ዩኔስኮ ለአንጌላ ሜርክል የሰላም ሽልማት አበረከተ

የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህፃሩ UNESCO ለቀድሞዋ የጀርመን መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርከል የሰላም ሽልማት በዛሬው ዕለት ሰጥቷል።ሜርከል ሽልማቱን ያገኙት በጎርጎሪያኑ 2015 ዓ/ም ሀገራቸውን ለስደተኞች ክፍት በማድረጋቸው ነው።
የቀድሞዋ የጀርመን መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርከል ስልጣን ከለቀቁ ከአንድ አመት በኋላ ወደ አፍሪካ አቅንተዋል። እንደ ቀድሞው ለዲፕሎማሲ ስራ ሳይሆን ሽልማት ለመቀበል። ሜርከል በዛሬው ዕለት የፌሊክስ ሁፕዌት-ቦይኒ የዩኔስኮ የሰላም ሽልማትን «የሰላም መዲና» እየተባለች በምትጠራው በአይቮሪኮስት ዋና ከተማ ያማሱክሮ ተቀብለዋል።
ለዚህ ዝግጅት በከተማዋ የአንጌላ ሜርክል ትልልቅ ፎቶዎች በየቦታው ተሰቅለዋል።
በነዋሪው ዘንድም ትልቅ መነጋገሪያ ሆነዋል።
«ሽልማቱን እንደምትቀበል በጋዜጣው ላይ አንብቤያለሁ። ይገባታል ምክንያቱም ታላቅ ሴት ነች። ለሰላም ብዙ ስራዎችን ሰርታለች» በማለት አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለDW ተናግረዋል።
ሌላኛው ነዋሪ ደግሞ «በጣም የምታደንቅ ሴት ነች። እንደሷ መሆን እንፈልጋለን» ሲሉ ያክላሉ።
DW ያነጋገራቸው ሌላዋ ያማሱክሮ ነዋሪም ሜርክልን እንደሚያደንቋቸው ይናገራሉ። “እውነተኛ መሪ ነበረች ብዙ ነገር ሰርታለች። እንዲሁም ስደተኞች ወደ አውሮፓ እንዲመጡ በመርዳት ለብዙ ሺዎች በሩን ከፍታለች” በማለት ተናግረዋል።
በቀድሞው የአይቮሪ ኮስት ፕሬዚደንት ስም የተሰየመው የፌሊክስ ሆፒዮ ቦይኒ የሰላም ሽልማት ለሜርከል እንዲሰጥ የተወሰነው በጎርጎሪያኑ 2015 ዓ/ም ለስደተኞች የሀገራቸውን በር በመክፈታቸው ነው።
የአውሮፓ የስደተኞች ቀውስ እየተባለ በሚጠራው በዚህ ወቅት ሜርክል ይታወቁበት የነበረው «ዊር ሻፈን ዳስ!» ማድረግ እንችላለን!" በሚለው አነጋገራቸው ሲሆን፤ በዚህም በሀገራቸው አድናቆት እና ትችትን አስተናግደዋል። ነገር ግን የሜርክል የስደተኞች ፖሊሲ አዎንታዊ ሚና እለው ይላሉ። የዳኞች ፕሬዝዳንት እና የ2018 የኖቤል የሰላም ተሸላሚ ዴኒስ ሙክዌጌ።
«በ2015 ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን በተለይም ከሶሪያ፣ ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን እና ኤርትራ ለመውሰድ ሜርከል ያሳዩት ድፍረት የተሞላበት ውሳኔ የዳኞችን ልብ የነካ ነበር።» ብለዋል።
ሙክዌጌ እንዳሉት፣ የቀድሞዋ መራሂተ መንግስት ጠቃሚ እና ታሪካዊ ትምህርት ትተዋል።የዩኔስኮ ዋና ዳይሬክተር ኦድሪ አዙላይም የሜርክልን ጥረት «ሰላምን መገንባት ለተሰቃዩ ሰዎች በር መክፈትንም ያካትታል» ሲሉ አድነቀዋል። ሽልማቱን የሰጡት የዳኞች ውሳኔም ከስደተኞች ጋር የተገናኜ መሆኑነን አስታውሰዋል።
የፋውንዴሽኑ ዋና ፀሀፊ ዣን ኖኤል ሉኮ በበኩላቸው የሜርክልን ቁርጠኝነት ያወድሳሉ።
«በአውሮፓ ውስጥ የስደተኞች ቀውስ የሚባል ነገር ነበር.። በጦርነት ከታሚታመሱ እንደ ሶሪያ፣ ኢራቅ እና አፍጋኒስታን ያሉ ሀገራት ስደተኞች በብዛት ጎርፈዋል። እናም ለመራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ተግባር እና ድፍረት ምስጋና ይግባውና ሀገራቸው ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ተቀብለዋል።»
ሉኮ እንደገለፁት ሽልማቱ 150,000 የአሜሪካን ዶላር ወይም 140,000 ዩሮ ፣የወርቅ ሜዳሊያ እና በዩኔስኮ ዋና ዳይሬክተር የተፈረመ የምስክር ወረቀት ይዟል።ሜርክል ለሽልማቱን የተመረጡት ያለፈው ነሀሴ 2022 ዓ/ም ሲሆን በዛሬው ዕለት በተካሄደ ሥነ ስርዓት የሽልማቱን ከዩኒስኮ ፕሬዚዳንት ተቀብለዋል።
በ1989 ዓ/ም የተቋቋመው እና በመጀመሪያው አይቮሪኮስት ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሆፒዮ ቦይኒ የተሰየመው ይህ የሽልማት ድርጅት ከጎርጎሪያኑ ከ1991 ዓ/ም ጀምሮ ለሰብዓዊ መብት እና ለዓለም ሰላም የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ ተቋማት ወይም ግለሰቦች የሚሰጥ ነው። በዚህ ዓመታዊ የዩኔስኮ ሽልማት እስካሁን ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ሽልማት አግኝተዋል።
ፀሀይ ጫኔ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ