ደቡብ አፍሪቃውያን ወደ መደበኛ ህይወት እየተመለሱ ነው

ባለፈው አመት በደቡብ አፍሪካ «ኦሚክሮን» የተባለው የኮሮና ዝርያ በተገኘ ጊዜ ዓለምን ያሰደነገጠ ነበር። በቅርቡ ግን በሀገሪቱ ህይወት ወደ መደበኛ ሁኔታ እየተመለሰ ነው። መንግስት አብዛኛዎቹን የእንቅስቃሴ ገደቦችን አንስቷል። ጎበኘዎቸም ወደ ሀገሪቱ መግባት ጀምረዋል።
በየካቲት ወር የመጀመሪያው ሐሙስ በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን የኮሮና ወረርሽኝ እንደ ሩቅ ትውስታ መታየት ጀምሯል ። በወር አንድ ጊዜ በመሀል ከተማ ያሉ ጋለሪዎች፣ ምግብ ቤቶች እና ሱቆች እስከ ምሽት ድረስ ይከፈታሉ።ይህም አካባቢውን ወደ ትልቅ የእግረኛ መንገድ ለውጦታል።
ለጉብኝት ወደ ደቡብ አፍሪቃ ያመራው ጀርመናዊው ዶሚኒክ ኢርሺክ ለዶቼ ቬለ እንደገለፀው በኬፕ ታውን ።ጎዳናዎች፣ቡና ቤቶች እና ክለቦች በሰዎች መሞላታቸውና ሁሉም ሰው ወደ መደበኛ እና ዘና ያለ ህይወት መመለሱ አስደስቶታል።
ከኬፕታውን ማዶ በምትገኘው በካይሊቲሻ ከተማ ህይወት ወደ መደበኛው ሁኔታ እየተመለሰ ነው። ከሁለት አመት በፊት በወረርሽኑ ሳቢያ ባጋጠመው የገንዘብ ችግሮ ሲፌሎ ጃሊቫኔ የወተት ሱቁ እና የምግብ ቤቱን እንዲዘጋ አስገድዶታል።አሁን እንደገና ለመክፈት ዘጋጅቷል።
«ኮቪድ ብዙ ነገር አስተምሮናል። እንቁላሎችህን በተለያዩ ቅርጫቶች ውስጥ ማስቀመጥ ያስፈልጋል።ደግሞም፣ ከሳጥኑ ውጪ መሞከር እና ማሰብ አለብህ።ማለቴ እኔ በየትኛውም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ሆኘ ሁልጊዜ መልካም ነገሮችን እመለከታለሁ። ከማማረር ይልቅ ማድረግ የምችላቸውን መልካም እና የተሻሉ ነገሮችን እሻለሁ።»
ላኛው ስራ ባልደረባው ሙንዶ መብኪ ችምድ ምኞቱን ይናገራል።
«የኔ ምኞት ኮቪድ የሚለውን ስም እንኳ እንዳልሰማ ነው። ያን ነው የምመንኘው።»
ደቡብ አፍሪካ አንድ ሚሊዮን የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን በማስመዝገብ የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ነች።ከሁለት አመት ገደማ በኋላ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የሰአት እላፊን ጨምሮ አብዛኛዎቹን የእንቅስቃሴ ገደቦችን አንስተዋል። በዚህ ምክንያት ጎብኝዎች እንደገና ወደ አገሪቱ መምጣት ጀምረዋል።
አዲሱ የመንግስት መመሪያ ማንኛውም ሰው ምልክቱ ከሌለበት ምንም አይነት ምርመራ እና ራስን ማግለል ሳይኖር ህይወትን በተለመደው መንገድ መምራት እንደሚችል ይደነግጋል። ትምህርት ቤቶች የማህበራዊ የርቀት መስፈርቶች ሳይኖራቸው ወደ መደበኛ ሁኔታ ተመልሰዋል።
በሀገሪቱ የኦሚክሮን የኮሮና ዝርያ መገኘቱን ተከትሎ በርካታ ጉዞዎች ተሰርዘዋል።
ነገር ግን የተፈራውን ያህል አልሆነም። የአዳዲስ በተዋህሲው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት ቢጨምርም ከሆስፒታሎች አቅም በላይ አልነበሩም።የሆስፒታል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ቀደም ሲል የተያዙና ያገገሙ ወይም የተከተቡ ሰዎች ለከፋ ህመም አይጋለጡም።አራተኛው ማዕበልም እየቀነሰ ይመስላል።እናም ብዙ ደቡብ አፍሪካውያን ይህ የወረርሽኙ ማክተሚያ ጅማሮ ሊሆን ይችላል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ።
በስቴለንቦሽ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ክፍል ሀላፊ የሆኑት ወልፍጋንግ ፕሪዘር ቀደም ሲል የተያዘው እና ክትባት ያገኘው ሰው የመከላከል አቅም ካዳበረ የኮሮና ወረርሽኝ እንደሌሎች በሽታዎች ቀላል ተላላፊ በሽታ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ ያደርጋሉ።
« በመደበኛ የማበረታቻ ክትባቶችን ማግኘት እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ። እያንዳንዱ ሰው የመከላከያ አቅም ካለው ምናልባትም ከተወሰነ የኦሚክሮን ማበረታቻ ክትባት ጋር ሌላ ዝርያ እንደ መጥፎ አስገራሚ ነገር ካልመጣ ፣ በተለመደው የኮሮና በሽታ የመከላከል አቅማችንን በተፈጥሯዊ መንገድ ማቆየት እንችላለን ብሎ ማሰብ ይችላል።»
ነገር ግን ዘና ማለት የሚቻለው ክትባቱን ከወሰዱ ብቻ ነው ይላሉ።
«ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ለመድረስ ሁሉም ሰው መከተብ አለበት።ሁሉም ሰው ከተከተበ ዘና ማለት ይችላል። »
በደቡብ አፍሪካ ክትባት የወሰዱ ሰዎች 28 በመቶ ብቻ ሲሆኑ፤ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አሁን ከተከሰተው ከኦሚክሮን ማዕበል በፊት እንኳ 70% የሚሆኑት በኮሮና ተዋህሲ ተይዘዋል።
ፕሪዘር እንድሚሉት ሁኔታው ከአውሮፓ ጋር ሲያወዳድር፣ በአየር ሁኔታ፣ በትምህርት ቤት እረፍት እና ቀደም ሲል በተያዙ ሰዎች ቁጥር መጠን ልዩነቶች ቢኖሩም በደቡብ አፍሪካ ወረርሽኑ በበረታበት ወቅት ብዙ ተጋላጭ ሰዎች በኮቪድ-19 ህይወታቸው አልፏል።
በአሁኑ ወቅት ግን፤ በኬፕ ታውን መሃልም ሆነ በካዬሊሻ በሚገኙ የወተት እና ምግብ ቤቶች ማንም ሰው ስለ ኮሮና ተዋህሲ ማሰብ አይፈልግም ።እንዲያውም የምግብ ቤቱ ባለቤት ሲፍሎ ጃሊባና ከወረርሽኙ በኋላ ንግዱን ወደ ሌሎች ከተሞች የማስፋት እቅድ አለው።
ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ