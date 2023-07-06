«እኛ ኢትዮጵያዉያን ከሀገር ወጥተን ለመኖር ያለን ተስፋ፤ የማይጨበጥ ሃሳብ በጣም ያስገርመኛል። እንኳን እኛ፤ በርበሬ ሚጥሚጣ፤ ሽሮዋችን፤ ከሀገር ሲወጣ አያምርበትም፤ ይበላሻል። በርበሬዉ ዱቄቱ ይነጣል። ከሀገር መዉጣትን እንደመፍትሄ፤ ማስወጣትን እንደመፍትሄ ፤ መራቅን እንደመፍትሄ አድርገን ነዉ የምንወስደዉ። ለምን ?»
„በጣም እናፍቃለሁ፤ አገሪን እናፍቃለሁ፤ ሰዉን እናፍቃለሁ አካባቢዉን እናፍቃለሁ። እዚህ አካባቢ ጎረቤት ቢኖረኝ ብዬ በራሴ ያስቀመጥኳቸዉ ጎረቤቶች አሉኝ። ኢትዮጵያዉ ጎረቤቶች፤ በሃሳብ በምናቤ የሳልኳቸዉ። „
„ዲያስፖራ ጎረቤቶቼ„ በሚል ርዕስ ስብስብ ወጎችና ስንኞችን ያካተተ መጽሐፍን ለአንባቢ ያቀረበችዉ ደራሲ አበባ ብርኃኑ ከሰጠችን ቃለ-ምልልስ የተወሰደ ነዉ። በኔዘርላንድ መኖር ከጀመረች ከአስር ዓመት በላይ እንደሆናት የምትናገረዉ የሦስት ልጅ እናት ደራሲ አበባ ብርኃኑ መኖርያዋን ኔዘርላንድን በአንድ ጀንበር ምንጭ ደርቆ ሃይቅ የሚፈጠርባት ሐገር ዉስጥ መሆንዋን በመጽሐፍዋ እንዲህ ገልፃዋለች።
ዉኃ -ኤሌትሪክ ነዉ። ዉኃ - መጠጥ ነዉ። ዉኃ በነፋስ ሃይል ለሚሰራ ወፍጮ የአየር ግብዓት ነዉ። ዉኃ ለገበሪዉ የመሪት ድንበር ወሰን አካላይ ነዉ
ዉኃ ከብቶቻቸዉን አጋጅ እረናም ነዉ። የገበሬዎች መሬት ዜርያዉን የሚታጠረዉ በቦይ ዉስጥ በሚያልፍ ዉኃ ስለሆነ ከብቶቻቸዉ የከበባቸዉን ዉኃ ድንበር አድርገዉ ይሰተራሉ። እህል ዉኃ ብሎ ዉቅያኖስን በአየር አቋርጦ ለመጣ የእኛ ሃገር ሰዉም መኖርያ ናት ስትል ደራሲ አበባ ብርሃኑ ኔዘርላንድን ትገልጻታለች። ወደ ኔዘርላንድ ከመምጣትዋ በፊት ደራሲ አበበ ኬንያ ዉስጥ ኖራለች። ግን የሦስት ልጆች ሆኖ መጽሐፍን የሚያክል ነገር መጻፍ አይከብድም?
„ እንደዉም በተቃራኒዉ ነዉ የማስበዉ፤ አልተሳካልኝም ብዬ ነዉ የማስበዉ። በደንብ አልገለፅኩትም ብዬ ነዉ የማስበዉ። ስደት የመጀመርያዬም አይደለም በአዉሮጳ። ኬንያም ኖርያለሁ። እናት ሆኖ መጻፍ ቢከብድም፤ ግን ለምሳሌ ኔዘርላንድ ዉስጥ እኔ በምኖርበት አካባቢ አንድም ኢትዮጵያዊ አይታይም። እና እናፍቃለሁ። አገሪን እናፍቃለሁ። ሰዉ እናፍቃለሁ፤ ቢኖረኝ ብዬ በራሴ ያስቀመጥኳቸዉ ኢትዮጵያዊ ገረቤቶችም አሉኝ። እነዚህን ጎረቤቶቼን እንዲህ ቢሆኑ እንዲህ ብዬ በምናቤ የምስላቸዉ ናቸዉ። ከመናፈቅ ይጀምራል። የኔ ለመጻፍ ያለኝ ጉልበት የመጣዉም አገሪን ከመናፈቅ የሌለን ነገር ከማለም ይመስለኛል።„
ከደራሲ አበባ ብርሃኑ ከዚህ ቀደም ከጓደኛዋ ጋር ሆና አንድ የግጥም መድብል አሳትማለች። ሃሳብ ሲመጣልኝ ለመጻፍ ሲገፋኝ የምናብ ጎረቤቶቼን ሰብስቤ ማስታወሻ በመያዝ መጽሐፍ ለማሳተም በቃሁ ስትል ነግራናለች። ግን ግን እኛ ኢትዮጵያዉያን ለስደት ያለን አመለካከት እንዴት ነዉ? ደራሲ አበባ ብርኃኑ እንደምትለዉ „እኛ ኢትዮጵያዉያን ለስደት ያለን አመለካከት ከሃገር ወጥተን ለመኖር ያለን ተስፋ ፤ የማይጨበጥ ሃሳብን በጣም ያስገርመኛል። ይህ እኔንም ይጨምራል። እንኳን እኛ፤ በርበሪ ሚጥሚጣ፤ ሽሮዋችን፤ ከሃገር ሲወጣ አያምርበትም ስትል ነዉ የምትገልጸዉ። ለምሳሌ አንዲት የቤት ሰራተኛ ቤት ዉስጥ ችግር ከተፈጠረ፤ ትዉጣ ቤቱን ጥላ ነዉ መፍትሄዉ። የሆነ ሰዉም ደግሞ ኑሮ አልሳካለት ካለ፤ ለምን ወጣ ብሎ ወደዉጭ ሃገር ወጥቶ ትንሽ ቢሰራ ጥሩ ነዉ የሚል መፍትሄ ይሰጣል። ከሃገር መዉጣትን እንደመፍትሄ፤ ማስወጣትን እንደመፍትሄ ፤ መራቅን እንደመፍትሄ አድርገን ነዉ የምንወስደዉ።„
በርካታ ኢትዮጵያዉያን የታሪክ አዋቂዎች እና ስለኢትዮጵያ የሚናገሩ አብዛኞች ሰዎች እንደሚናገሩት ኢትዮጵያዉያን ከባለፉት 50 ዓመታት ጀምሮ ከሃገር ወጥቶ በስደት መኖርን፤ ትምህርት እና ሃብት ለማፍራት ብሎም ቤተሰብ ለመደጎም ሲሉ ስደትን ልማድ ብሎም ባህል አድርገዉት ይታያሉ ሲሉ ይናገራሉ። የኢትዮጵያዉያን ከሃገር ወጥቶ መኖርን ልማድ ብሎም ባህል ያደረጉበት ምክንያቱ፤ አብዛኞች እንደሚናገሩት፤ ለትምህርት፤ ቤተሰብ ለመደጎም አልያም፤ በኢትዮጵያ በሚታየዉ የፖለቲካ አለመረጋጋት ሲሉ አስተያየት ይሰጣሉ። ደራሲ አበባ ብርኃኑም አስተተያየት ይኸዉ ነዉ።
የስደትን አስከፊነት ኢትዮጵያዉያን ሁሉ ያዉቁታል። እንድያም ሆኖ ከሃገር ሃገር ይሻላል የሚል አመለካከትም አለ። ይሁንና ኢትዮጵያዉያን ለስደት ያለንን የማይጨበጥ አስተሳሰብ እና አመለካከት ለመቀየር ትምህርት እና ስርዓትን ማስፈን ቀዳሚዉ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። ደራሲ አበባ ብርኃኑ በበኩልዋ ከቅናነት እና ቅንንት በስደት በነበርኩባት በኬንያ ያየሁትን ነገር ባነጻጽር ደስ ይለኛል ትላለች።
በኔዘርላንድ ቤተሰብ መስርታ ልጆች ወልዳ ኑሮዋን መኖር ከጀመረች ወደ አስራ አንድ ዓመታት የሆናት ደራሲ አበባ ብርኃኑ፤ ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ የኪስዋሂሊ ፤ ሶማልኛ፤ የኔዘርላንድ ደች እንዲሁም እንጊሊዚኛ ቋንቋን ትናገራለች፤ በኔዘርላንድም በአስተርጓሚነት ሰርታለች። ደራሲ አበባ ብርኃኑን ለሰጠችን ቃለ ምልልስ በዶቼ ቬለ ስም እያመሰገንኩ የዛሬዉን ዝግጅቴን አጠናቅቃለሁ። ጤና ይስጥልኝ!
አዜብ ታደሰ
ኂቱት መለሰ