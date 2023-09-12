«ያለፈው የመከራ ዓመት አይመለስብን » የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪ

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በእርስ በእርስ ግጭት ሳቢያ የራቀውን ሰላም ጨምሮ በየጊዜው እየከፋ በሄደው የኑሮ ውድነት ምክንያት አሮጌው 2015 ዓ.ም ለኢትዮጵያውያን የመከራ ዓመት ነበር ያሉ ነዋሪዎች በአዲሱ ዓመት መከራውን ለማቆም የተረጋጋ ፖለቲካዊ ስርዓት መፍጠር እንዲሁም የኑሮ ውድነት ማረጋጋት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል።
በእርስ በእርስ ግጭት ሳቢያ የራቀውን ሰላም ጨምሮ በየጊዜው እየከፋ በሄደው የኑሮ ውድነት ምክንያት አሮጌው 2015 ዓ.ም ለኢትዮጵያውያን የመከራ ዓመት ነበር ያሉ ነዋሪዎች በአዲሱ ዓመት መከራውን ለማቆም የተረጋጋ ፖለቲካዊ ስርዓት መፍጠር እንዲሁም የኑሮ ውድነት ማረጋጋት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል።
በእርስ በእርስ ግጭት ሳቢያ የራቀውን ሰላም ጨምሮ በየጊዜው እየከፋ በሄደው የኑሮ ውድነት ምክንያት አሮጌው 2015 ዓ.ም ለኢትዮጵያውያን የመከራ ዓመት ነበር ያሉ ነዋሪዎች በአዲሱ ዓመት መከራውን ለማቆም የተረጋጋ ፖለቲካዊ ስርዓት መፍጠር እንዲሁም የኑሮ ውድነት ማረጋጋት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል።
በድሬደዋ ፣ ሀረር እና ጅግጅጋ ከተሞች ከሚኖሩ ነዋሪዎች መካከል ለዶይቼ ቬለ አስተያየት የሰጡ እንዳሉት ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ሆደ ሰፊና ነገሮችን በውይይት የሚፈታ ሊሆን ይገባል ብለዋል።የአማራዉ ክልል ቀዉስ ጥላ ያጠላበት የ 2016 ዘመን መለወጫ
በአዲሱ አመት ዋዜማ ያላቸውን የመጪው ጌዜ ተስፋን በሚመለከት ለዶይቼ ቬለ አስተያየት ከሰጡ የድሬደዋ ነዋሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አስናቀ አሰፋ አሮጌው አመት የከፋ መሆኑን በማንሳት ለችግሩ መንስዔ ያሉት "በጎሳ እና ብሄር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ በህግ ቢታገድ ደስተኛ ነኝ" ብለዋል። የ2015 ዓም ስንብትና በአዲሱ ዓመት የኢትዮጵያውያን ተስፋ
ሌላኛው የከተማይቱ ነዋሪ አቶ ወንደሰን ኪዳኔ የፖለቲካው መበላሸት በማህበራዊ እና ኢኮኖሚ መስክ በርካታ ችግር ማስከተሉን በመጥቀስ ፖለቲካው ጥሩ ቢሆን የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። አቶ ኢማጅ አብዱልዋሲ የሀረር ጀጎል ነዋሪ ናቸው።
ሌላኛው የከተማይቱ ነዋሪ አቶ ወንደሰን ኪዳኔ የፖለቲካው መበላሸት በማህበራዊ እና ኢኮኖሚ መስክ በርካታ ችግር ማስከተሉን በመጥቀስ ፖለቲካው ጥሩ ቢሆን የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። አቶ ኢማጅ አብዱልዋሲ የሀረር ጀጎል ነዋሪ ናቸው።
ቀድሞ የነበረንን ፍቅር እና ሰላም መመለስ እና የኑሮ ውድነቱን ለመቅረፍ መስራት ይገባል የሚል አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ በስልክ ገልፀዋል። የጅግጅጋ ነዋሪ የሆኑት አቶ ደረጀ አስፋው በበኩላቸው 2015 ዓ.ም ለኢትዮጵያውያን ፈታኝ እና አስቸጋሪ ጊዜ እንደሆን በማንሳት ካለፈው ዓመት ልንማረው ይገባል ያሉትን ሀሳብ አንስተዋል።
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