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የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል?

Ätopien | Unterstützer des Premierministers feiern

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር  

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል?  

የጦርነት ዘመን ኤኮኖሚ

Äthiopien I Krieg in Tigray beschädigt die Fabrik von Zenith Gebs Eshet Ethiopia Ltd in Shire

በትግራይ፣ በአማራ እና በአፋር ክልሎች በሺሕዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት፣ በሚሊዮኖች የተፈናቀሉበት እና ዛሬ ዕኩለ-ሌሊቱን አንድ ዓመት የሚሞላው ጦርነት አገሪቱ በዓመታት ልፋት ያጠራቀመችውን ጥሪት ጭምር እያወደመ ነው። በጦርነቱ ዳፋ ኢትዮጵያ በአጎዋ በኩል ለአሜሪካ የገበያ የነበራትን ዕድል ከጥር ወር ጀምሮ ስታጣ ባለወረቶችንም እያሸሸ ነው  

የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የብድር ማዕቀፍ "እንዲቀጥል" ኢትዮጵያ ጠየቀች  

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ የጦርነት ዘመን ኤኮኖሚ  

ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የኢትዮጵያን የኤኮኖሚ ትንበያ ለምን ዘለለ?

USA Weltbank-Zentrale in Washington

ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) ከሰሐራ በርሐ በታች የሚገኙ የአፍሪካ አገራት በሚቀጥለው አመት የሚኖራቸውን ምጣኔ ሐብታዊ ዕድገት ሲተነብይ የኢትዮጵያን ሳያካትት ቀርቷል። የተቋሙ እርምጃ በኢትዮጵያ ላይ ጫና በማሳደሩ ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ቢስማሙም ፖለቲካዊ ገፊ ምክንያት ይኖረው ይሆን? በሚለው ጉዳይ ይለያያሉ።  

የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የብድር ማዕቀፍ "እንዲቀጥል" ኢትዮጵያ ጠየቀች  

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የኢትዮጵያን የኤኮኖሚ ትንበያ ለምን ዘለለ?  

ወሎ "የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል" ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ

Karte Äthiopien Amhara ETH

ከትግራይ ኃይሎች ውጊያ በሚደረግባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ነጋዴዎች ሥራቸው ተስተጓጉሎ በሥጋት ውስጥ ይገኛሉ። መሠረታዊ የአገልግሎት ተቋማት በቅጡ እየሰሩ አይደለም። የወሎ ገበሬ እና ማሳ የገባበት ቅርቃርም ለብዙዎች ሥጋት ሆኗል። ወሎ "የደረሰበትን ልቁጠር ብል በአገሬ ሰው የቀለድኩ ይመስለኛል" ሲሉ ከመርሳ የተፈናቀሉ ነጋዴ ተናግረዋል  

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ ወሎ እና የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዳፋ  

«ቀውስ ውስጥ ገብቷል» የተባለው የምጣኔ ሃብት

Äthiopien Währung Birr

የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምጣኔ ሃብት በማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት፣ በኮሮና ወረርሽኝ እና በጦርነት ምክንያት «ቀውስ ውስጥ» ገብቷል እየተባለ ነው። መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር እንደሚገባ ዶቼ ቬለ ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያ ጠይቀዋል።  

«መንግሥት ከፖሊሲ ያለፈ የመፍትሔ አማራጮችን ሊተገብር ይገባል»  

አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአግዋ የቀረጥ ነፃ ንግድ የመሰረዝ ስጋት

Äthiopien Hawassa Industrial Park

ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ ለቀጠለው ግጭት መልስ ለመስጠት የምጣኔ ሐብት ማዕቀብን ጨምሮ ሌሎች አማራጮችን በማጤን ላይ እንደምትገኝ ማስታወቋን ተከትሎ በአገሪቱ የእንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የስጋት ድባብ እየጣለበት ይገኛል።  

በአገሪቱ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የስጋት ድባብ አንዣቦአል  

ዝግጅቶቻችን በድምፅ

የዕለቱን ዝግጅት ለማዳመጥ «የቀጥታ ሥርጭት ማድመጫ» የሚለውን ማገናኛ ይጫኑ  

የቀጥታ ሥርጭት ማድመጫ  

Äthiopien Addis Abeba Kaffee Wirtschaft Mobiles Café

ብሩህ ተስፋ ሰጪው የቡና ገበያ

በኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ በየቀኑ የሚቀዳው እያንዳንዱ ስኒ ቡና፥ በተለይ ሴቶች ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ በማድረጉ ረገድ በምጣኔ ሀብቱ ላይ ትንሽም ቢሆን የሚፈይደው ነገር አለ።  

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