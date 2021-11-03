ደቡብ ምዕራብ የብሔረሰቦች ምክር ቤት መቋቋሙ

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 70 መቀመጫዎች ያሉት የብሔረሰቦች ምክር ቤት አቋቋመ። ዛሬ በቴፒ ከተማ ምሥረታውን ያካሄደው የብሔረሰቦች ምክር ቤቱ ዋና እና ምክትል አፈ ጉባዔዎችንም ሰይሟል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 70 መቀመጫዎች ያሉት የብሔረሰቦች ምክር ቤት አቋቋመ። ዛሬ በቴፒ ከተማ ምሥረታውን ያካሄደው የብሔረሰቦች ምክር ቤቱ ዋና እና ምክትል አፈ ጉባዔዎችንም ሰይሟል። የተመሠረተው ምክር ቤት በአስተዳደራዊ ወሰን፣ በብሄር ማንነትና በሕገ መንግሥታዊ ትርጓሜዎች ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎችና አለመግባባቶችን መርምሮ ውሳኔዎችን የመስጠት ኃላፊነት ተጥሎበታል።»
የብሄረሰቦች ምክር ቤት ምሥረታ
ልክ የዛሬ ዓመት አሥራ አንደኛ የፌደራል ሪፕብሊኩ አባል በመሆን ብቅ ያለውየደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልልዛሬ የብሔረሰቦች ምክር ቤት መስራች ጉባኤውን በቴፒ ከተማ አካሂዷል፡፡ መስከረም 20 ቀን 2014 ዓም ባካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከነባሩ የደቡብ ክልል በመነጠል ያራሱን ክልል ያደራጀው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በስድስት የዞን መስተዳድሮች የተዋቀረ ነው፡፡ ዐሥራ ሦስት ብሄርሰቦችንና የተለያዩ ህዝቦችም በውስጡ እየኖሩበት ይገኛሉ ፡፡ በዛሬው የብሔረሰቦች ምክር ቤት የምስረታ ጉባኤ ላይ የተገኙት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል 13 የሚሆኑ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ራሳቸው በፈቀዱት አደረጃጀት በመመራት ላይ ይገኛሉ ብለዋል ፡፡ የብሄረ መንግስትና ሀገረ መንግስት ግንባታ ሚዛኑን ጠብቆ መጓዝ እንዳለበት የጠቀሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ «አሁን ላይ ትክክለኛ የፌደራሊዝም ትግበራ ከጽሑፍ ባለፈ እውን እንዲሆን ተጨባጭ ጥረቶች ተደርገዋል፡፡ ይህም ለሀገረ መንግስት ግንባታው ስጋት ሳይሆን ስኬትን በሚያበረክት መልኩ ተከናውኗል» ብለዋል፡፡
ምክር ቤቱ ውሎና ሲመት
በኢትዮጵያ የሪፐብሊኩ አባል በሆኑ አብዛኞቹ ክልላዊ መንግሥታት «የብሄረሰቦች ምክር ቤት» የተባለ አደረጃጀት የላቸውም፡፡ ዛሬ ምሥረታውን ያካሄደውየደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የብሄረሰቦች ምክር ቤት ተመሳሳይ ተቋም ካለው ከነባሩ የደቡብ ክልል ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የተመሠረተ ነው ፡፡ ምክር ቤቱ በክልሉ ከሚገኙ አሥራ ሦስት ብሄረሰቦች የተወከሉበት ሰባ መቀመጫዎች አሉት ፡፡ ምክርቤቱ የዛሬውን ዉሎ በግማሽ ቀን ያጠናቀቀው ምሥረታውን በማብሰርና የቀረቡለትን ሹመቶች በማጽደቅ ነው፡፡ በዚህም መሠረት አቶ መቱ አኩን በዋና አፈ ጉባኤና አቶ መሠለ ከበደን በምክትል አፈ ጉባኤ ምክር ቤቱን እንዲመሩ በጉባዔው ተሰይመዋል፡፡
ከምክር ቤቱ ምን ይጠበቃል?
በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት አቶ ተግባሩ ተረፈ የክልሉን ህገ መንግሥት ካረቀቁት መካከል አንዱ ናቸው ፡፡ ይህን መሰሉ ምክር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሌሎች ክልሎች የተለመደ አንዳልሆነ የገለጹት አቶ ተግባሩ ‹‹ ይህ አይነቱ አደረጃጀት የሚያሥፈልገው በርካታ ብሄረሰቦች ባሉበት መንግሥት ቅርፅ ውስጥ ነው ፡፡ ምክንያቱም ከብሄረሰብ ጉዳይ ጋር ተያይወዘው ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን መርምሮ ምላሽ ለመስጠት ራሱን የቻለ ተቋም ሊኖር ይገባል፡፡ በተለይም ምክር ቤቱ በዋናነት ከአስተዳደራዊ ወሰን መካለል ፣ ከማንነት ፣ ከበጀት ድልድል ጋር የመሳሰሉ አከራካሪ ጉዳዮችን ተቀብሎ በመመርመር ውሳኔ የሚሰጥ ይሆናል ፡፡ በተጨማሪም በክልሉ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መካከል ትስስርን በመፍጠር ቋንቋ እና ባህላቸውን የማሳደግ ሥራዎችንም ያከናውናል» ብለዋል፡፡
ፎቶ ፡ ከክልሉ መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ የተወሰደ
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ