 የ737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ  ኃላፊነት | ዓለም | DW | 17.11.2021

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ዓለም

የ737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ  ኃላፊነት

በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ ጋር በተያያዘ ቦይንግ ኩባንያ ኃላፊነት መውሰዱ በፍትሕ ሂደቱ ትልቅ ርምጃ መሆኑን ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቃ ገለፁ።

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ከየተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቃ ጋር የተደረገ ቃለመጠይቅ

በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አውሮኘላን አደጋ ጋር በተያያዘ ቦይንግ ኩባንያ ኃላፊነት መውሰዱ በፍትሕ ሂደቱ ትልቅ ርምጃ መሆኑን ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቃ ገለፁ። በአደጋው የተጎዱ የተወሰኑ ቤተሰቦችን ወክለው ጥብቅና የቆሙት አቶ ሼክስፒር ፈይሳ እንዳሉት ቦይንግ ለደረሰው አደጋ ጥፋተኛነቱን የተቀበለው ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ የቆየ ሂደት በኃላ ነው። በምላሹም የተጎጂ ቤተሰቦች ኩባንያው ላደረሰው ጉዳት በፍርድ ቤት የመቀጣጫ ቅጣት እንዲጣልበት እንደማይጠይቁ የሕግ ባለሞያው አመልክተዋል። ከሕግ ባለሞያው ጋር ቆይታ ያደረገው ዘጋቢያችን ዝርዝሩን አድርሶናል። 

ታሪኩ ኃይሉ

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ከየተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቃ ጋር የተደረገ ቃለመጠይቅ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

FILE PHOTO: Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed attends a signing ceremony with European Commission President Ursula von der Leyen in Addis Ababa, Ethiopia December 7, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo . 17/04/2018. London, United Kingdom. Prince William CHOGM London 2018. Britain s Prince William, Duke of Cambridge receives the President of Kenya, Uhuru Kenyatta during an audience at Buckingham Palace in London on the sidelines of the Commonwealth Heads of Government meeting (CHOGM). PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xi-Imagesx/xPoolx IIM-17526-0006

የውጭ ጫና ተፅዕኖ እና የድርድር ጥረት 15.11.2021

ይህ ነው ተብሎ በውል ያልታወቀ ሰብዓዊ እና የንብረት ውድመት ያስከተለውንና አሁንም የቀጠለውን የኢትዮጵያን የውስጥ ጦርነት ለመግታት የአፍሪካ ሕብረት የሰየማቸው ልዩ መልዕክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አሜሪካ በቀጣናው ያላትን ፍላጎት ለይተውና ለአፍሪካዊ መፍትሔ ፅኑ አቋም ካላራመዱ ችግሩን ለመፍታት እንደሚቸግር የዲፕሎማሲ ምሁራን ይናገራሉ።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> 100 Tage Biden ***28.04.2021***WASHINGTON, DC - MARCH 28: President Joe Biden's motorcade arrives at the White House on March 28, 2021 in Washington, DC. President Biden is returning after spending the weekend in Wilmington, Delaware. Al Drago/Getty Images/AFP (Photo by Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ብሊንከን በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋርም መክረዋል።በስልክ የተካሄደው ውይይት ያተኮረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ መፍትሔ በሚያገኝበትን ሁኔታ ላይ ነው።