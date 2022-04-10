ድምጻዊ ፣ ጸሐፊና ጋዜጠኛው ምንይችል እንግዳ

ምንይችል እንግዳ ይባላል፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትሪካል አርትስ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በሶሻል ሳይንስ 2ኛ ዲግሪውን ይዟል፡፡ አሁን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛ ነው፡፡ ምንይችል ዘፋኝና ፀሐፊም ነው፣ በአገውኛ ቋንቋ የዘፈን ግጥሞችን ለዘፋኞች ይሰጣል፣ እሱም ይዘፍናል፡፡
ምንይችል እንግዳ ይባላል፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትሪካል አርትስ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በሶሻል ሳይንስ 2ኛ ዲግሪውን ይዟል፡፡ አሁን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛ ነው፡፡ ምንይችል ዘፋኝና ፀሐፊም ነው፣ በአገውኛ ቋንቋ የዘፈን ግጥሞችን ለዘፋኞች ይሰጣል፣ እሱም ይዘፍናል፡፡ በፅሁፍ ብዙም ባልዳበረው የአገውኛ ቋንቋ የአካባቢውን ወግና ባህል የሚያንፀባርቅ መፅሀፍም ጽፏል፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ የብሔረሰቡን የሙዚቃና ባህል ቡድን መስርቷል፣ መርቷልም፡፡
ተወልዶ ያደገው በቀድሞው ጎጃም ክፍለ ሀገር መተከል አውራጃ ማንዱራ ወረዳ ነው፣ የመጀመሪያና 2ኛ ደረጃ ትምህርቱን እዛው በቤተሰቦቹ አካባቢ ተምሯል፡፡ ያደገበት ቤተሰብ ለሙዚቃ ከፍተኛ ፍቅር እንዳለውና የእሱም የሙዚቃ ፍላጎትና እድገት ከዚያ እንደመነጨ አብረን በቆየንበት ወቅት አጫውቶናል፣ ከአጨዳና ከእርሻ ሥራ በኋላ ወንድሞቹና እህቶቹ ክራር እየመቱ ይጫወቱ ነበር 5 ቤተሰቦቹ በሙሉ ክራር ይጫወታሉ፡፡
የአዊ ልማት ማህበር ሲቋቋም ምንይችል የነበረውን የሙዚቃ የውስጥ ስሜት የሚያወጣበት አጋጣሚ እንደተፈጠረ ይናገራል ማህበሩ ሲቋቋም የቦርድ አባል ሆኖ በመመረጥ የራሱን ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡ ምንይችል ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቀ በደቡብ ክልል በከንባታ፣ አላባና ጥምባሮ የባህል ባለሙያ ሆኖ ሲሰራ ቆይቶ ወደ አካባቢው ከተመለሰ በኋላ የአገው የሙዚቃ ባህል ቡድንን ከመሰረቱ ሰዎች ቀዳሚውና የቡድኑም መሪ ነበር፡፡
የቀድሞ ባልደረባውና አሁን በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የስነ ልሳን ረዳት ፕሮፌሰር ያረጋል አለነ “ምንይችል ቡድኑን መመሰረትና መምራት ብቻ ሳይሆን ራሱም አንድ አባል ሆኖ በትጋት ሰርቷል” ይላሉ፡፡
በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ለይኩን ሲሳይ በበኩላቸው “ምንይችል የአገው ባህልና ቋንቋ እንዲያድግ ከፍተኛ መስዋዕት ከፍሏል” ነው ያሉት ምንይችል በሙዚቃው ብቻ ሳይሆን ቋንቋውን ለማሳደግ ካለው ፍላጎት በመነሳት በአገውኛ ቋንቋ አንድ የግኝም መድብልም ፅፎ ለንባብ አብቅቷል፡፡ የደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲው የስነልሳን ረዳት ፕሮፌሰሩ ያረጋል አለነ የፅሁፍ ቋንቋው ገና ባልዳበረ የአገውኛ ቋንቋ መፅሐፍ ማዘጋጀቱን ጠቁመው መፅሐፉን እንዳነበቡና አድናት እንዳላቸው ነግረውናል
የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ባህልና ሪዝም መምሪያ ኃላፊው አቶ ለይኩን ሲሳይም የምንይችልን ሁለንተናዊ ክህሎት መስክረዋል፡፡ ምንችል በቀደመው ጊዜ እናቱ በአኢሴማ ሲሰሩ የተለያዩ መጽሔቶችን ይዘው ሲመጡ ዜናዎችን በማንበብ፣ ታዋቂ የነበሩ የራዲዮ ዜና አንባቢዎችን በማዳመጥና በመሳብ የጋዜጠኝነት ፍላጎት በልጅነቱ እንደነበራውና በሌላ ሥራ መስክ ለአማራ ራዲዮና ጋዜጣ መጣጥፎችን ይልክ ነበር፣ ከዚያም በደረጃ እድገት ወደ ሚዲያው በመቀላቀል በራዲዮ፣ በጋዜጣ፣ በቴሌቪዥን ከሪፖርተርነት እስከ ኃላፊነት ሰርቷል፣ አሁንም እየሰራ ነው፡፡
ዓለምነው መኮንን
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