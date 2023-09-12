ያሳደጓቸውን የአካባቢያቸው ሰዎች ጧሪዎቹ የየካ ሰፈር ልጆች

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በአዲስ አበባ «የየካ ልጆች የበጎ አድራጎት ማኅበር» የኮሮና ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ከመገናኛ እስከ እንግሊዝ ኤምባሲ ያሉ አቅመ ደካሞችን፣ ጧሪ ደጋፊ የሌላቸውን አረጋዊያን ለማገዝ የተደረገ ድጋፍ መነሻ ሆኖት የተመሰረተ የበጎ አድራጎት ማኅበር ነው።
በአዲስ አበባ «የየካ ልጆች የበጎ አድራጎት ማኅበር» የኮሮና ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ከመገናኛ እስከ እንግሊዝ ኤምባሲ ያሉ አቅመ ደካሞችን፣ ጧሪ ደጋፊ የሌላቸውን አረጋዊያን ለማገዝ የተደረገ ድጋፍ መነሻ ሆኖት የተመሰረተ የበጎ አድራጎት ማኅበር ነው።
ማሕበሩ ያንን ካደረገ ከ ሦስት ዓመት ትኩል በኋላ በአሁኑ ወቅት ለ100 ሰዎች በየወሩ በቋሚነት የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ያደርጋል። እነዚህ ድጋፉን የሚያገኙት ሰዎች "ያሳደጉን፣ ዛሬ አቅም ያጠራቸው ናቸው" በማለት የበጎ አድራጎት ሥራውን የሚያከናውኑት የአካባቢው ወጣቶች ይገልፃሉ።
ማሕበሩ በቋሚነት ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ በዘመን መለወጫ፣ በገና፣ በትንሳኤ እና በአረፋ በዓላት ለ 20 ሰዎችም መሰል የሰብዓዊ ድጋፍ ያደርጋሉ።
በውጭ ሀገራት የሚኖሩ አብሮ አደጎቻቸው የሚልኩትን ገንዘብ በማሰባሰብ ለአቅመ ደካሞች ጤፍ፣ ዘይት፣ ሽሮ እና ቡና የሚያቀርቡት ወጣቶች ለአዲሱ ዓመት ይህንን ሲያደርጉ ተገኝተን ተመልክተናል።
ሃይማኖታዊም ሆኑ ሌሎች ዓመታዊ እና ወቅትን ጠብቀው የሚከበሩ ክብረ በዓላት ሲመጡ ሰዎች በተናጠልም ይሁን በጋራ ሆነው ለተቸገሩ ሰዎች፣ እቅም ላጠራቸው፣ ጧሪ ደጋፊ ላጡት የገንዘብ፣ የአይነት፣ የምግብ ይሁን ሌላ የቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉት የየካ ሰፈር ወጣቶች "ያሳደጉን" ለሚሏቸው የአካባቢያቸው አረጋዊያን ቀላል የማይባል ሰብዓዊ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ።
ወጣቶቹ ጧሪ ደጋፊ ላጡት የገንዘብ፣ የአይነት፣ የምግብ ይሁን ሌላ የቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉት የየካ ሰፈር ወጣቶች "ያሳደጉን" ለሚሏቸው የአካባቢያቸው አረጋዊያን ቀላል የማይባል ሰብዓዊ እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያውስጥ ድህነት ያጎዳቆላቸው ፣ ችግር የጠበሳቸው ፣ ማጣት ቅስማቸውን የሰበረባቸው ሰዎችን በብዛት መመልከት የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ ችግር አልሆነም።
በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆነና ጦርነት፣ ሰላም ማጣት እና የእርስ በርስ ግጭት ካስከተለው ተመጽዋችነት ጋር ተደማምረው የኢትዮጵያንን የመኖር በረከት ክፉኛ እየተፈታተኑትም ነው።
ከ ሦስት ዓመታት በፊት በአንድ ዝግጅት ላይ ለአንድ ጊዜ 450 ሰዎችን ያገዙት የየካ ሰፈር ልጆች ዛሬ የብዙዎች ቋሚ ጧሪ ሆነዋል።
"ከጉሮሯቸው ነጥለው እኛ ደሃ ፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት ይብሉ ብለው ነው የሰጡን። ዱቄት፣ ቡና ሽሮ ይሰጠናል። በሁለት ወር ደግሞ ዘይት ይሰጠናል"
አቶ ቴዎድሮስ ውቤ የዚህ በጎ አድራጎት ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ናቸው። «የዛሬ አራት ዓመት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነው 450 ሰዎችን የረዳነው። እንደመነሻ አድርገን መስፈርት ይዘነው የነበረው ነገር ጧሪ ደጋፊ የሌላቸው፣ አቅም የሌላቸው ፣ ቤት የዋሉ እናትና አባቶችን ፣ አቅመ ደካሞችንብሔር ፣ ኃይማኖት ምንም አይነት ነገር ልዩነት ሳይኖር በዚያ ተነሳሽነት ነው ይህንን ሥራ የጀመርነው። ይህንን 450 ሰዎች ከረዳን በኋላ ለምን በቀጣይነት ደግሞ ሥራ አንሰራም በሚል በሰፊው እንቅስቃሴ ተጀመረ እና በየወሩ ለመጀመርያ ጊዜ 50 ሰዎችን ነበር የምንረዳው። የምንረዳውም ግብዓቶችን ሲሆን 5 ሊትር ዘይት፣ 10 ኪሎ ጤፍ፣ 2 ኪሎ ሽቶ እና 1 ኪሎ ቡና ነው የምንረዳው።»
የየካ ልጆች የበጎ አድራጎት ማኅበር ለአቅመ ደካሞች የሚረዳው ግብዓቶችን ሲሆን 5 ሊትር ዘይት፣ 10 ኪሎ ጤፍ፣ 2 ኪሎ ሽቶ እና 1 ኪሎ ቡናን ያካትታል ርዳታው ።
እነዚህ ወጣቶች በሚያደርጉት ድጋፍ ብዙዎች ተደስተው ተመልክቻለሁ። ውጪ ሆነው ሲያግዙ የነበሩ የአካባቢው ተወላጆች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ይህንን ሳያዩ አይሃዱም።
የየካ ልጆች የበጎ አድራጎት ማህበር ከሚያግዛቸው ሰዎች መካከል ወጣት የሆኑት ተመጽዋች ሆነው እንዳይቀሩ ለዘጠኙ ሴቶች ለእያንዳንዳቸው 18 ሺህ ብር በመፈገፍ ገቢ ማስገኛ ሥራ ላይ እንዲሳተፉ አድርጓል። የማኅበሩ ጸሐፊ ይህንኑ ገልፀዋል።
የየካ ልጆች የበጎ አድራጎት ማኅበር ከተለያዩ ሰዎች የሚያገኙትና ለሰብዓዊ ድጋፍ እንዲውል የሚያገኙት ገንዘብ እንዳይባክን ጥንቃቄ ያደርጋሉ።
ሰለሞን ሙጬ
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