ያልተሳካ ውይይት

የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ርእሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይ ያሉ የሃይማኖቱ መሪዎች እና ምእመናን ቅሬታም ግንዛቤ ውስጥ መግባት እንዳለበት የገለፁ ሲሆን እንደ አስተዳደር ግን በሃይማኖት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንደማይገቡ ገልፀዋል።
ከትግራይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ጋር ለመወያየት ወደ መቐለ ተጉዞ የነበረው በፓትርያልኩ የተመራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልኡክ ከሃይማኖት መሪዎቹ ጋር ሳይገናኝ ተመለሰ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የመሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያ የመልዕክተኞች ቡድን ወደ መቀሌ የተጓዘዉ ከትግራይ ኦርቶዶክስ መሪዎች ጋር ለመነጋገር ነበር።
ከልኡኩ ጋር አለመገናኘታቸውን የገለፁት የትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ "ምክንያቱ የታወቀ ነው፣ በቅርቡ ሁላችንም ሊቃነ ጳጳሳት ከተገናኘን በኃላ በጋራ ማብራርያ እንሰጣለን" ሲሉ አጭር ምላሽ ሰጥተውናል። ከዚህ በተጨማሪ ስለልኡኩ የመቐለ ጉዞ ለመንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቤተክህነት አስቀድሞ የተላከ ደብዳቤ ይሁን የውይይት ጥያቄ እንዳልነበረ የቤተክህነቱ ዋና ፀሐፊ ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ በቤተክርስትያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰየሙ የተባሉ ስድስት የሰላም ኮሚቴ አባላት የሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ሌሎች የሃገር ሽማግሌዎች ከትላንት ጠዋት ጀምሮ በመቐለ የተገኙት ለትግራይ ሕዝብ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ እና በትግራይ ካለችው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር የተፈጠረውን ልዩነት በንግግር ለመፍታት መሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በትግራይ ያለው ማሕበራዊ ችግር ለማገዝ የ20 ሚልዮን ብር ድጋፍ ለትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አበርክተዋል።
ሌላው በብፁዕ ፓትርያርኩ የተመራው ልኡክ ሊፈፅመው የመጣበት በትግራይ ካሉ የሃይማኖት አባቶች ጋር የመነጋገር ዕቅድ ግን የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ከአቀባበሉ እስከ የውይይት መድረኩ በነበሩ ሁሉም ኹነቶች ባለመገኘታቸው ሳይሳካ ቀርቷል ተብሏል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ጦርነቱ በትግራይ ላይ ያደረሰው ጉዳት የከፋ መሆኑ እንደሚገነዘቡ ያነሱ ሲሆን፥ ለዚህም የቤተክርስቲያንዋ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቡ በይፋ የይቅርታ መጠየቁ በትላንትናው መድረክ ተናግረዋል። በትግራይ ካሉ አባቶች ጋር መነጋገር መልካም መሆኑ ታምኖበት መምጣታቸው የገለፁት አቡነ ማትያስ ይሁንና ከትግራይ የሃይማኖቱ መሪዎች ጋር አለመገናኘታቸው ጠቁመዋል።
በፓትርያርኩ የተመራው ልኡክ ያነጋገሩት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ርእሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ልዩነቶች በውይይት መፈታት አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ፣ በትግራይ ያሉ የሃይማኖቱ መሪዎች እና ምእመናን ቅሬታም ግንዛቤ ውስጥ መግባት እንዳለበት የገለፁ ሲሆን እንደ አስተዳደር ግን በሃይማኖት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንደማይገቡ ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርኩ የተመራው የሰላም ልኡክ ቡድን ትላንት ከሰዓት እስከ ማምሻው መቐለ የሚገኙ የችግረኞች መርጃ ማእከል እና የተፈናቀሉ መጠልያ የተመለከቱ ሲሆን፣ 70 ካሬ በተባለ በመቐለ ትልቁ የተፈናቃዮች መጠልያ በነበራቸው ቆይታም የሃይማኖት መሪዎች ጦርነቱ አለማውገዛቸው የሚያመለክቱ መልእክቶች በፅሑፍ እና በቃል ከተፈናቃዮቹ ተንፀባርቋል። ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በመጠልያው ከሚገኙ መካከል የሆኑት እና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልኡኩ ንግግር ያደረጉት ቄስ ወልደኪዳን መርሻ "የትግራይ ካህናት በቤተመቅደስ እንደዘካርያስ ደማቸው ሲፈስ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ድምፅ አልሆነችም። ለምን ? ህፃናት ሲጎዱ፣ ሴቶች ሲደፈሩ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ስህተት ነው አላለም። እንደውም ስህተት ነው ላሉት ብፁዕ አባታችን የሲኖዶስ መግለጫ አይደለም ብለዋል" በማለት ቅሬታቸው ገልፀውላቸዋል።
በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የተመራው ልኡክ ዛሬ ጠዋት ወደ አዲስአበባ ተመልሷል። በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት መሪዎች ለምን ከልኡኩ ጋር አልተገናኘም የሚል ጥያቄ ያቀረብንላቸው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ሊቀጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ "ምክንያቱ የታወቀ ነው፣ በቅርቡ ሁላችንም ሊቃነ ጳጳሳት ከተሰበሰብን በኃላ በጋራ ማብራርያ እንሰጣለን" ሲሉ አጭር ምላሽ ሰጥተውናል። የመንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና ፀሓፊ መጋቤ ብርሃናት መምህር ተስፋይ ሃደራ በበኩላቸው ልኡኩ ወደ መቐለ ስለሚመጣበት ጉዳይ ይሁን የውይይት ጥያቄ በመገናኛ ብዙሃን ካልሆነ በመደበኛ ደብዳቤ ይሁን ሌላ ሁኔታ እንዳልቀረበ፤ በመሆኑም የተደረገ የተለየ አቀባበል ይሁን ውይይት የለም ብለዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና በትግራይ የሃይማኖቱ ተከታዮች እና መሪዎች መካከል ጦርነቱ የፈጠረው ረዥም ግዜ የቆየ ውዝግብ እየቀጠለ ያለ ሲሆን፣ ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለትግራይ ይቅርታ መጠየቁ ይታወሳል። በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች ራሳቸው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመለየት መንበረ ሰላማ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተባለ ቤተክህነት ማቋቋማቸው ይታወቃል።
ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ነጋሽ መሐመድ