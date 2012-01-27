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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ

Äthiopien Tigray Konflikt l Gedenkgottesdienst für die Opfer mit Premier Abiy Ahmed Ali

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።  

የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

Sudan Putsch Protest Ausschreitungen

ከሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች ተፈናቅሎ ደሴ ዉስጥ የተጠለለዉ ወይም መጠለያ የሚፈልገዉ ሕዝብ ብቻ 750 ሺሕ እንደሚደርስ የአካባቢዉ ባለስልጣናት ይገምታሉ። ደሴ ለሚገኙት ተፈናቃዮች  ርዳታ መከፋፈሉ ቢዘገብም፣ርዳታዉ ለተፈናቃዮቹ በቂ እንዳልሆነ፣ ጨርሶም ርዳታ ያያልደረሳቸዉ መኖራቸዉን ተፈናቃዮቹ በተደጋጋሚ ይናገራሉ  

ስለ ወሎ ቀውስ፤ ስለ መቐለ የአየር ድብደባ እና የቦረና ድርቅ ምን ተባለ?

Äthiopien | Erneuter Luftangriff auf Hauptstadt von Tigray

በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች፤ ውጊያ በበረታበት የአማራ ክልል የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞን የተቀሰቀሰው ሰብዓዊ ቀውስ እና የቦረና ድርቅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሣምንቱ መነጋገሪያ ከሆኑ መካከል ይገኙበታል።  

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

Symbolbild Hass Im Netz

ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸም ጦርነት፤ የንጹሐን ዜጎች ሞት፣ መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት የየዕለት ዜና ከሆነ ሰነባብቷል። ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱት ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም በአንድ በኩል መረጃዎችን ማጋራታቸው እንዳለ ሆኖ ሌላ የጦር አውድማ ሆነዋል።  

አዲስ ካቢኔ፤ ኢሬቻ፤ ፌስቡክ፤ ተ.መ.ድ. እና ኢትዮጵያ 

USA | UN-Sicherheitsrat zu Äthiopien

ከበዓለ ሲመት እስከ አዲስ መንግሥት ምስረታ፤ ከኢሬቻ በዓል የመንግሥት ተቃውሞ እስከ ተቃዋሚዎች በካቢኔው መግባት ተካቶበታል። የፌስቡክ አጭር መቋረጥ እና የፀጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወያየቱም የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት የሳምንቱ ዐበይት መነጋገሪያዎች ነበሩ።  

የሚንስትሯ የስራ መልቀቂያ እና የክልሎች የመንግስት ምስረታ 

Symbolbild I BigTech I Social Media

አስተያየት ሰጭዋ «አዳዲሶቹ የክልል መንግስታት የጦርነት ወሬ ጠፍቶ ከገባንበት የሞትና የመፈናቀል ወሬ የሚያወጡን ከሆነ ጥሩ ነው።ያለዚያ አዲስ መንግስት አሮጌ መከራ ካሸከመን ዋጋ የለውም ።»ብለዋል።  

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

Logos App Twitter Facebook Google

የቆቦ የንፁሃን ግድያ እና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ፣የቀድሞ የኦነግ ሸኔ የደቡብ ዞን ዋና አዛዥ ሰላማዊ ትግልን ተቀላቀሉ መባል፤የሙሃዘ ጥበባት ዴያቆን ዳንኤል ክብረት ንግግርና የአሜሪካ ውግዘት በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያነጋገሩ ጉዳዮች ነበሩ።  

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብትና ተመድ፤ ያንዣበበው ረሐብ

Symbolbild Apps Facebook und Google Anwendungen

ሕወሓት ቁጥጥር ስር በሚገኘው ሰሜን ወሎ ውስጥ ሰዎች ለብርቱ ረሐብ መጋለጣቸው እየተነገረ ነው። የተመድ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች እየተሰቃዩ መኾናቸውን ገልጧል። የኢትዮጵያ ውጩ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የፀጥታው ምክር ቤት ስለ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ያወጣው መግለጫን ተቃውሟል።  