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USA | UN-Sicherheitsrat zu Äthiopien

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።  

«ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከሥነ ምግባር ያፈነገጠ»  

Äthiopien | Proteste Regierungsanhänger in Addis Abeba

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።  

ኢትዮጵያ የጦርነቱ ምስቅልቅልና የሰላም ጥያቄ  

USA | Gouverneurswahl Virginia

የኢትዮ፣ ኤርትራ አሜሪካዉያን ድምፅ

ለበርካታ ዓመታት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች ሲፈራረቁበት የነበረዉን ስልጣን አሁን የሪፐብሊካኑ ዕጩ ለመያዝ የበቁት ኢትዮጵያዉያን አሜሪካዉያንና ሌሎች አፍሪቃ አሜሪካዉያንን አስተባብረዉ ድምፅቸዉን ለሪፐብሊካኖቹ በመስጠታቸዉ ነዉ ተብላሏል።  

በቨርጂኒያዉ ምርጫ የኢትዮ-አሜሪካዉያን ጫና  

Deutsche Welle Logo

ክልከላ የተጣለባቸው የኤፍ ኤም ራዲዮ ጣቢያዎች

በኢትዮጵያ ውስጥ ከመንግሥት ፈቃድ ወስደው የሚሠሩ የአገር ውስጥ የኤፍ ኤም የሬድዮ ጣቢያዎች ከውጭ አገር መገናኛ ብዙኃን ዝግጅቶችን ተቀብለው ማሰራጨት እንዳይችሉ ተከልክለዋል።  

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙኃን ውሳኔ እና አንድምታው  

የአሜሪካ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ

USA Washington | Nach dem Sturm aufs Kapitol

የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።  

የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ  

ዝግጅቶቻችን በድምፅ

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የቀጥታ ሥርጭት ማድመጫ  

Felsendom Jerusalem (picture alliance / ZUMA Press)

አወዛጋቢዋ ኢየሩሳሌም፤ የአንዲት ከተማ ታሪክ በሥዕል

ኢየሩሳሌም ከጥንት ከተሞች አንዷ ናት፤ በዚያም ላይ አወዛጋቢ። ለአይሁድ፣ ክርስቲያኖች እና ሙስሊሞች ኢየሩሳሌም ቅድስት ከተማ ናት። በዚህም ምክንያት እስከዛሬ በከተማዋ ጉዳይ ጭቅጭቅ አለ።  

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