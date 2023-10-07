በሕገ ወጥ መንገድ ደቡብ አፍሪቃ ለመግባት የሞከሩ 35 ሺህ ሰዎች ተይዘዋል።
በርካታ ስደተኞች የሚጎርፉባት ደቡብ አፍሪቃ የሀገሪቱን የድንበር ቁጥጥር ማጥበቅዋን በዚህ ሳምንት አስታውቃለች።አዲሱ የሀገሪቱ የድንበር አስተዳደር ባለሥልጣን ሕገ ወጥ ባለው መንገድ ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ሰዎችና እቃዎችላይ ቁጥጥሩን ፣ አጠናክሮ እንደሚያካሂድ በዚህ ሳምንት ሐሙስ መናገሩን የዶቼቬለው ቱህሶ ኩህማሎ ዘግቧል።
ከአፍሪቃ ቀንድ ሀገራት የድንበር ቁጥጥራቸው በላላ ሀገራት በኩል፣ ወደ ደቡብ አፍሪቃ የሚወስደው የፍልሰት መስመር በጣም የታወቀው የስደት መስመር ነው። ከዓለም አቀፉ የፍልሰት ጉዳይ ድርጅት በምህጻሩ IOM በወጣ መረጃ መሠረት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የጎሳ ግጭቶች፣ የፖለቲካ መሳደድ፣ እና የተፈጥሮ አደጋዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ከቄያቸው እንዲፈናቀሉ ካስገደዷቸው ቁልፍ ምክንያቶች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው።ሕይወትን የሚያስገብር አደገኛ ጉዞ ሆኖም በነዚህ ምክንያቶች ከሀገራቸው ሸሽተው በዚህ አደገኛ የስደት መስመር ደቡብ አፍሪቃ የደረሱ ስደተኞች «ስራችንን ቀሙን ፣ወንጀልም አስፋፉብን በሚሉ የሀገሬው ሰዎች» የውጭ ዜጎች ጥላቻ መንስኤ ለሚካሄድ አመጽ ይጋለጣሉ። ደቡብ አፍሪቃ በአሁኑ ጊዜ የድንበር ቁጥጥርን ማጠናከሯ ድንበሯን ለስደተኞች የመዝጋት እርምጃ የወሰደች አስመስሎባታል። መንግሥት ግን አዲሱ የደንበር ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት አፍሪቃውያን ስደተኞች ደቡብ አፍሪቃ እንዳይገቡ ድንበሩን ለመዝጋት ታስቦ የተቋቋመ አይደለም ሲል ያስተባብላል። መንግሥት ከዚያ ይልቅ ተግባሩ ድንበር ጥበቃ ነው ይላል። የደቡብ አፍሪቃ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አሮን ሞትሶአሌዲ የአዲሱ መስሪያ ቤት ስራ በድንበር በኩል የሚወጣውንና የሚገባውን መቆጣጠር ነው ብለዋል።
«እኔ የማውቀው እያንዳንዱ ሀገር በድንበሩ ላይ የሚካሄደውን እንቅስቃሴ ፣ የሚገባውን የሚወጣውን የማወቅ ፍላጎት አለው። ስለዚህም በዓለም ላይ ያሉ ሌሎች ሀገራት እንደሚያደርጉት ድንበር ጠባቂዎችን በማሰማራታችን ማንንም ይቅርታ አንጠይቅም።»
የደቡብ አፍሪቃ የድንበር አስተዳደር ባለሥልጣን ኮሚሽነር ዶክተር ማይክ ማስያፓታ በበኩላቸው የባለስልጣኑን ሃላፊነት ሕጋዊ እንቅስቃሴ እንዲካሄድ ማስቻል መሆኑን ለዶቼቬለ ተናግረዋል። ህገ ወጥ ስደት እና እፍሪቃ
«ሃላፊነታችን በሀገሪቱ መግቢያ ወደቦች እና የድንበር ቁጥጥር በሚካሄድበት አካባቢ ሕጋዊ የሰዎች እንቅስቃሴን ማመቻቸትና ማስተዳደር ነው።»
ማስያፓታ እንዳሉት የድንበር ቁጥጥርን የማጠናከሩ ስራ ወንጀልን መከላከልም ነው ።ያም ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን መከላከል ማለት ነው። ማስያፓቲ ይህን ይበሉ እንጂ ሁሉም ሰው የአዲሱ መስሪያ ቤት እርምጃ ይሳካል ብሎ አያምንም።ከመካከላቸው አንዱ ደቡብ አፍሪቃን የተሻለች አገር ለማድረግ የሚሰራው «የሲሶንኮ ህዝቦች መድረክ» የተባለው ድርጅት አባል ፍሪማን ቤንጉ ናቸው። ቤንጉ እንደሚሉት አዲሱ የድንበር ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን አሁን በደቡብ አፍሪቃ የተከሰተውን የስደት ቀውስ መፍታቱ ይሳካለታል ብለው አያስቡም።
« የበጀት እጥረት አለባቸው፤ ሙሰኞች ናቸው፤ ብቃትም የላቸውም። ከነርሱ ምንም ጥሩ ነገር ሲመጣ አናይም።»
በቤንጉ እምነት ድርጅቱ ተበትኖ ድንበር ላይ ወታደሮች መሰማራታቸው አስፈላጊ ነው። ደቡብ አፍሪቃ የሚገኘው የጎረቤት ዚምባብዌ ማኅበረሰብ ሊቀመንበር ፣ንጋቡቶ ማብሄና ግን የአዲሱን ባለሥልጣን መቋቋም ደግፈዋል።ሆኖም በርሳቸው አስተያየት መስሪያ ቤቱ ሕገ ወጥ ለሚባለው የአፍሪቃ ስደት መፍትሄ አይሆንም።
«የአካባቢው ኤኮኖሚዎች ቢያንስ በደቡብ አፍሪቃ የኤኮኖሚ ደረጃ እስካላደጉ ድረስ፣ የጎረቤት ሀገራት ፍልሰተኞች ለተሻለ ገቢ ወደ ደቡብ አፍሪቃ መሄድ የመፈለጋቸው ተግዳሮት መቀጠሉ አይቀርም። »ሕገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለመከላከል ውይይት
በአፍሪቃ ግጭቶችና መከላከያ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው «AFRICAN DEFENCE» የተባለው የግል መገናኛ ብዙሀን ሃላፊ ዳረን ኦሊቨርም ሕገ ወጥ ፍልሰትን መከላከል ከድንበር ቁጥጥርም በላይ ነው በሚለው ይስማማሉ። ሰዎች የሚሰደዱባቸው ምክንያቶች መፍትሄ ካላገኙ በስተቀር ስራው አስቸጋሪ መሆኑን ያስረዱት ኦሊቨር ከደቡብ አፍሪቃ በስተሰሜን በሚገኙ ሀገራት ሁኔታዎችን ማሻሻል ነው ብቸኛው መልስ ብለዋል። የደቡብ አፍሪቃ ባለሥልጣናት እንዳሉት አዲሱ የድንበር ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ከተቋቋመ ወዲህ 139 የተሰረቁ መኪናዎች ተይዘዋል፤ በሕገ ወጥ መንገድ ደቡብ አፍሪቃ ለመግባት የሞከሩ 35 ሺህ ሰዎች ተይዘዋል።
ቱህሶ ኩህማሎ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ