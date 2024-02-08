የ34ኛው አፍሪቃ ዋንጫ የፍጻሜ ተፋላሚ ሃገራት መለየታቸው

የ34ኛው አፍሪቃ ዋንጫ የፍጻሜ ተፋላሚ ሃገራት መለየታቸውሐሙስ፣ ጥር 30 2016
34ኛው የአፍሪቃ እግር ኳስ ዋንጫ ለፍጻሜ ተፋላሚ ሃገራት ተለይተው ታውቀዋል። ምዕራብ አፍሪቃውያኑን ንስሮች ከዝሆኖቹ ለዋንጫ ፍልሚያ የፊታችን እሁድ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ በአቢጃኑ አላሳኔ ኦታራ ስቴዲየም ይገናኛሉ ።
ትናንት ምሽት እጅጉን ሲጠበቁ የነበሩ የግማሽ ፍጻሜ ጫወታዎች ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪቃን በመለያ ምት እንዲሁም አዘጋጇ ሀገር ኮትዲቯር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን 1 ለ 0 በማሸነፍ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
34ኛው የአፍሪቃ ዋንጫ ምናልባትም ከእስካሁኖቹ ይልቅ አይገመቴ እና በድራማዊ ትዕይንቶች እንደታጀበ እነሆ ለፍጻሜው ደርሷል። የጫወታውን መጠናቀቅ የሚያበስር የዳኛው የፊሽካ ድምጽ እስካልተሰማ ድረስ በመጨረሻዋ ሰከንድም ቢሆን ተአምር ሊፈጠር እንደሚችል የታየበት የውድድር አመት መሆኑን የምሽቱ የናይጄሪያ እና ደቡብ አፍሪቃ የግማሽ ፍጻሜ ፍልሚያ ማረጋገጫ ሆኗል።ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በቦስተን ድል ቀንቷዋል፤ የአፍሪካ ዋንጫም ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ ነው
በመጀመሪያው አጋማሽ እምብዛም ከተጋጣሚያቸው የተሻሉ ያልነበሩት ናይጄሪያውያኑ በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ በመንቀሳቀስ እና ጫና በማሳደር ያገኙትን የፍጹም ቅጣት ምት የቡድኑ አምበል ዊሊያም ትሮስት ከመረብ በማገናኘት ቀዳሚ መሆን የሚችሉበትን ዕድል ፈጥሯል። ናይጄሪያውያኑ ግብ ካስቆጠሩ በኋላ በመልሶ ማጥቃት እስከ መጨረሻው ሰዓት ታግለው 88ኛው ደቂቃ ላይ ቪክቶር ኦስሜን ሁለተኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለ ቢሆንም በቪዲዮ በታገዘ ረዳት ዳኝነት ለጎሉ ምክንያት የነበረ እና በናይጄሪያ የግብ ክልል በደቡብ አፍሪቃ ተጫዋች ላይ ጥፋት መፈጸሙ በመረጋገጡ የናይጄሪያ ጎል ተሽራ ለደቡብ አፍሪቃ የፍጹም ቅጣት ምት አስገኝቷል ። ይህንኑ ታቦሆ ሞኮና ወደ ግብነት በመቀየሩ ፍጹም ድራማ ፣ አፍን በእጅ የሚያሲዝ አጋጣሚ ተፈጠረ ። ይህ በዓለማችን እግር ኳስ ለምን ተወዳጅ እንደሆነ ያረጋገጠበትን ትዕይንት አስመልክቶናል። ከጆሃንስበርግ እስከ ሌጎስ ፤ ከአቡጃ እስከ ፕሪቶሪያ ህዙቡን ቁጭ ብድግ እያስደረገ ለ120 ደቂቃዎች የተደረገው ፍልሚያ የማታ ማታ ባፋና ባፋናዎች ለንስሮቹ እጃቸውን መስጠት ተገደዋል።
ሩብ ፍጻሜ ላይ ትንሺቷን ደሴት ሀገር ኬፕ ቨርዴን በመለያ ምት የሸኙት ደቡብ አፍሪቃውያን አሁን አልተሳካላቸውም ። ምናልባትም በዓለማችን የውድድር ታሪኮች በሩብ ፍጻሜ 4 የመለያ ምቶችን በማዳን ታሪክ የሰራው የደቡብ አፍሪቃው በረኛ ሮን ዌን ዊሊያምስ በትናንት ምሽቱ ግን በለስ አልቀናውም ። ይልቁኑ የናይጄሪያው በረኛ ንዋባሊ ሁለት የመለያ ምቶችን በማዳን ናይጄሪያን ወደ ፍጻሜ በማድረስ ለራሱ ደማቅ ታሪክ መጻፍ ችሏል። ምሽት አምስት ሰዓት ላይ በተከናወነው ሁለተኛው ጫወታ ኮትዲቯርን ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያገናኘ ሲሆን ለአዘጋጇ ሀገር የፌሽታ ምሽት ሆኖ አልፏል። ገና ከምድብ ማጣሪው ልትሰናበት ጫፍ ላይ የነበረችው ኮትዲቯር ምስጋና ለሞሮኮ ይግባት እና ተንጠላጥላ ጥሎ ማለፉን እንድትቀላቀል አስችሏታል ። ከጅምሩ ደክሞ የታየው ቡድኑ የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና አሰልጣኙን ከሃላፊነት እስከማሰናበት አድርሶታል። በወቅቱ የቡድኑ ጥንካሬም ቢሆን ከጥሎ ማለፉ ስለመሻገሩ ብዙም ተስፋ አላሳደረም ነበር ። የሆነ ሆኖ በምክትል አሰልጣኙ እየተመራ ውድድሩን የቀጠለው ቡድኑ የዋንጫ ቅድመ ግምት የተሰጣቸውን እነ ሴኔጋልን ጭምር ከውድድር ውጭ አድርጎ በመጨረሻም ግማሽ ፍጻሜ ላይ ያገኘውን ኮንጎን 1 ለ 0 በማሸነፍ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆኑን አረጋግጧል። ለጀርመኑ ዶርቱሙንድ የሚጫወተው ሴባስትያን ሃለር የግቧ ባለቤት በመሆን ለሀገሩ ዉለታ ውሏል። የጥር 20 ቀን፣ 2016 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
አሁን ለአፍሪቃ ዋንጫ ፍጻሜ ማን ይደርሳል ሳይሆን ማን ዋንጫ ያነሳል ሆኗል። የድሮግባ ሀገር ኮትዲቯር ወይስ የንዋንኩ ካኑ ሀገር ናይጄሪያ እሁድ መልሱን ይሰጠናል። በእርግጥ ነው ሁለቱ ሃገራት በዚህ ውድድር በአንድ ምድብ ውስጥ የተደለደሉ ሃገራት ነበሩ ። ጫወታውንም ናይጄሪያ 1 ለ 0 ማሸነፏ አይዘነጋም ። ሁለቱ ሃገራት በቅርብ ጊዜያት በተገናኙባቸው ዓለማቀፍ ግጥሚያዎች እጅግ ተቀራራቢ የመሸናነፍ ታሪክ ነው ያላቸው ። በ28 የተለያዩ ዓለምአቀፍ ግጥሚያዎች አንዳቸው አንዳቸውን 9 ፣ 9 ጊዜ ሲያሸንፉ 10 ጊዜ ደግሞ አቻ ተለያይተዋል። ይህ ብቻም አይደለም ሁለቱም ሃገራት የአፍሪቃን ዋንጫ ሁለት ሁለት ጊዜ በማንሳት ትከሻ ለትከሻ ይጓዛሉ።
ይህ ፍጹም ተቀራራቢ የሚመስለው ውጤት ምናልባትም በ34ኛው የአፍሪቃ ዋንጫ ፍጻሜ አንዱን ሀገር የበላይ ማድረጉ አይቀርም ። ታሪክም ይቀየራል ። 7 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት የሚያሳፍሰው የአፍሪቃ ዋንጫ በሜዳዋ እና በደጋፊዋ ፊት የምትጫወተው ኮትዲቯር ግምቶችን ሽራ ለፍጻሜው እንደደረሰችው ሁሉ ዋንጫውንም ልታነሳ ትችላለች የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል ግን በናፖሊው ፊት አውራሪ ቪክቶር ኦስሜን አዝማችነት ናይጄሪያውያኑ ንስሮች ዋንጫውን ወደ ሀገራቸው ይወስዳሉ የሚለው ግምትም እንዲሁ ሚዛኑን ጠብቆ ይሰማል።
በግማሽ ፍጻሜው ተሸናፊ የነበሩቱ ደቡብ አፍሪቃ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሶስተኛ ደረጃ ለመያዝ የፊታችን ቅዳሜ ምሽት ይፋለማሉ ።
34ኛው የአፍሪቃ ዋንጫ እሁድ ምሽት በይፋ ሲጠናቀቅ አይረሴ ትዝታዎቹን ጥሎ ያልፋል። ነገር ግን አንድ ነገር ልብ ይሏል።
አፍሪቃውያኑ በእርግጥ በዓለማቀፉ ማህበረሰብም ዘንድ ትልቅ ትኩረት ማግኘታቸውን። በዚህ ጊዜ የአውሮጳ ታላላቅ ሊጎችን ጨምሮ የኤሽያ እና ሌሎች ሊጎች ውድድሮች እየተከናወኑ ቢሆንም የአፍሪቃ ዋንጫን ድባብ ማደብዘዝ አልተቻላቸውም ። የአፍሪቃ ዋንጫ ዓለማችን ከምታስተናግዳቸው አህጉራዊ ዋንጫዎች ትልቅ ትኩረት ማግኘት የቻለ ውድድር መሆኑን ጭምር ።
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ