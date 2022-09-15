የSCO ጉባኤ፣የሞዲ ትወናና የዓለም ፀጥታ

የፀጥታ ትብብርን ቅድሚያ አላማቸዉ ካደረጉት የድርጅቱ አባላት መካከል ሕንድና ፓኪስና፣ ሕንድና ቻይና በድንበር ግዛት ሰበብ ጠበኞች ናቸዉ።ኪርጊስታንና ኻዛኪስታን አዋሳኝ ድንበራቸዉ ላይ አሁንም ይቆራቆሳሉ።የድርጅቱ የንግግር ወዳጆች ከሚባሉት 6 ሐገራት መካከል ደግሞ አርሜንያና አዘርበጃን ይዋጋሉ።
ብሪታንያዎች በታላቅ ንግስታቸዉ ሞት ሐዘን ላይ ናቸዉ።የዓለምን ኃያል-ታላቅ ሐገርነት ከብሪታንያዎች የተረከቡት አሜሪካኖች ከዋሽግተን ኪየቭ፣ ከታይፔ የሬዋን እየተፈናጠሩ ቤጂንጎችን ያወግዛሉ፣ ሞስኮዎች ላይ ይዝታሉ።የብራስልስ ተከታዮቻቸዉ የዋሽግተኖች ዉገዝት-ዛቻ ያስተጋባሉ።ዩክሬኖች ሰባት ወር እንደኖሩበት በሩሲያ ቦምብ ሚሳዬል ያለቁ ወገኖቻቸዉን አስከሬን ይቆጥራሉ።ሩሲያና ቻይና የመሰረቱት ድርጅት የሚያስተናብራቸዉ የማዕከላዊ እስያ ሐገራት አንዳቸዉ ከሌላቸዉ እየተላተሙ፣ ለጋራ ጉባኤ አብረዉ ይቀመጣሉ።ኒዉ ደልሒዎች ይተዉናሉ።የሻንጋሐይ ትብብር ጉባኤ መነሻ፣ የሞዲ ድራማ ማጣቃሻ፣ የዓለም ፀጥታ መድረሻችን ነዉ።
ግርማዊት ቀዳማዊት ንግስት ኤልሳቤጥ ካባታቸዉ የወረሱትን ዘዉድ በደፉበት ዓመት በ1588 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር) ኢንግላንድን ለማስገበር የዘመተዉን የስጳኝን የባሕር ጦር የኢንግላንድ ጦር ድል ማድረጉ ያቺ ትንሽ አዉሮጳዊት ደሴት ከዘመኑ ኃያላን የመቀላቀሏ ምልክት ነበር።
«ታላቅዋ ብሪታንያ» የሚለዉን ስም የሰጡት፣ «ፀሐይ የማይጠልቅበት» እየተባለ በገዢዎቹ የሚወደስ፣ባንዳዶች የሚደነቅ፣ በአብዛኛዉ ዓለም የሚፈራና የሚጠላዉ ኢፓየር የተመሰረተዉ ግን በ1603 ዙፋኑን የወረሱት ቀዳማዊ ጄምስ ባወጡት እቅድ መሰረት ጦራቸዉ ሰሜን አሜሪካን ካስገበረ በኋላ ነበር።
ከመጀመሪያዉ የዓለም ጦርነት ፍፃሜ ወዲሕ «ፀኃይ የማይጠልቅበት ኢምፓየር» እየተዳከመ፣ እተሸራረፈ፣እየተኮማተረ-እየኮሰመነ የፍፃሜዉን አዝጋሚ ሒደት ለ70 ዓመት የመሩት ግርማዊት ዳግማዊት ንግስት ኤልሳቤጥ ረጅሙን የንግስና ሩጫ ጨርሰዉ ዛሬ ተቀበሩ።ነብስ ይማር።
ከቀዳማዊት ኤልሳቤጥ እስከ ዳግማዊት ኤልሳቤጥ ለ300 ዘመን ያክል የዘለቀዉ የብሪታንያ ጠንካራ የዓለም አገዛዝ ሲዳከም የዓለም የልዕለ ኃያልነቱን ሥፍራ አዲሱ ዘመን በሚፈቅደዉ ፖለቲካዊ ስልት አርቃ ግን ከብሪታንያ ቋንቋ፣ ባሕልና አስተሳሰብ ጋር የወረሰችዉ የብሪታንያ ፀሐይ የማይጠልቅበት ግዛት የተመሠረተባት ግዙፍ ሐገር ናት።ዩናይትድ ስቴትስ ኦፎ አሜሪካ።አሜሪካ ንጉስ ወይም ንግስት የላትም።ቢኖራት እንኳ ከኢጣሊያዊ ቤተሰብ የተወለዱት ናንሲ ፓትሪቺያ ፔሎሲ ዙፋን የመዉረስ ዕድል ፈፅሞ አይኖራቸዉም ነበር።ሴትዮዋ ግን የመጀመሪያዋ የዩናይትድ ስቴትስ ሴት የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ናቸዉ።
የዴሞክራቲኩን ፓርቲ የሚወክሉት ፔሎሲ ከ1987 ጀምሮ በእንደራሴነት በመቆየትም ከሴት እንደራሴዎች ሁሉ የመጀመሪያዋ ናቸዉ።ፕሬዝደንት ጆርጅ ዳብሊዉ ቡሽ ከብሪታንያዉ ጠቅላይ ሚንስትር ቶኒ ብሌር ጋር ሆነዉ በ2003 ኢራቅን መዉረራቸዉን ፔሎሲ ሲቃወሙ ሰላም ወዳድ፣ ጠብን በድርድር የመፍታት መፍትሔን አራማጅ፣ ጦርነት አዉጋዥ በመሆን ወይም በመምሰላቸዉ በሰላም ወዳዶች ዘንድ ስም-ዝናን አትርፈዉ ነበር።
የፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምን የቀኝ አክራሪዎች የእብሪት፣ማን አሕሎኝነት አመራርን በመቃወምም ግንባር ቀደም አሜሪካዊ ፖለቲከኛ ነበሩ።አሁን ግን «ያቀርቶ---»ዓይነት ያደርጉ ይሉ ይዘዋል።ሩሲያ ዩክሬንን በመዉረሯ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ምዕራብ አዉሮጳና ሩሲያ የገጠሙት ጠብ የኑክሌር ቦምብ ቀለበት እንዳይስፈለቀቅ ዓለም በሰጋት በተዋጠበት ባሁኑ ወቅት፣ የ82 ዓመቷ ባልቴት ተንደርድረዉ ታይፔ-ታይዋንን ጎበኙ።
በዓለም እንደ መንግስታዊ ሐገር የማትታወቀዉን ግዛት «በሁለቱ ሐገሮቻችን መካከል» በማለት ለታይዋን በተዘዋዋሪም ቢሆን የሐገረ-መንግስትነት ዕዉቅና ሰጡ።
«(ጉብኝቱ) የኮቪድ ቀዉስን ለማስወገድ ስለወሰዳችሁት ርምጃ የምንማርበትን እና የምናቀላጥፍበትን ብልሐት ለማጤን፣ በሁለቱ ሐገሮቻችን የሚገኙት ሁሉም ሕዝቦች መከባበርንና ወዳጅነታችንን እንዴት ማዳበር እንዳለባቸዉ ለመነጋገር ነዉ።ለአመራራችሁ እናመሰግናለን።ለጋራ ወዳጅነታችን ዓለም ዕዉቅና እንዲሰጠዉ እንሻለን።»
ጉብኝት፣ መልዕክቱ የታይዋንን ነፃነት ለሚያቀነቅኑ የግዛቲቱ ነዋሪዎች ታላቅ ድጋፍ፣ ደሴቲቱን የግዛትዋ አካል አድርጋ ለምትቆጥራት ቻይና ንቀት፣ ለአካባቢዉ ሰላም ተጨማሪ ስጋት መሆኑ አላጠያየቀም።እዉቋ አሜሪካዊት ፖለቲከኛ ግን ደንታ አልነበራቸዉም።የቤጂንጎች ቁጣ ተንተክትኮ ሳበቃ፣ ሌላ ጠብ ያለበት ሥፍራ ፈልገዉ ዘለዉ ገቡ።የሬዋን-አርሜኒያ።
የቀድሞዎቹ የሶቭየት ሕብረት ሪፐብሊኮች አርሜንያና አዘርበጃን ናጎርኖ ከራባሕ በተሰኘዉ አዋሳኝ ግዛት ሰበብ በ1990ዎቹ መጀመሪያ፣በ2016 እና በ2020 ሙሉ ጦርነት ገጥመዋል።በአብዛኛዉ በሩሲያ ሸምጋይነት በየጊዜዉ በሚደረግ ድርድር፣ ተኩስ አቁም ዉልና በሩሲያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት ገላጋይነት የሚቆመዉ ዉጊያ ሰሞኑን አገርሽቷል።
ሁለቱም ሐገራት የሻንጋይ ትብብር ድርጅት (SCO) የተሰኘዉ ማሕበር የምክክር ወዳጆች ናቸዉ።የሁለቱ ሐገራት ተወካዮች የተካፈሉበት የድርጅቱ ጉባኤ አዲስ ያገረሸዉ ቁርቁስ ስለሚረግብበት ብልሐት ሳማርካንድ-ኡዝቤክስታን ዉስጥ ሲመክር አሜሪካዊቱ ታላቅ ፖለቲከኛ አዘርበጃንን አወገዙም።
«መገናኘታችን ለኛ ልዩ ስፍራ አለዉ።ምክንያቱም አዘርበጃን በአርሜኒያ ግዛት ላይ ከከፈተችዉ ሕገ ወጥና ሕይወት ያጠፋ ጥቃት ወዲሕ የፀጥታ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት ስለሚሰጠዉ ነዉ።ጥቃቱን አጥብቀን ቅናወግዛለን።»
በ2001 በቻይናና በሩሲያ ግፊት ሻንጋይ-ቻይና ላይ የተመሠረተዉ የሻንጋይ ትብብር ድርጅት ሲመሰረት አምስት፣ አሁን ስምምንት አባል ሐገራት አሉት።አባላቱ ከዓለም ሕዝብ 40 ከመቶዉን ይይዛሉ።ከዓለም ምጣኔ ሐብት ደግሞ ከ30 ከመቶ የሚበልጠዉን ይቆጣጠራሉ።
ድርጅቱ 6 ዓላማዎች አሉት።በአባልና ተባባሪ ሐገራት መካከል የፀጥታ ትብብርን ማጠናከር።አሸባሪነትን በጋራ መዋጋት።የጋራ አካባቢያዊ ጥቅምን ማስከበር።የምጣኔ ሐብት ትብብርን ማጠናከር፣ የአደንዛዥ ዕፅ ዝዉዉርን መግታት እና በማዕከላዊ ኤዢያ የምዕራባዉያንን ፍላጎት መቋቋም።
የፀጥታ ትብብርን ቅድሚያ አላማቸዉ ካደረጉት የድርጅቱ አባላት መካከል ሕንድና ፓኪስና፣ ሕንድና ቻይና በድንበር ግዛት ሰበብ ጠበኞች ናቸዉ።ኪርጊስታንና ኻዛኪስታን አዋሳኝ ድንበራቸዉ ላይ አሁንም ይቆራቆሳሉ።የድርጅቱ የንግግር ወዳጆች ከሚባሉት 6 ሐገራት መካከል ደግሞ አርሜንያና አዘርበጃን ይዋጋሉ።
የምዕራባዉያንን ፍላጎት መቋቋም የሚለዉን ዓላማ ያነገበዉ ድርጅት አባል ለመሆን የምትጠባበቀዉ አርሜኒያ የድርጅቱ ጉባኤ ሳማርካንድ ላይ ሲመክር የአሜሪካ ፖለቲከኞችን ርዕሰ ከተማዋ ድረስ ጋብዛ ጎረቤቷን ታስወግዛለች።
የጥንታዊዉ የሐር መንገድ መናሐሪያ ሳማርካንድ ያስተናገደችዉ ጉባኤ የዩክሬን ጦርነትም ከትላልቁ ርዕሶቹ አንዱ ነበር።የሕንዱ ጠቅላይ ሚንስትር ናሬንድራ ሞዲ የትወና ብቃት የተመሰከረበትም ነበር።
በ2014 የሕንድን የጠቅላይ ሚንስትርነት ስልጣን የያዙት ሞዲ የሐገሪቱን ምጣኔ ሐብት ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ማበርከታቸዉ ተደጋግሞ ይነገርላቸዉ።ሕንድ ዉስጥ ሚሊዮኖች በኮሮና በሽታ ያለቁት፣ ማለቃቸዉ ለረጅም ጊዜ የተደበቀዉም በሞዲ አመራር ዘመን መሆኑ አይዘነጋም።አክራሪዉ የሒንዱ ብሔረተኛ የሚመሩት መንግስት በሌላ ኃይማኖት ተከታዮች ላይ በሚያደርሰዉ ተፅዕኖ ሰበብ ጠቅላይ ሚንስትሩ «የሒንዱ ታሊባን» የሚል ቅፅልም ወጥላቸዋል።
ከሰባ ዓመት በላይ የፀናዉን የሕንድን ሕገ-መንግስት በተለይም አንቀፅ 370ን ሽረዉ የጃሙ-ካሽሚርን ሕዝብ በጦር ኃይል አፍነዉ ለተከታታይ ወራት ከተቀረዉ ዓለም እንዳይገናኝ ስልክ፣ኢንተርኔት፣ ሌላ መገናኛ ዘዴን ዘግተዉ በመግዛታቸዉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች አጥብቀዉ ያወግዟቸዋል።
ሐገራቸዉ ከፓኪስታንና ከቻይና ጋር በተደጋጋሚ የተዋጋችበን ጠብ ለማርገብ ርምጃ አይደለም ቃል ሰንዝረዉ እንኳ አያዉቁም።በቀደም ግን ፑቲንን ለማሳጣት ወይም የምዕራባዉያኑን አንጀት ለመብላት ዘመኑ «የዲፕሎማሲ ነዉ» አሉ -የኃይል አይደለም።
«የዛሬዉ ዘመን የጦርነት አይደለም።ብዙ ጊዜ በስልክ ተነጋግረናል።ዓለም ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ የሚያደርጉት ዴሞክራሲ፣ዲፕሎማሲ እና ንግግር መሆናቸዉን ተነጋግረናል።በሚቀጥሉት ቀናት ወደ ሰላም መጓዝ እንዴት እንችላለን።ዛሬ ጉዳዩን ለመነጋገር ዕድሉን ማግኘት አለብን።እኔም የርስዎን አስተሳሰብ ለመረዳት እድል አገኛለሁ።»
ዲፕሎማሲ፣ዴሞክራሲ፣ንግግር ለዩክሬን እንጂ ለጃሙ-ካሽሚር፣ ለሕንድ-ፓኪስታን፣ ለሕንድ-ቻይና የተጠላበት ምክንያት ለምን ይሆን? የቀድሞዋ ሶቭየት ሕብረት የቅርብ ወዳጅ፣የሩሲያ ዘይትና ጦር መሳሪያ ሸማቿ ሐገር ጠቅላይ ሚንስትር ላወረዱባቸዉ ወቀሳ ቭላድሚር ፑቲን «የዩክሬኑ ጦርነት ይቆማል» ከማለት ሌላ በአደባባይ የመለሱት አልነበረም።
«ስለ ዩክሬኑ ጦርነት ያለዎትን አቋም አዉቃለሁ።በየጊዜዉ የገለፁትን ሥጋትዎንም አዉቀዋለሁ።ጦርነቱን በተቻለ ፍጥነት ለማቆም የምንችለዉን ሁሉ እንደርጋለን።»
በጉባኤዉ ላይ የተካፈሉት የብቸኛዋ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (NATO) አባል ሐገር የቱርክ መሪ ሬሴፕ ጠይብ ኤርዶኻንም የዩክሬኑ ጦርነት ሰላማዊ እልባት እንዲያኝ የሚያደርጉትን ጥረት ለመቀጠል ቃል ገብተዋል።
«የዩክሬኑ ጦርነት በተቻለ ፍጥነት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲቆም ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነዉ።የዩክሬን እሕል በጥቁር ባሕር በኩል ወደዉጪ እንዲላክ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከሚመለከታቸዉ ወገኖች ጋር ያደረግነዉ ትብብር ጥሩ ዉጤት አሳይቷል።እሕሉ ከአፍሪቃ ልጆቻችን ጀምሮ በጣም ለሚፈልጉት ወገኖች እንዲደርስ ከልብ እየጣር ነዉ።»
ከታይፔ እስከ ዋሽግተን፣ ከኪየቭ እስከ በርሊን፣ ከየሬዋን እስከ ዎርሶ ሳምንቱን የተማዉ ግን ባለፈዉ ሰባት ወር ከተሰማዉ የተለየ አይደለም።የዉጊያ ዝግጅት፣የጦር መሳሪያ ክምችት ዛቻ ፉከራ።ዩክሬንም እንደ ሰባት ወሩ በሩሲያ ቦምብ ሚሳዬል ትታረሳለች።ጦር መሳሪያ እየተሸከመች፤ አመድ ትቢያ ትዝቃለች።አፅም እየገጣጠመች፣ አስከሬን ትቆጥራለች።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ