  1. ወደ ይዘቱ ዝለል
  2. ወደ ዋናዉ ገፅ ዝለል
  3. ወደ ተጨማሪ የDW ድረ-ገፅ ዝለል
የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት
አዲስ ድምፅአዲስ ቪዲዮ
ሰብዓዊ መብቶችአፍሪቃ

ደቡብ ሱዳን፡ የንፁህ መጠጥ ውኃ እጥረት

አዜብ ታደሰ
ዓርብ፣ ጥር 10 2016

ከደቡብ ሱዳን ህዝብ ግማሽ ያህሉ ንጹህ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት የለዉም። ደቡብ ሱዳናውያን ነፃነታቸውን ካገኙ ከ13 ዓመታት ገደማ በኋላ ዛሬም አስከፊ የሰብዓዊ ሁኔታ እየገጠማቸው ነው።

https://p.dw.com/p/4bTxp

ከደቡብ ሱዳን ህዝብ ግማሽ ያህሉ ንጹህ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት የለዉም። ደቡብ ሱዳናውያን ነፃነታቸውን ካገኙ ከ13 ዓመታት ገደማ በኋላ ዛሬም አስከፊ የሰብዓዊ ሁኔታ እየገጠማቸው ነው። በቅርቡ ዶቼ ቬለ DW በሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ያገኛቸዉ ዜጎች ደህንነቱ የተጠበቀ ቤት እና የመጠጥ ውኃ ያስፈልገናል ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። በጣም ይፈልጋሉ።