የ12ኛው ክልል ነዋሪዎች ለአመራሮች ጊዜ እንዲሰጡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ጠየቁ
የፌዴሬሽኑ አሥራ ሁለተኛ ክልል በመሆን በቅርቡ የተደራጀው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግሥት ዛሬ በይፋ ምስረታውን አካሄደ ፡፡ ክልሉ ምሥረታውን ያበሠረው ከቀድሞው የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል በመነጠል የራሳችን ያሉትን ክልላዊ መንግሥታት ካወቀሩት አራት ክልሎች መካከል አንዱ በመሆን ነው ፡፡ ክልሉ በይፋ ወደ ሥራ መግባቱን ያበሠረው ዛሬ የክልሉ የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከል በሆነችው የዎላይታ ሶዶ ከተማ በተካሄደው የማጠቃለያ የምሥረታ ማብሠሪያው ሥነስረዓት ላይ ነው ፡፡ 32 ብሄር ብሄረሰቦች የሚገኙበት አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በአሥራ ሁለት ዞኖችና በስድስት ብዝሃ ማዕከላት የተዋቀረ መሆኑ በምሥረታ ሥነሥረዓቱ ላይ ተገልጿል ፡፡
ደቡብ ኢትዮጵያ እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ርዕሰ-መስተዳድሮች ተሾመላቸው
የዋና አፈ ጉባዔው የአደራ መልዕክት
በክልል ምሥረታ ሥነ ሥረዓቱ ላይ የፌዴራል ባለሥልጣናትና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ተገኝተዋል ፡፡ ርዕሳነ መስተዳድሮቹ በየፊናቸው ባደረጉት ንግግር ለአዲሱ ክልል የላቸውን አጋርነት ገልጸዋል ፡፡ እነዲሁም ለመቋቋሚያ ያሉትንም ገንዘብ ለግሰዋል ፡፡ በሥነሥረዓቱ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባዔ አቶ አገኘው ተሻገር የክልሉ ህዝቦች ሲያነሱት ለነበረው የራስ መስተዳድር ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱን ተናግረዋል፡፡
የራስ መስተዳድር ጥያቄ እልባት እንዲያገኝ ገዢው የብልፅግና ፓርቲ ትኩረት ሰጥቶ መሥራቱን የጠቀሱት ዋና አፈ ጉባዔው “ ነገር ግን የክልል አደረጃጀቱ የህዝቦች የልማት ፍላጎት መመለስ አለበት ፡፡ ለዚህ ደግሞ ህዝቡ ለአመራሮቹ ጊዜ በመሰጠትና በመደገፍ ሊተባበር ይገባል ፡፡ በአጭር ጊዜ ከልክ ያለፈ ነገር የመጠበቅ ሁኔታ ይታያል ፡፡ አመራሮቹ የልማት ፍላጎቶችን እስኪመለሱ የመሥሪያ ጊዜ እንዲሰጥ ህዝቡን አደራ እላለሁ “ ብለዋል፡፡
የጉራጌ ተወላጆች «ምሥራቅ ጉራጌ ዞን » የተባለ አዲስ የዞን አስተዳደር እንዲዋቀርላቸው በሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ
የአዲሱ ክልል ዕድልና ተግዳሮት
ዶቼ ቬለ በዛሬው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምሥረታ ዙሪያ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው በጂንካ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና የአካባቢ አስተዳደር መምህር አቶ አንዱዓለም ግርማ አዲሱ ክልል ዕድልም ተግዳሮትም አሉበት ይላሉ ፡፡ የክልሉ መመሥረት በአካባቢው ሲነሱ ለነበሩ የአስተዳደራዊ መዋቅር ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ ነው የሚል እምነት አንዳላቸው የጠቀሱት አቶ አንዱዓለም “ ይነሱ ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል አንዱ የውክልና ጥያቄ ነበር ፡፡ በብዙ ብሄረሰቦች ዘንድ በቀድሞው ክልል ውስጥ አልተወከልንም ፤ ገለልተኛ ሆነናል የሚሉ ቅሬታዎች ይሰሙ ነበር ፡፡ እንዲሁም በልማት ረገድ ትኩረት አልተሰጠንም ፡፡ በተለይ ከዋና ማዕከልነት ርቀናል የሚሉ ነጥቦች ይነሱ ነበር ፡፡ ዛሬ ምሥረታውን ያደረገው አዲሱ ክልል ለእነዚህ ጥያቄዎች እንደምላሽ የሚታይ ነው “ ብለዋል ፡፡
ክልሉ 32 ብሄር ብሄረሰቦችን ያቀፈና በውስጡ ሊለማ የሚችል ሠፊ የተፈጥሮ ሀብት ያለው በመሆኑ አመራሩ በፍጥነት ከሠራ የህዝቡን ኑሮ ሊለወጥ የሚችልበት ዕድል መኖሩን የተናገሩት አቶ አንዱዓለም “ ነገር ግን አሁንም በክልሉ በሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦች የሚታዩት ቀሪ የማንነትና የመዋቅር ጥያቄዎች እንደተግዳሮት ሊነሱ የሚችሉባቸው ሁኔታዎ አሉ ፡፡ እነዚህን ጥቄዎች ህዝቡን በማዳመጥ በፌዴራሊዝም አግባብ መመለስ ይገባል “ ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
እሸቴ በቀለ
ዮሐንስ ገብረእግዚዓብሔር