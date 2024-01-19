ደቡብ ሱዳን፡ የንፁህ መጠጥ ውኃ እጥረት

ሰብዓዊ መብቶችአፍሪቃደቡብ ሱዳን፡ የንፁህ መጠጥ ውኃ እጥረትTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoሰብዓዊ መብቶችአፍሪቃ አዜብ ታደሰ 10 ጥር 2016ዓርብ፣ ጥር 10 2016ከደቡብ ሱዳን ህዝብ ግማሽ ያህሉ ንጹህ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት የለዉም። ደቡብ ሱዳናውያን ነፃነታቸውን ካገኙ ከ13 ዓመታት ገደማ በኋላ ዛሬም አስከፊ የሰብዓዊ ሁኔታ እየገጠማቸው ነው።https://p.dw.com/p/4bTxpማስታወቂያከደቡብ ሱዳን ህዝብ ግማሽ ያህሉ ንጹህ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት የለዉም። ደቡብ ሱዳናውያን ነፃነታቸውን ካገኙ ከ13 ዓመታት ገደማ በኋላ ዛሬም አስከፊ የሰብዓዊ ሁኔታ እየገጠማቸው ነው። በቅርቡ ዶቼ ቬለ DW በሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ያገኛቸዉ ዜጎች ደህንነቱ የተጠበቀ ቤት እና የመጠጥ ውኃ ያስፈልገናል ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። በጣም ይፈልጋሉ።