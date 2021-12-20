 ያስተላለፈውን ውሳኔ ለማክበር ቁርጠኛ ነው፤ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት | ኢትዮጵያ | DW | 26.03.2022

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ኢትዮጵያ

ያስተላለፈውን ውሳኔ ለማክበር ቁርጠኛ ነው፤ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት

የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም ያስተላለፈውን ውሳኔ ለማክበር ቁርጠኛ መሆኑን ገለጸ፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ እንዳመለከተው፤ በአከባቢው ከፍተኛ ቀውስ እያስከተለ ያለውን የዜጎች ፍላጎት እልባት ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አመልክቷል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:26

የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም ያስተላለፈውን ውሳኔ ለማክበር ቁርጠኛ መሆኑን ገለጸ፡፡

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ እንዳመለከተው፤ በአከባቢው ከፍተኛ ቀውስ እያስከተለ ያለውን የዜጎች ፍላጎት እልባት ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አመልክቷል፡፡

በመሆኑም በግጭቱ ውስጥ ተሳትፎ የነበረው ያለው ህወሓትም ለውሳኔው ቁርጠኛ እንዲሆን ጠይቋል፡፡

በአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሂደት ላይ ያለው ኤች አር 6600 የተሰኘው በኢትዮጵያ ላይ የበረታ ተጽእኖ የሚያደርስ ረቂቅ አዋጅም እንዳይጸድቅ የዜጎች ተሳትፎ ጉልህ ነው ተብሏል፡፡

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ ምግለጫ እንዳብራሩት ሰሞነኛው የመንግስት የተኩስ ማቆም ውሳኔው አብይ ትኩረትና ዓላማውን ያደረገው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን የዜጎች የእርዳታ ፍላጎትን በአፋጣኝ ተደራሽ ማድረግ ነው፡፡

ለዚህም ማሳያ ነው ያሉት በርካታ የትግራይ ተወላጆች በርሃብና ዘርፈ ብዙ ችግሮች ሳቢያ ወደ አማራ እና ሌሎች አጎራባች አካባቢዎች መፈናቀላቸው ነው፡፡ የተጎጂዎቹ መፈናቀል ተደራሽ በሚያደርጓቸው አከባቢዎች ላይ ቀውስ እና ጫና እናዳይፈጥርም ባሉበት እርዳታው እንዲደርሳቸው ታሳቢ ተደርጓል ነው የተባለው፡፡ 

እንደ ሚኒስትር ዴኤታዋ ሰላማዊት ካሳ ማብራሪያ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳቢያ 1.4 ሚሊየን ህዝብ ከአማራ ክልል ብቻ ተፈናቅለዋል፡፡ ከዚህ ውስጥ 1.2 ሚሊየን ያህሉን ወደ ተፈናቀሉበት ቀዬያቸው መመለስ ቢቻልም፤ ንብረቶቻቸው በጦርነቱ በመውደሙ አሁንም ድጋፍን ይሻሉ ብለዋል፡፡ በተለይም በዋግህምራ እና ሰሜን ወሎ አካባቢ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ነው ያመለከቱት፡፡ በአፋር በኩልም 1.3 ሚሊየን ዜጎችን ያፈናቀለው ጦርነቱ አሁንም ድረስ በርካቶች እጃቸውን ለእርዳታ እንዲዘረጉ አስገድዷል ነው የተባለው፡፡ በተለይም ዳግም ወረራ የተደረገባቸው ባሉት የአፋር ክልል ዞን 2 ሰሞኑን ሰባ ሺህ ያህል ዜጎችን ተደራሽ ማድረግ መቻሉንም አንስተዋል፡፡

በደቡብ ኢትዮጵያ በኩልም በተለይም በኦሮሚያ ክልል ቦረና እና ምስራቅ ባሌ ዞኖችን ጨምሮ በሶማሊ ክልል ክፉኛ ጉዳት ያስከተለው ድርቁ ከ3 ሚሊየን በላይ ዜጎችን ለድጋፍ ዳርጓል ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ፡፡ በነዚህ አከባቢዎችም ምግብ ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ መደረጉን ነው ያብራሩት፡፡ ሰሞኑን በአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ሊጣል ነው የተባለው ኤች አር 6600 ረቂቅ አዋጅን በተመለከተም የመንግስትን አቋም ሰንዝረዋል፡፡ 

በዚህ ረገድ መንግስት ግንዛቤ ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን በመግለጽ፤ ዜጎችም በአገር ውስጥ እና በተለያዩ አገራት ውሳኔውን እንዲቃወሙት ጠይቀዋልም፡፡ 

ስዩም ጌቱ

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የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ  

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በሰሜን ኢትዮጵያ ለወራት በቆየው ጦርነት ሕወሓት ይዞ በቆየባቸው አከባቢዎች ያደረሳቸው ሰፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በገለልተኛ ዓለማቀፍ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ፡፡ ዓለማቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ተቋም ሒዩማን ራይትስ ዎች ሕወሓት በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ማሳወቁ አበረታች እርምጃ ነው ብለዋል፡፡

18.12.21 Selamawit Kassa, Staatsministerin für Kommunikationsdienste

በተመድ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ውሳኔ ላይ የኢትዮጵያ አቋም 18.12.2021

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