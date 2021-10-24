 ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያው ጦርነት በፍጥነት መቋጫ እንዲያገኝ ትሻለች | ዓለም | DW | 12.01.2022

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ዓለም

ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያው ጦርነት በፍጥነት መቋጫ እንዲያገኝ ትሻለች

ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት መቋጫ በሚያገኝበት መንገድ ላይ ትኩረት ሰጥታ በመሥራት ላይ መሆኗን አስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ወደ ፍፃሜ ለማምጣት አሜሪካ ጠንካራ ዲኘሎማሲ እየተከተለች ነው።

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ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ ፈታኝ ሆኖ መቆየቱን አንድ ዲፕሎማት አስታወቁ

ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት መቋጫ በሚያገኝበት መንገድ ላይ ትኩረት ሰጥታ በመሥራት ላይ መሆኗን አስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ወደ ፍፃሜ ለማምጣት አሜሪካ ጠንካራ ዲኘሎማሲ እየተከተለች ነው። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ ለዩናይትድስቴትስ ፈታኝ ሆኖ መቆየቱን አንድ የአሜሪካ አስተዳደር ከፍተኛ ባለሥልጣን መናገራቸው ተመልክቷል።

ታሪኩ ኃይሉ

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ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ ፈታኝ ሆኖ መቆየቱን አንድ ዲፕሎማት አስታወቁ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

TOPSHOT - Ethiopian National Defence Forces (ENDF) soldiers shout slogans after finishing their training in the field of Dabat, 70 kilometres northeast of the city of Gondar, Ethiopia, on September 14, 2021. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ጦርነትና የዲፕሎማሲዉ ጫና 24.10.2021

የዉይይቱ ተሳታፊዎች፣ አቶ ፍፁም አረጋ፣ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር፤አቶ ጥሩነሕ ገምታ፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) የፅሕፈት ቤት ኃላፊ፤አቶ ባይሳ ዋቅወያ፣ የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያና የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ናቸዉ።

Ein Huthi-Rebelle untersucht am 05.11.2017 in Sanaa (Jemen) die Einschlagstelle einer Rakete, die von der saudi-arabischen Luftwaffe abgefeuert wurde. Der Angriff erfolgte nachdem tags zuvor von jemenitischer Seite eine ballistische Rakete in Richtung Riad abgefeuert, jedoch von saudi-arabischer Seite abgefangen wurde. Foto: Hani Al-Ansi/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

የመን፣የሚጀመር የማይልቅባት፣የሚያልቅ የማይጀመርባት ሐገር 29.11.2021

ሌላዉ ቀርቶ ተፋላሚ ኃይላት የጦር ወንጀል መፈፀም አለመፈፀማቸዉን የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ ኮሚሽን እንዲያጣራ፣ ለድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳይ ምክር ቤት የቀረበዉ ረቂቅ ደንብ እንዳይፀድቅ የዩናይትድ ስቴትሷ-ሳዑዲ አረቢያ፣ በሳዑዲ አረቢያዋ ባሕሬን በኩል ዉድቅ አስደርጋዋለች።

Blauhelm-Soldaten UNO-Mission im Kongo (MONUSCO) *** Fotos von Dirke Köpp, DW 18.12.2013

ትኩረት በአፍሪቃ 05.06.2021

በተለያዩ የአፍሪቃ ሐገራት የሠፈረዉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሠላም አስከባሪ ሠራዊት በየአካባቢዉ ከሸመቁ ደፈጣ ተዋጊዎች ጋር ሲነፃፀር የተሻለ ብቃት፣ ንቃትና ትጥቅ ያለዉ ሠራዊት ነዉ።ኃላፊነቱን በሚገባ መወጣቱ ግን እያጠያያቀ ነዉ።