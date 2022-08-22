 ዳግም ስለተነሳው ጦርነት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ | ኢትዮጵያ | DW | 25.08.2022

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ኢትዮጵያ

ዳግም ስለተነሳው ጦርነት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ

ለሁለት አመታት ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና ትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው ህዝባዊ ሃርነት ወያኔ ትግራይ መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት ትላንት ዳግም ማገርሸቱን ተከትሎ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምን ይላሉ? ሊደረግ የነበረው ድርድርስ ቀጣይነት ይኖረው ይሆን?

የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት

በሰሜን ኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና ትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው ህዝባዊ ሃርነት ወያኔ ትግራይ መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት ለአምስት ወራት ያህል የቆየውን የተኩስ አቁም በመጣስ ዳግም ወደ ጦርነት ለመግባት መገደዳቸውን ትላንት ሁለቱም አካላት  በየፊናቸው አሳውቀዋል። ዶይቼ ቬለ  ሁለት  የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክርቤትን  በጉዳዩ ላይ የየፓርቲያቸውን አቋም እንዲሁም፤ በሁለቱ አካላት መካከል  የሰላም ንግግር ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ጦርነት መከሰቱን አስመልክቶ ሃሳባቸውን ጠይቀናል።  

የታላቋ ትግራይ ብሄራዊ ሸንጎ (ባይቶና) ፓርቲ የሕግ ክፍል ሀላፊ የሆኑት አቶ ዩሴፍ ሀይለስላሴ ሰላማዊ መንገድን እንደሚፈልጉ ገልጸው ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ከደረሰበት ከበባ እንዲወጣ እንደሚፈልጉ ይናገራሉ።  

  «ፓርቲያችን ሰላማዊ መንገድ ነው  የሚከተለው የትግራይ ህዝብ ከገጠመው የከበባ እንዲወጣ እንፈልጋለን  ያ የሰላም መንገድ ካልሰራ ግን የግድ መታገል አለበት እንላለን  ማንም ሰው በሰላማዊ ሁኔታ ካልተፈታለት በሀይል ማስፈታት አለበት ብለን እናምናለን» ብለዋል።     

የኢትዩጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር የሆኑት ደክተር ጫኔ ከበደ ከበኩላቸው ፓርቲያቸው ከመከላከያ ጎን ነው ይላሉ።   

«አንዴ እና ለመጨረሻ ግዜ ይሄንን አሸባሪ ቡድን ማስወገድ ያስፈልጋል   ከመከላከያው ጎን በመሆን ይህንን ቡድን  ካለበት ቦታ ማንሳት አለብን የሚል አቋም አለን በኛ በኩል»።

 የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክርቤትሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ራሄል ባፌ በበኩላቸው የጋራ ምክር ቤቱ ሁለቱም ወገኖች ዳግም ወደስምምነት ይመለሱ የሚል አቋም እንዳለው ተናግረዋል ። 

«ቅንነትና መተማመን ከከሁለቱም ስለጠፋ ነው ሌላው ህውሀትእና ብልጽግና ከአንድ ወንዝ ስለሆኑ ሁለቱምቃላቸውን መጠበቅ አልታየባቸውም ያሄ ትልቁ ችግር ነው ግን መፍትሄ አይደለም» ነው የሚሉት። 

በሁለቱ አካላት መካከል ንግግር ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ጦርነት መከሰቱን አስመልክቶ የባይቶና ፓርቲ  የሕግ ክፍል ኃላፊ አቶ ዮሴፍ ሃሳብ ማስቀየሪያ ነው እንጂ ድርድሩን ድጋሚ ያረጉታል ብለው ይገምታሉ። 

Karte Äthiopien englisch

 

የኢትዩጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር በበኩላቸው ለሁለተኛ ግዜ የአማራ እና የአፈር ህዝብ መጎዳት ስለሌለበት መንግሥት ህውሀት ካለበት አቅዋም ማስወገድ አለበት ባይ ናቸው።  ድርድሩ ጥሩ ነው ግን ሲሉ የጀመሩት ዶክተር ጫኔ «ከዚ ቀደም የተሰጠውን እድል አልተጠቀመበትም ሁለተኛ ግጤ የአማራ እና የአፋር ህዝብ ወደ ጦርነት የሚገባበት እና የሚጎዳበት ምክንያት ስለሌለ  መንግስት ይህንን ትልቅ ሀላፊነት ወስዶ መከላከያውን በተገቢው መንገድ መርቶ አሸባሪውን ቡድን  ካለበት አቁዋም ማስለቀቅ ያስፈልጋል» ብለዋል።  

  የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክርቤት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ራሄል በበኩላቸው ንግግሩን ለማሰናከል የሚደረግ ጥረት ያለ ይመስላል ነው የሚሉት።  

  የፌዴራል መንግሥት እና ህወሓት ወደጦርነት የከተተ ውዝግባቸውን በሰላም ለመፍታት በየፊናቸው ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ሲገልጹ ቆይተዋል።  ይሁንና የፌዴራል መንግሥት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአፍሪካ ህብረት መርህ ብቻ ድርድር እንዲጀመር ሲጠይቅ ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ በማንሳት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የተሻለ አደራዳሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ መጠቆሙ አይዘነጋም። 

ማህሌት ፋሲል

ሸዋዬ ለገሠ

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የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት  

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በፌደራል መንግሥት እና ትግራይን በሚያስተዳድረው ህወሃት መካከል ሰላም ለማውረድ ለድርድር ዝግጅነት መኖሩ ቢነገርም ፤ ከሰሞኑ ግን ሁለቱም ወገኖች አንዱ ሌላውን የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር ፈጽሟል የሚል መካሰስ ይሰማል።

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