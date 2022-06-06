ዩክሬይን እህል ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ ተመድ ጠየቀ

የተመድ ዋና ጸሀፊ አንቶኒዎ ጉቴሬስ “ እያደገ ላለው የምግብ ቀውስ የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ መቅረብ ካልቻለ በስተቀር መፍትሄ የለውም ፤ ሩሲያ ይህ እንዲሆን በዩክሬን ወደቦች ተከማችቶ ያለው እህል በሰላም ወደ ውጭ እንዲላክ መፍቀድ ይኖርባታል” በማለት አስገንዝበዋል።
የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት በዓለም የምግብ ዕህል ቀውስ እንዳያስክትል ስጋት አሳድሯል። ጦርነቱ ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ከተጀመረ ወዲህ፤ በዓለም ዙሪያ በተለይ በነዳጅ፤ የምግብና የዘይት ምርቶች ላይ እጥረት በመከሰቱና የዋጋ ጭማሬም በመደረጉ፤ ሁሉም የዓለም ህዝቦች በተለያየ ደረጃም ቢሆን ለኑሮ ውድነት ተዳርገዋል። ሁለቱ አገሮች የስንዴ፤ የቅባት እህሎችንና ማዳበሪያ ለዓለም ገበያ በማቅረብ የሚታወቁ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት ግን ሁለቱም ከገበያው የተገለሉ በመሆናቸው ዓለም በተለይም ታዳጊዎቹ አገሮች ለምግብ እህል እጥረት ተጋልጠዋል። ሩሲያ በተጣለባት ማዕቀብ፤ ዩክሬን ደግሞ በሩሲያ ወደቦቿ ስለተዘጉና ስለተከበቡ ነው ምርታቸውን ወደ ውጭ መላክ ያልቻሉት።
ለዓለም ገበያ ከሚቀርበው የስንዴ ምርት አንድ አራተኛው ከሩሲያና ዩክሬን ይቀርብ የነበር ሲሆን፤ ሩሲያ ደግሞ ዋናዋ የዓለም የማዳበሪያ አቅራቢ ናት። የጦርነቱን መጀመርን ተከትሎ ግን በሩሲያ ማናቸውም ምርት ላይ ማዕቀብ በመጣሉ፤ የዩክሬን ወደቦች ደግሞ በሩሲያ በመከባበቸውና በመዘጋታቸው ምርቶቻቸውን ወደውጭ ሊልኩ አልቻሉም። ከሁለቱ አገሮች ወደ ውጭ የሚላከው የስንዴና የቅባት ዕህሎች መቋረጥ፤ በተለይ ከዩክሬንና ሩሲያ ስንዴ በመግዛት የምግብ ፍጆታቸውን ይሸፍኑ የነበሩ የአፍሪካና አረብ አገሮች ለችግር ተዳርገዋል ነው የሚባለው፤ መፍትሄ ካልተገኘም የባሰ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል እየተገለጸ ነው። ዩክሬን በወደቦቿ ተከማችቶ የሚገኘውን ስንዴ ለገበያ ብታቀርብ አንዱ የችግሩ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል የሚታመን ሲሆን፤ ይህ ካልሆነ ግን የሚያጋጥመው የምግብ ዕጥረት ከፍተኛ ሊሆን እንደሚል ነው የመነግሳቱት ድርጅት ዋና ጸሀፊ አንቶኒዎ ጉቴሬስ ያስታወቁት፤ “ እያደገ ላለው የምግብ ቀውስ፤ የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ መቅረብ ካልቻለ በስተቀር መፍትሄ የለውም ፤ ሩሲያ ይህ እንዲሆን በዩክሬን ወደቦች ተከማችቶ ያለው እህል በሰላም ወደ ውጭ እንዲላክ መፍቀድ ይኖርባታል” በማለት ከዚህ ውጭ ሌላ የትርናስፖርት ዘዴ መጠቀም ቢቻል እንኳ፤ በቂ ሊሆን እንደማይችል አስገንዝበዋል። ድርጅታቸው ቱርክን፤ ሩሲያንና ዩክሬንን በማቀርራረብ ተክማችቶ የሚገኘውን የዩክሬን ስንዴ ለገበያ እንዲቀርብ ጥረት እንደሚያደርግም የገለጹ ሲሆን፤ በትናንትናው እለት የሩሲያና የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዚሁ አጀንዳ ላይ ያደረጉት ውይይትም ተስፋ ሰጭ ነው ተብሏል። የሩሲያው የውጭ ጉድይ ሚኒስትር ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ ከቱርኩ አቻቸው ሚስተር ካቩሶግሉ ጋር በሰጡት መግለጫ፤ “ ከዩክሬን ወደቦች የሚወጡ መርከቦች ያለስጋትና እንዲያልፉ ለማድረግ ዝግጁ ነነ” ሲሉ ማረጋገጫ ሰተዋል። ሆኖም ሩሲያ ዩክሬን በወደቦቿ ዳርቻ ያጠመደቻቸውን ፈንጅዎች እንድታጸዳና ሩሲያም እህሏን ለገብያ ለማቅረብ እንድትችል ማዕቀቡ እንዲነሳ መጠየቋ ተገልጿል። ሩሲያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለተከስተው የዕህል እጥረትና የኑሮ ውድነት ዋናው ምክኒያት ምእራባውያን በሩሲያ ላይ የጫኑት ማዕቀብ ነው ባይ ናት።
የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሚስተር ሜቭሉት ካቩሶግሉ በሰጡት መገልጫም ይህን የሩሲያን ጥያቄ ህጋዊነት አንስተዋል ፤ “ለዩክሬን እህል የዓለም ገበያን መክፈት ካለብን፤ ሩሲያ ወደውጭ በምትልካቸው ምርቶች ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲነሳ መጠየቋ ሀጋዊና ትክክለኛ ሆኖ ነው የሚታየው” ብለዋል።
ዩክሬን ግን በወደቦቿ ዳርቻ ያጠመደቻቸውን ፈንጂዎች ካጸዳች፤ ለሩሲያ ጥቃት እጋለጣለሁ በማለት ዋስትና ጠይቃለች። የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርም በቀጣይ ዩክሬኑ አቻቸውን ጨምረው ውይይታቸውን እንደሚቀጥሉና መፍትሄም ይገኛል ብለው እንደሚያስቡ አስታውቀዋል።
በጦርነቱ ምክኒያት በዓለማቀፍ ደረጃ ለተፈጠረው የምግብ ዕጥረትና የኑሮ ውድነት ምእራባውያን ሩሲያን ነው ተጠያቂ የሚያደርጉት። ሩሲያ ግን ህገወጥ የምትለውን የምዕራባውያንን ማቀብ በምክንያትነት የምታነሳ ሲሆን፤ ጦርነቱ ከተራዛመ ደግሞ ግብርናው ፍጹም የሚቆም በመሆኑ፤ ወደፊት ከፍተኛ የእህል እጥረት እንዳያጋጥምና እረሀብም እንዳይይስፋፋ ነው ስጋቱ። ዓለም በክፍተኛ የእህል እጥረት ምክንያት ለረሀብ የሚጋለጥ ከሆነ፤ የምእራቡ አለም በሩሲያ ላይ የጣለውን ማዕቀብም በማላላት ቢያንስ የእህል ምርቷን ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ የማድረግ ሞራልዊ ግዴታ ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚሉ የፖለቲካ ተንታኖች፤ ይህ ደግሞ በሩሲያ አንጻር የተገነባውን የመዕራባውያንን አንድነት የሚሸረሽር ሊሆን ይችላል በማለት ግምታቸውን ያስቀምጣሉ።
ገብያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር