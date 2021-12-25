ደቡብ አፍሪካዊው የጸረ አፓርታይድ ታጋይ ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ አረፉ

የደቡብ አፍሪካው ጸረ አፓርታይድ ታጋይ እና የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ ዜና እረፍት ከተሰማ በኋላ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎሳ ባወጡት መግለጫ "ዴዝሞድ ቱቱ አቻ የሌላቸው አርበኛ" ነበሩ ሲሉ አወድሰዋቸዋል። የቲቤት መንፈሳዊ መሪ ዳላይ ላማ "ቆራጥ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች" ሲሉ ደቡብ አፍሪካዊውን ሊቀ ጳጳስ ገልጸዋቸዋል
የደቡብ አፍሪካው ጸረ አፓርታይድ ታጋይ እና የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ዛሬ እሁድ በ90 ዓመታቸው ማረፋቸውን የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንታዊ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
ዜና እረፍታቸው ከተሰማ በኋላ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎሳ ባወጡት መግለጫ "ዴዝሞድ ቱቱ አቻ የሌላቸው አርበኛ" ነበሩ ሲሉ አወድሰዋቸዋል። የቲቤት መንፈሳዊ መሪ ዳላይ ላማ "ቆራጥ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች" ሲሉ ደቡብ አፍሪካዊውን ሊቀ ጳጳስ ገልጸዋቸዋል።
ቱቱ በሀገሪቱ አፓርታይድ እንዲያበቃ ባደረጉት ሁከት አልባ ትግል በጎርጎርሳውያኑ 1984 የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ መሆን ችለዋል።
ዴዝሞንድ ቱቱ ከቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ኔልሰን ማንዴላ ጋር አናሳ ነጮችን ባነገሰው የአፓርታይድ ሥርዓት ላይ በተደረገው ትግል ተደማጭነት ያላቸው ነበሩ። የአንገሊካን ቤተ ክርስቲያን ቄስ የነበሩት ቱቱ የአፓርታይድ ሥርዓት ከተወገደ በኋላ የደቡብ አፍሪካ የእውነት እና እርቅ ኮሚሽን ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል።
ቱቱ በተለይ በደቡብ አፍሪካ በቀለም የተከፋፈለው ህዝብ ወደ እርቅ እንዲመጣ ላደረጉት መንፈሳዊ ስብከት እና ለተገኘው ሰላም እና መረጋጋት ከሀገሪቱ አልፎ በመላው ዓለም አድናቆት ተችሯቸዋል።
ዴዝሞንድ ቱቱ ከጎርጎርሳውያኑ 1990 መገባደጃ ጀምሮ በካንሰር ህመም ተይዘው በተለያዩ ጊዜያት ሆስፒታል ገብተው ህክምናቸውን ሲከታተሉ እንደነበር ሮይተርስ ዘግቧል። ነገር ግን ዛሬ ለሞት የዳረጋቸውን ምክንያት ፕሬዚዳንታዊው ጽህፈት ቤት በዝርዝር የገለጸው ነገር የለም።