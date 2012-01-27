የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።
ከሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች ተፈናቅሎ ደሴ ዉስጥ የተጠለለዉ ወይም መጠለያ የሚፈልገዉ ሕዝብ ብቻ 750 ሺሕ እንደሚደርስ የአካባቢዉ ባለስልጣናት ይገምታሉ።
ደሴ ለሚገኙት ተፈናቃዮች ርዳታ መከፋፈሉ ቢዘገብም፣ርዳታዉ ለተፈናቃዮቹ በቂ እንዳልሆነ፣ ጨርሶም ርዳታ ያያልደረሳቸዉ መኖራቸዉን ተፈናቃዮቹ በተደጋጋሚ ይናገራሉ
በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች፤ ውጊያ በበረታበት የአማራ ክልል የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞን የተቀሰቀሰው ሰብዓዊ ቀውስ እና የቦረና ድርቅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሣምንቱ መነጋገሪያ ከሆኑ መካከል ይገኙበታል።
ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸም ጦርነት፤ የንጹሐን ዜጎች ሞት፣ መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት የየዕለት ዜና ከሆነ ሰነባብቷል። ወቅታዊ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱት ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም በአንድ በኩል መረጃዎችን ማጋራታቸው እንዳለ ሆኖ ሌላ የጦር አውድማ ሆነዋል።
ከበዓለ ሲመት እስከ አዲስ መንግሥት ምስረታ፤ ከኢሬቻ በዓል የመንግሥት ተቃውሞ እስከ ተቃዋሚዎች በካቢኔው መግባት ተካቶበታል። የፌስቡክ አጭር መቋረጥ እና የፀጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወያየቱም የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት የሳምንቱ ዐበይት መነጋገሪያዎች ነበሩ።
አስተያየት ሰጭዋ «አዳዲሶቹ የክልል መንግስታት የጦርነት ወሬ ጠፍቶ ከገባንበት የሞትና የመፈናቀል ወሬ የሚያወጡን ከሆነ ጥሩ ነው።ያለዚያ አዲስ መንግስት አሮጌ መከራ ካሸከመን ዋጋ የለውም ።»ብለዋል።
የቆቦ የንፁሃን ግድያ እና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ፣የቀድሞ የኦነግ ሸኔ የደቡብ ዞን ዋና አዛዥ ሰላማዊ ትግልን ተቀላቀሉ መባል፤የሙሃዘ ጥበባት ዴያቆን ዳንኤል ክብረት ንግግርና የአሜሪካ ውግዘት በዚህ ሳምንት በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ያነጋገሩ ጉዳዮች ነበሩ።
ሕወሓት ቁጥጥር ስር በሚገኘው ሰሜን ወሎ ውስጥ ሰዎች ለብርቱ ረሐብ መጋለጣቸው እየተነገረ ነው። የተመድ ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰዎች እየተሰቃዩ መኾናቸውን ገልጧል። የኢትዮጵያ ውጩ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የፀጥታው ምክር ቤት ስለ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ያወጣው መግለጫን ተቃውሟል።
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