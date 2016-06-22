ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር
በትግራይ፣ በአማራ እና በአፋር ክልሎች በሺሕዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት፣ በሚሊዮኖች የተፈናቀሉበት እና ዛሬ ዕኩለ-ሌሊቱን አንድ ዓመት የሚሞላው ጦርነት አገሪቱ በዓመታት ልፋት ያጠራቀመችውን ጥሪት ጭምር እያወደመ ነው። በጦርነቱ ዳፋ ኢትዮጵያ በአጎዋ በኩል ለአሜሪካ የገበያ የነበራትን ዕድል ከጥር ወር ጀምሮ ስታጣ ባለወረቶችንም እያሸሸ ነው
ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) ከሰሐራ በርሐ በታች የሚገኙ የአፍሪካ አገራት በሚቀጥለው አመት የሚኖራቸውን ምጣኔ ሐብታዊ ዕድገት ሲተነብይ የኢትዮጵያን ሳያካትት ቀርቷል። የተቋሙ እርምጃ በኢትዮጵያ ላይ ጫና በማሳደሩ ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ቢስማሙም ፖለቲካዊ ገፊ ምክንያት ይኖረው ይሆን? በሚለው ጉዳይ ይለያያሉ።
ከትግራይ ኃይሎች ውጊያ በሚደረግባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ነጋዴዎች ሥራቸው ተስተጓጉሎ በሥጋት ውስጥ ይገኛሉ። መሠረታዊ የአገልግሎት ተቋማት በቅጡ እየሰሩ አይደለም። የወሎ ገበሬ እና ማሳ የገባበት ቅርቃርም ለብዙዎች ሥጋት ሆኗል። ወሎ "የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል" ሲሉ ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ ተናግረዋል
የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ዶቼ ቬለ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።
ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ ለቀጠለው ግጭት መልስ ለመስጠት የምጣኔ ሐብት ማዕቀብን ጨምሮ ሌሎች አማራጮችን በማጤን ላይ እንደምትገኝ ማስታወቋን ተከትሎ በአገሪቱ የእንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የስጋት ድባብ እየጣለበት ይገኛል።
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በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ በየቀኑ የሚቀዳው እያንዳንዱ ስኒ ቡና፥ በተለይ ሴቶች ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ በማድረጉ ረገድ በምጣኔ ሀብቱ ላይ ትንሽም ቢሆን የሚፈይደው ነገር አለ።
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