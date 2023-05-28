የ23 ቢሊዮን ዶላር ግድም ዉድመት ደርሷል

ጥናቱ እንዳመለከተዉ የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት የፌዴራል እና የክልል የመንግሥት ተቋማት እና ሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ጉዳት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት እና በርቀት በተገኙ መረጃዎች ላይ የተደረጉ ትንተናዎችን መሠረት በማድረግ ግጭቱ ከኅዳር 2013 እስከ ተህሣሥ 2014 ዓ. ም ያደረሰውን ጉዳት የተነተነ ነው
የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነትና በሌሎች አካባቢዎች በተደጉ ግጭቶች ምክንያት የደረሰውን አጠቃላይ ውድመት መልሶ ለመገንባት እና ሰዎችን ለማቋቋም 19.73 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ በጉዳዩ ላይ የተደረገ ጥናት አመለከተ።የተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አደረጉት የተባለዉ የዳሰሳ ጥናት እንዳመለከተዉ ከሕዳር 2013 እስከ 2014 በነበረዉ አንድ ዓመት ብቻ በተደረጉ ግጭቶች ብቻ የደረሰው አጠቃላይ ውድመት 22.69 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ተገምቷል።
ጥናቱ እንዳመለከተዉይህ የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት የፌዴራል እና የክልል የመንግሥት ተቋማት እና ሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ጉዳት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት እና በርቀት በተገኙ መረጃዎች ላይ የተደረጉ ትንተናዎችን መሠረት በማድረግ ግጭቱ ከኅዳር 2013 እስከ ተህሣሥ 2014 ዓ. ም ያደረሰውን ጉዳት የተነተነ ነው።
በምስል ተደግፎ በ15 ግጾች የተዘጋጀው የዳሰሳ ጥናቱ ውጤት "በግጭቱ ምክንያት የደረሰው ጠቅላላ የኢኮኖሚ ኪሳራ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርትን 5.5 በመቶ የሚያህል ሲሆን ፣ በንብረቶች እና በመሠረተ ልማቶች ላይ የደረሰው ውድመት ደግሞ የጂዲፒውን 20.4 በመቶ የሚያህ መሆኑን ተገምቷል" ይላል።
በመንግሥት እና መንግሥታዊ ባልሆኑ አካላት የተደረገው የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ጦርነቱ ትግራይ ክልል ተጀምሮ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ተዛምቶ የሰሜኑን የሀገሪቱን ክፍል ማዕከል አድርጎ የነበረ ቢሆንም በቤኒሻንጉል - ጉሙዝ ፣ በኦሮሚያ እና በደቡብ ክልል ኮንሶ የነበሩ ግጭቶች ያደረሱትንም ውድመት ያካተተ ነው።
2.2 ሚሊየን ዜጎች በዚሁ ጦርነት እና ግጭት ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢዎች መፈናቀላቸውን፣ ከ 20 ሚሊየን በላይ ዜጎች የሰብዓዊ ድጋፍ ጥገኛ እንዲሆኑ ማድረጉን የዳሰ ጥናቱ ያሳያል። ጥናቱ ግጭቱ ያደረሳቸውን ውድመቶች እና ጥፋቶች እና ፍላጎቶችን ትክክለኛ መረጃ ለማሰባሰብ በመንግሥት በዓለም ባንክ እና በልማት አጋሮቹ ድጋፍ የተከናወነ መሆኑም ተገልጿል።
ጥናቱ በግጭቱ ምክንያት በስድስት ክልሎች ውስጥ በ369 ሺህ 855 መኖሪያ ቤቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱንና አብዛኞቹ ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን የተወሰኑት ግን መጠገን የሚችሉ መሆናቸውን ይዳስሳል።
4.2_ሚሊየን ተማሪዎች እና 200 ሺህ ያህል መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ያሳረፈው ጦርነቱ በስድስቱም ክልሎች 2681 ትምህርት ቤቶችን ሙሉ በሙሉ አውድሟል 4158 ትምህርት ቤቶችንም ጎድቷል ተብሏል።
ይሄው ጥናት በማኅበራዊ ፣ በምርት ፣ በመሠረተ ልማት እና በሌሎች ዘርፎች ላይ የደረሰውን ውድመት እና መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገውንም በዝርዝር አመልክቷል።
ይህ የመልሶ ግንባታ ሥራ በመንግሥት አቅም ብቻ የሚከናወን ባለመሆኑ የፌዴራል ተቋማት መሪዎች፣ የክልላዊ መንግሥታት መሪዎች ፣ የተለያየ ሀገራት አምባሳደሮች እና ተቋማት ባለሥልጣናት በዚሁ ዙሪያ ትናንት ምክክር አድርገዋል።
ከዚሁ ጋር የተያያዘውና የፌዴራል መንግሥት እና ሕወሓት ያደረጉት የተኩስ አቁም ስምምነት አካል የሆነው የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን የቀድሞ ተዋጊዎችን ጉዳይ እንዲከታተል ተቋቁሞ ቆይቷል። የዚሁ ተቋም ኃላፊ የአምባሳደር ተሾመ ቶጋ አጋሮች ለመልሶ ግንባታው እያደረጉ ነው ያሉትን ድጋፍ "እስካሁን ብዙ የተገባ ቃል አለ" ሲሉ ገልፀዋል።
የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም ከታኅሣሥ መጨረሻ ጀምሮ ሥራ ላይ ያለው የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ምን ያህል የቀድሞ ተዋጊዎች አሉ የሚለው ክልሎች የሚገልፁት እንዳለ ሆኖ የመከላከያም መረጃ መኖሩን ጠቅሰው በሁለቱ መካከል የቁጥር ልዩነት መኖሩንና ያንን ማስታረቅ እንደሚገባ አስታውቀዋል።
801 ቢሊየን ብር ሆኖ ከፀደቀው የ2016 በጀት ዓመት በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት የወደሙ ንብረቶች እና አገልግሎት መስጫ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ብሎም ዜጎችን ለማቋቋም ከመንግሥት ግምጃ ቤት 20 ቢሊዮን ብር መመደቡ የተገለፀ ሲሆን በጦርነት ምክንያት የደረሰውን አጠቃላይ ውድመት መልሶ ለመገንባት እና ለማቋቋም 19.73 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ውጤት ያሳያል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ