ዩክሬን-ሩሲያ ድንበር ሰላም የለም፣ጦርነትም

የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ዘዴዎች የሐገሪቱን የስለላ ተቋማት ጠቅሰዉ እንደዘገቡት ደግሞ ሩሲያ በመጪዉ ሮብ ዩክሬንን ለመዉረር ተዘጋጅታለች።የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጆን ኪርኬይ ዘገባዉን አልረጋገጡም፣ አላስተባበሉምም።
ጥቅምት 1853 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ክሪሚያ ላይ የተጫረዉ ጦርነት የኃይማኖት መልክና ባሕሪ ተላብሶ ሩሲያና ግሪክን ባንድ ጎራ፣ ቱርክ፣ ፈረንሳይ፣ታላቋ ብሪታንያንና ፒዶሞንት-ሳርዲኒያን (ኢጣሊያን)በተቃራኒዉ አሰልፎ የዛሬዉን ሰሜን ምሥራቅ አዉሮጳን አንድዷል።ሰዉ፣ፈንጂ የታጠቀ ባሕር ኃይል፣የቴሌግራፍ መረጃ፣ የባቡር ማመላለሻን ለመጀመሪያ ጊዜ ለትልቅ ዉጊያ ያዋለበት ያ ጦርነት ወደ አንድ ሚሊዮን የሚደርስ ሰዉ ፈጅቷል።የመጀመሪያና ሁለተኛ የሚባሉት አስከፊ ጦርነቶች ካለፉ በኋላ የዓለምን የልዕለ ኃይልነት ጉልበት የያዙት ሶቭየት ሕብረትና ሩሲያ በ1962 ኩባ፣ በ1973 መካከለኛዉ ምስራቅ ላይ የኑክሌር ቦምብ ቀለበት ከመፈልቀቅ የታቀቡት የየመሪዎቻቸዉ ብልሐት፣ እልቂትን የማስወገድ ጀግንነት በወለደዉ የዲፕሎማሲ ጥበብ ነበር።ዛሬስ? ላፍታ እንጠይቅ።
ዘመኑ የፈጠረዉን አደገኛ ጦር መሳሪያ የታጠቀዉ ከ130 ሺሕ የሚበልጥ የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ሰሜን፣ ሰሜን ምስራቅ፣ ምሥራቅና ደቡብ ምሥራቅ ድንበር አጠገብ ይርመሰመሳል።በተለይ ዩክሬንን ቁልቁል ለመድፈቅ ያቀደ የሚመስለዉ የሩሲያ ጦር የቤሎሩስ አየር-ምድርን፣የሶስቱን ሐገራት የባሕር ጠረፍን በቦምብ፣ መድፍ-ሚሳዬል አረር-እየገለበዉ ነዉ።«ልምምድ» ይሉታል እነሱ።
ሶስት መቶ ሺ የሚገመተዉ የዩክሬን መደበኛ ጦር፣ ሚሊሺያና ወዶ ገብ ተዋጊ ሳቫስቶፖል ጥግ፣ዶኔትስክ አጠገብ፣ ስሎቫይንስክ ጠረፍ በረዶ መስሎ፣ በበረዶ ተሽፍኖ አድፍጧል።ከሩሲያ ጋር ሲነፃፀር የትንሺቱ ሐገር ብዙ ጦር ከ2014 ጀምሮ ከዩናትድ ስቴቴስ የተጋዘለትን ምርጥ ጦር መሳሪያ ታጥቋል።
ከ2014 ወዲሕ ከአሜሪካ የጦር ኢንዱስትሪዎች እየታፈሰ ዩክሬን የገባዉ ጦር መሳሪያ ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተገምቷል።
የዩናይትድ ስቴትስና የተከታዮችዋ ሐገራት የጦር አዋቂዎች አሰልጥነዉታል።የዉጊያ፣የስለላና የቴክኒክ ባለሙያዎች ያማክሩታል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዴንሴይ ሽምዬጋል «አንደፈርም» ባይ ናቸዉ።«በመከላከያ፣በፖለቲካና ኤኮኖሚ በየዕለቱ እየተጠነክርን ነዉ።ዛሬ የሚያስፈልገን ለጠላት ፕሮፓጋንዳና የተዛባ መረጃ እጅ አለመስጠት ነዉ።ጦራችን ዝግጁ ነዉ።ጠንካራና ፅኑዕ ነዉ።እኛም እንደ ጦሩ መሆን አለብን አለብን።2014 ዓይደለም።2022 እንጂ።በዓለም አቀፍ መድረክ ያለን ስፍራ ጠንካራ ነዉ።በምጣኔ ሐብቱም ቢሆን ጠንካራ ነን።»
«ዓለም አቀፍ መድረክ» ሲሉ የምዕራቡን ኃያል ሐብታም ዓለም ማለታቸዉ ከነበረ አላበሉም።ሩሲያ ያቺን ሥልታዊ፣አሻሚ፣ዉብ ግዛት ክሪሚያን በ2014 ከኪየቭ አስተዳደር መንጭቃ ስትወስደች ከማዕቀብ፣ ዉግዘት፣ጫጫታ ባለፍ ለለዩክሬን የደረሰላት የለም።
ዛሬ ግን ጠቅላይ ሚንስትሩ እንዳሉት ዩናይትድ ስቴትስና የምትመራዉ የሰሜን አትላንቲካ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (NATO) አባል ሐገራት ሩሲያ፣ቤሎሩስና ዩክሬንን በሚያዋስኑ ሐገራት ጦራቸዉን እያሰፈሩ ነዉ።ሮሜንያ 2፣ ፖላንድ 6፣ ሉትዌንያ 3 ላቲቪያ 1፣ ኢስቶኒያ ዉስጥ 1 የጦር ሰፈር አላቸዉ።
«የግንባር የመከላከያ ቀጠና» በሚባሉት በነዚሕ ሐገራት በሚገኙት ጦር ሰፈሮች ዉስጥ 12ሺሕ የአሜሪካ፣የብሪታንያ፣ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የኢጣሊያ፣ የስጳኝና የሌሎችም ሐገራት ወታደሮች ሰፍረዋል።እየሰፈሩም ነዉ።ሩሜንያና ፖላንድ ዉስጥ የተተከሉት የዩናይትድ ስቴትስ የበረራ፣ የሚሳዬል መቆጣጠሪያና ማወንጨፊያ ማዕከላት ሰሜን፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ሩሲያ ግዛት የሚገኙ የሩሲያ ስልታዊ ጦር መሳሪያና የጦር እንቅስቃሴን ሰዓት-በሰዓት ይከታተላሉ።
የዩክሬኑ
ጠቅላይ ሚንስትር ትናንት እንዳሉት ዛሬ ለዩክሬን ተሟጋች፣ተከራካሪ፣ ሩሲያን አስጠንቃቂ፣ በሩሲያ ላይ ፎካሪ ዛቾቹ፣ ከሩሲያ መሪዎች ጋር የሚነጋገሩትም ከኪየቭ መሪዎች ይልቅ የዋሽግተንና የተከታዮችዋ ሐገራትና የኔቶ ፖለቲከኞች ናቸዉ።የሩሲያም ጥያቄ፣ አፀፋ ዛቻ፣ ድርድርም ከዩክሬን ጋር ሳይሆን ከዩናይትድ ስቴትስና ከተከታዮችዋ ሐገራት ጋር ነዉ።
በ1853 ክሪሚያና አካባቢዋን ያነደደዉ ጦርነት መነሻ የኦስማን ቱርክ በምትቆጣጠረዉ ፍልስጤም የሚገኙ የካቶሊክ ክርስቲያን ተቋማትን ለመጠበቅ በሚል ሰበብ ፈረንሳይና ብሪታንያ መካከለኛዉ ምሥራቅ ዉስጥ እግራቸዉን መትከላቸዉ ነበር።የሁለቱን የአዉሮጳ የወደፊት ኃያላን ስልትን ዘግየት ብላ የተረዳችዉ ሩሲያ የኦርቶዶክስ ኃይማኖታዊ ተቋማትን ለመቆጣጠር ለቱርኮች ያቀረበችዉን ጥያቄ የኢስታንቡል ገዢዎች እንዳይቀበሉ የለንደንና የፓሪስ ቅኝ ገዢዎች ማከላከላቸዉ ነበር።
በ1962 ኩባ ላይ፣ በ1973 መካከለኛዉ ምሥራቅ ላይ የያኔዎቹን ልዕለ ኃያላንን ጦር ያፋጠጠዉም ሶቭየት ሕብረት ለኩባ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ለእስራኤል በመቆማቸዉ ብቻ አልነበረም።ሞስኮና ዋሽግተን ዓለምን በበላይነት ለመቆጣጠር የነበራቸዉ ፍላጎት ነፀብራቅ እንጂ።
ዛሬም ብዙዎች እንደሚሉት ሁለቱ የቀድሞ ሶቭየት ሕብረት ሪፐብሊኮች ያበቀሉት ጠብ ሰበብ ሆነ እንጂ መሠረታዊዉ ምክንያት የምዕራብ-ምስራቆች የበላይነት ሽኩቻ ነዉ።የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ባለፈዉ ሳምንት የፈረንሳዩን ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ካነጋገሩ በኋላ እንዳሉትም ጦርነት ከተጫረ አዉሮጳ አይተርፍም።
«ይገባዎታል? ወይስ አልተረዱትም? ዩክሬን ኔቶን ከተቀላቀለችና ክሪሚያን በወታደራዊ ኃይል ለመዉሰድ ከሞከረች፣ የአዉሮ
ጳ ሐገራት ከሩሲያ ጋር ዉጊያ ይገጥማሉ።እርግጥ ነዉ የኔቶና የሩሲያ የጦር መሳሪያ አቅም ተመጣጣኝ አይደለም።ይሕንን እንገነዘባለን።የዚያኑ ያክል ሩሲያ ከግንባር ቀደም የኑክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤቶች አንዷና በዘመናይ ጦር መሳሪያ ከብዙዎቹ የቀደመች መሆንዋንም እናዉቃለን።»
የሩሲያ ዋና ዋና ጥያቄ ሁለት ነዉ።ኔቶ ወደ ምስራቅ መስፋፋቱን እንዲያቆም በተለይም ዩክሬንን አባሉ እንዳያደርግ-አንድ።ዩክሬን ክሪሚያን መልሳ ለመያዝ እንዳትሞክር-ሁለት።ምዕራባዉያን መንግስታትም ሆኑ ዩክሬን ጥያቄዉን ለመቀበል እስካሁን አልፈቀደሙም።
የዩክሬኑ ጠቅላይ ሚንስትር እንዳሉት 2022ም 2014 አይደለም።የሩሲያና የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች ከዤኔቭ-ሞስኮ-ኪየቭ፣የአዉሮጳ መሪዎች ከዋሽግተን-ሞስኮ-ኪዮቭ የተመላለሱት፣ የዋሽግተንና የሞስኮ መሪዎች በተደጋጋሚ የተነጋገሩትም 2022፣ 2014 ብቻ ሳይሆን 1853፣ 1914ና 1940 እንዳይሆን ነዉ ተብሎ ነበር።እስካሁን ግን ዲፕሎማሲዉ ያመጣዉ ዉጤት የለም።
የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ዘዴዎች የሐገሪቱን የስለላ ተቋማት ጠቅሰዉ እንደዘገቡት ደግሞ ሩሲያ በመጪዉ ሮብ ዩክሬንን ለመዉረር ተዘጋጅታለች።የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ጆን ኪርኬይ ዘገባዉን አልረጋገጡም፣ አላስተባበሉምም።
«ልናገር የምችለዉ----ካሁን ጀምሮ በየትኛዉም ቀን ከፍተኛ ወታደራዊ ርምጃ ሊወሰድ ይችላል።ይሕ ግምት የተወሰደዉ ከዉስጥ አዋቂ መረጃዎች ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ምንጮችና በግልፅ ከምናየዉ እንቅስቃሴ ነዉ።እነዚሕ ከመቶ ሺሕ የሚበልጡ ወታደሮች ዩክሬን ድንበር ላይ ተበትነዋል።»
ምዕራባዉያን መንግሥታት
ዜጎቻቸዉን ከዩክሬን አስወጥተዋል።የዓለም የአክሲዮን ገበያ በተለይም የነዳጅ ዘይት ዋጋ አሻቅቧል።የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንና የዩናይትድ ስቴትሱ አቻቸዉ ጆ ባይደን ባለፈዉ ቅዳሜ በስልክ ከተነጋገሩ በኋላ የፑቲን ልዩ ረዳት ዩሪ ኡሽኮቭ እንዳሉት ግን ሩሲያ ዩክሬንን ታጠቃለች የሚለዉ ዘገባ ቅዠት ነዉ።
«የዛሬዉን ንግግር የተደተደረገዉ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ነዉ በማለት ዉዥንብር በሚነዙበት ወቅት ነዉ።ሩሲያ ዩክሬንን ለመዉረር አቅዳለች በማለት ጭንቀት እየነዙ ነዉ።ቀኑን ሳይቀር ጠቅሰዋል።ጎን ለጎን ደግሞ ተባባሪዎቹ ሐገራት የዩክሬንን ወታደራዊ ጡንቻ እያፈረጠሙ ነዉ።የዩክሬን ጦርን ለማዘመን ልዩ የገንዘብ ሐብትም እየተጠራቀመ ነዉ።»
የጀርመኑ መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ዛሬ ኪየቭ ዉስጥ የዩክሬን መሪዎችን አነጋግረዋል።ከፈጠነ ዛሬዉኑ ከዘገየ ደግሞ ወደ ሞስኮ ተሻግረዉ ከሩሲያ መሪዎች ጋር ይወያያሉ።ዉይይቱ 2022፣ 1962ን ወይም 1973ን እንዲሆን ለእስካሁኑ የመጨረሻዉ ዲፕሎማሲያዊ ሙከራ ነዉ።ካልሆነ?--የሚሆን ለማየት ያብቃን።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ