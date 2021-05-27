 ደቡብ ምዕራብ ሕዝቦች ክልል የከሰተው የተምች ወረርሽኝ | ጤና እና አካባቢ | DW | 27.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ጤና እና አካባቢ

ደቡብ ምዕራብ ሕዝቦች ክልል የከሰተው የተምች ወረርሽኝ

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተምች ወረርሽኝ መከሰቱን የክልሉ አርሶ አደሮች ገለጹ። አርሶ አደሮቹ እንዳሉት በአካባቢያቸው ከባለፈው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ የተከሰተው የተምች ወረርሽኝ በቦቆሎና በሩዝ ማሳዎቻቸው ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:32

በክልሉ 12 ወረዳዎች በ1 ሺህ 219 ሄክታር መሬት ላይ ተከስቷል

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተምች ወረርሽኝ መከሰቱን የክልሉ አርሶ አደሮች ገለጹ። አርሶ አደሮቹ እንዳሉት በአካባቢያቸው ከባለፈው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ የተከሰተው የተምች ወረርሽኝ በበቆሎና በሩዝ ማሳዎቻቸው ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። የተምች ወረርሽኙ በክልሉ 12 ወረዳዎች ውስጥ በ1 ሺህ 219 ሄክታር መሬት ላይ መከሰቱን ለዶቼ ቬለ (DW) የገለጹት የክልሉ ግብርና ጽ/ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አሸናፊ ክንፉ በአሁኑ ወቅትም ወረርሽኙን በባህላዊና በዘመናዊ የመከላከያ ዘዴዎች ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።       

በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች እንዳሉት የተምች ወረርሽኙ በአካባቢያቸው መታየት የጀመረው ከባለፈው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ ነው። በተለይም በክልሉ በሰብል አምራችነቱ በሚታወቀው የቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ ወረርሽኙ በስፋት መታየቱን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።

BG Heerwurm - Larva

በዞኑ ጉራፈርዳ ወረዳ የኩጃ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶአደር ጎቻው አይተንፍሱ እና ገበየሁ አማረ የተምች ወረርሽኙ የተከሰተው ሰሞኑን በአካባቢያቸው በካፊያ መልክ የጣለውን ዝናብ ተከትሎ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ ወረርሽኙ አሁንባለው ሁኔታ በደረሱ የቦቆሎና የሩዝ ሰብሎች ላይ ጉዳት እያደረሰ እንደሚገኝ የጠቀሱት አርሶአደሮቹ በዚህም የምርት መቀነስ ሊያጋጥም ይችላል የሚል ሥጋት እንዳደረባቸው ተናግረዋል።

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ያጋጠመው የተምች ወረርሽኝ በቅድሚያ በክልሉ ከፋ ዞን ከተከሰተ በኋላ በቀናት ልዩነት በሌሎች አካባቢዎችም መታየቱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታውቋል። የግብርና ጽ/ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ አሸናፊ ክንፉ በአሁኑወቅት ወረርሽኙ በክልሉ 4 ዞኖች ውስጥ በሚገኙ 12 ወረዳዎች ውስጥ በ 1 ሺህ 219 ሄክታር መሬት ላይ መታየቱን ነው ለዶቼ ቬለ የገለጹት። በአሁኑ ወቅት በክልሉ የተከሰተውን የተምች ወረርሽኝ በባህላዊና በዘመናዊ የመከላከያ ዘዴዎች ለመቆጣጠር ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ምክትል ኃላፊ ተናግረዋል።

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሰ

Audios and videos on the topic

በክልሉ 12 ወረዳዎች በ1 ሺህ 219 ሄክታር መሬት ላይ ተከስቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የተምች ወረርሽን በደቡብ ክልል

የተምች ወረርሽን በደቡብ ክልል 27.05.2021

በደቡብ ክልል ስድስት ዞኖች የተምች ወረርሽኝ መከሰቱን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ዐስታወቀ። የተምች ወረርሽኙ በዞኖቹ በቡቃያ ደረጃ በሚገኙ የቦቆሎ፣ የማሽላ፣ የጤፍና የሩዝ ሰብሎች ላይ ስጋት መደቀኑ ተገልዷል።