 ዩኒሴፍ፤ በምግብ እጦት የህጻናት ሞት ጨምሮአል | ዓለም | DW | 17.05.2022

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ዓለም

ዩኒሴፍ፤ በምግብ እጦት የህጻናት ሞት ጨምሮአል

በዓለማችን በምግብ እጦት በዓመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህጻናት እንደሚሞቱ ተነገረ። የተባበሩት መንግሥታት የህጻናት መርጃ ድርጅት «ዩኒሴፍ» ዛሬ ይፋ ባደረገዉ መረጃ በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ፤ ወደ 45 ሚሊዮን ህጻናት በረሃብ እየተሰቃዩ ነዉ።

Jemen | Unterernährtes Kind

በዓለማችን በምግብ እጦት በዓመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህጻናት እንደሚሞቱ ተነገረ። የተባበሩት መንግሥታት የህጻናት መርጃ ድርጅት «ዩኒሴፍ» ዛሬ ይፋ ባደረገዉ መረጃ በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ፤ ወደ 45 ሚሊዮን ህጻናት በረሃብ እየተሰቃዩ ነዉ። የኮሮና ወረርሽኝ፣ ከአየር ንብረት ጋር በተያያዙ በሚከሰቱ ቀውሶች እና በተለያዩ ቦታዎች በሚታዩ የትጥቅ ትግልና የድህነት ስጋት ምክንያት የምግብ ዋስትና እጦትን በማስከተሉ፤ የተጎጂ ህጻናት ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት መሆኑን የዓለሙ የህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ አስታዉቋል። በጦርነት ዉስጥ ካለችዉ ከዩክሬን ወደ ተለያዩ ሃገራት ይገባ የነበረዉ የስንዴን ጨምሮ የተለያዩ የእህል አቅርቦት እጥረት ሁኔታውን እንዳባባሰዉም ተመልክቶአል።  

 

አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

Malian soldiers check a vehicle in the garrison town of Kati, Mali, Tuesday Aug. 18, 2020. Malian soldiers took up arms and began detaining senior military officers in an apparent mutiny, raising fears of a potential coup after several months of anti-government demonstrations calling for the president's resignation. (AP Photo/Mohamed Salaha) |

ማሊ ከ G5 ራስዋን አገለለች 16.05.2022

ማሊ ጂሃዲስቶችን ከሚዋጋው (G5) ከሚታወቀዉ የሳህል ሀገራት ጥምረት እና የዓለም አቀፍ ጥምር ጦር ኃይል ቡድን ራስዋን ማግለልዋን ገለፀች። እንደ ጎርጎረሳዉያኑ አቆጣጠር በ 2014 ዓ.ም ማሊ ሞሪታንያ፤ ቡርኪናፋሶ፤ ኒጀር እና ቻድ ተባብረዉ ጂ 5ን በመመስረት በጎርጎረሳዉያኑ 2017 ዓ.ም ጥምር ጦር ማቋቋማቸዉ ይታወሳል።

ZALA ANBESA, ETHIOPIA: (FILES) This picture taken 19 November 2005 shows an Ethiopian soldier on duty on one of the observation post that face the Temporary Security Zone and the Eritrean border in the northern town of Zala Anbesa in the Tigray region of Ethiopia. The United Nations 15 December 2005 began pulling North American and European peacekeepers out of Eritrea, 24 hours ahead of a deadline for expulsion, as relations between Asmara and the world body soured further. +++(c) Getty Images/AFP/M. Longari

የዓለም ዜና፤ ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 17.05.2022

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ በተወካዮች ምክር ቤት

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማብራሪያ በተወካዮች ምክር ቤት 17.05.2022

ኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጣዊ እና ውጫዊ ፈተናዎች በርትተውባት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ጫና ማስተናገዷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናገረ። የዘርፉ ሥራዎች በእጅጉ ፈተና የበዛባቸው ሆነው መቀጠላቸው አይቀሬ መሆኑንም ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዛሬ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግረዋል።