 የ23 ቢሊዮን ዶላር ግድም ዉድመት ደርሷል | ኢትዮጵያ | DW | 13.06.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የ23 ቢሊዮን ዶላር ግድም ዉድመት ደርሷል

ጥናቱ እንዳመለከተዉ የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት የፌዴራል እና የክልል የመንግሥት ተቋማት እና ሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ጉዳት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት እና በርቀት በተገኙ መረጃዎች ላይ የተደረጉ ትንተናዎችን መሠረት በማድረግ ግጭቱ ከኅዳር 2013 እስከ ተህሣሥ 2014 ዓ. ም ያደረሰውን ጉዳት የተነተነ ነው

ጥናቱ ያካተተዉ ከ2013 ሕዳር እስከ 2014 ታሕሳስ የነበረዉን ዉድመት ነዉ

 

የሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነትና በሌሎች አካባቢዎች በተደጉ ግጭቶች ምክንያት የደረሰውን አጠቃላይ ውድመት መልሶ ለመገንባት እና ሰዎችን ለማቋቋም 19.73 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ በጉዳዩ ላይ የተደረገ ጥናት አመለከተ።የተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አደረጉት የተባለዉ የዳሰሳ ጥናት እንዳመለከተዉ ከሕዳር 2013 እስከ 2014 በነበረዉ አንድ ዓመት ብቻ በተደረጉ ግጭቶች ብቻ የደረሰው አጠቃላይ ውድመት 22.69 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ተገምቷል።

ጥናቱ እንዳመለከተዉይህ የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት የፌዴራል እና የክልል የመንግሥት ተቋማት እና ሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ አካላት ጉዳት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ በመገኘት እና በርቀት በተገኙ መረጃዎች ላይ የተደረጉ ትንተናዎችን መሠረት በማድረግ ግጭቱ ከኅዳር 2013 እስከ ተህሣሥ 2014 ዓ. ም ያደረሰውን ጉዳት የተነተነ ነው።

በምስል ተደግፎ በ15 ግጾች የተዘጋጀው የዳሰሳ ጥናቱ ውጤት "በግጭቱ ምክንያት የደረሰው ጠቅላላ የኢኮኖሚ ኪሳራ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርትን 5.5 በመቶ የሚያህል ሲሆን ፣ በንብረቶች እና በመሠረተ ልማቶች ላይ የደረሰው ውድመት ደግሞ የጂዲፒውን 20.4 በመቶ የሚያህ መሆኑን ተገምቷል" ይላል።

በመንግሥት እና መንግሥታዊ ባልሆኑ አካላት የተደረገው የጉዳት እና የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ጦርነቱ ትግራይ ክልል ተጀምሮ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች ተዛምቶ የሰሜኑን የሀገሪቱን ክፍል ማዕከል አድርጎ የነበረ ቢሆንም በቤኒሻንጉል - ጉሙዝ ፣ በኦሮሚያ እና በደቡብ ክልል ኮንሶ የነበሩ ግጭቶች ያደረሱትንም ውድመት ያካተተ ነው።

2.2 ሚሊየን ዜጎች በዚሁ ጦርነት እና ግጭት ምክንያት ከመኖሪያ አካባቢዎች መፈናቀላቸውን፣ ከ 20 ሚሊየን በላይ ዜጎች የሰብዓዊ ድጋፍ ጥገኛ እንዲሆኑ ማድረጉን የዳሰ ጥናቱ ያሳያል። ጥናቱ ግጭቱ ያደረሳቸውን ውድመቶች እና ጥፋቶች እና ፍላጎቶችን ትክክለኛ መረጃ ለማሰባሰብ በመንግሥት በዓለም ባንክ እና በልማት አጋሮቹ ድጋፍ የተከናወነ መሆኑም ተገልጿል።

ጥናቱ በግጭቱ ምክንያት በስድስት ክልሎች ውስጥ በ369 ሺህ 855 መኖሪያ ቤቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱንና አብዛኞቹ ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን የተወሰኑት ግን መጠገን የሚችሉ መሆናቸውን ይዳስሳል።

Äthiopien Tigray-Krieg | Zerstörtes Krankenhaus in Kombolcha



4.2_ሚሊየን ተማሪዎች እና 200 ሺህ ያህል መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎች ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ያሳረፈው ጦርነቱ በስድስቱም ክልሎች 2681 ትምህርት ቤቶችን ሙሉ በሙሉ አውድሟል 4158 ትምህርት ቤቶችንም ጎድቷል ተብሏል።
ይሄው ጥናት በማኅበራዊ ፣ በምርት ፣ በመሠረተ ልማት እና በሌሎች ዘርፎች ላይ የደረሰውን ውድመት እና መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገውንም በዝርዝር  አመልክቷል።

ይህ የመልሶ ግንባታ ሥራ በመንግሥት አቅም ብቻ የሚከናወን ባለመሆኑ የፌዴራል ተቋማት መሪዎች፣ የክልላዊ መንግሥታት መሪዎች ፣ የተለያየ ሀገራት አምባሳደሮች እና ተቋማት ባለሥልጣናት በዚሁ ዙሪያ ትናንት ምክክር አድርገዋል።

ከዚሁ ጋር የተያያዘውና የፌዴራል መንግሥት እና ሕወሓት ያደረጉት የተኩስ አቁም ስምምነት አካል የሆነው የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን የቀድሞ ተዋጊዎችን ጉዳይ እንዲከታተል ተቋቁሞ ቆይቷል። የዚሁ ተቋም ኃላፊ የአምባሳደር ተሾመ ቶጋ አጋሮች ለመልሶ ግንባታው እያደረጉ ነው ያሉትን ድጋፍ "እስካሁን ብዙ የተገባ ቃል አለ" ሲሉ ገልፀዋል።
የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም ከታኅሣሥ መጨረሻ  ጀምሮ ሥራ ላይ ያለው የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ምን ያህል የቀድሞ ተዋጊዎች አሉ የሚለው ክልሎች የሚገልፁት እንዳለ ሆኖ የመከላከያም መረጃ መኖሩን ጠቅሰው በሁለቱ መካከል የቁጥር ልዩነት መኖሩንና ያንን ማስታረቅ እንደሚገባ አስታውቀዋል።

801 ቢሊየን ብር ሆኖ ከፀደቀው የ2016 በጀት ዓመት በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት የወደሙ ንብረቶች እና አገልግሎት መስጫ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ብሎም ዜጎችን ለማቋቋም ከመንግሥት ግምጃ ቤት 20 ቢሊዮን ብር መመደቡ የተገለፀ ሲሆን በጦርነት ምክንያት የደረሰውን አጠቃላይ ውድመት መልሶ ለመገንባት እና ለማቋቋም 19.73 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ የመልሶ ማቋቋም ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት ውጤት ያሳያል።


ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ታምራት ዲንሳ

Audios and videos on the topic

ጥናቱ ያካተተዉ ከ2013 ሕዳር እስከ 2014 ታሕሳስ የነበረዉን ዉድመት ነዉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ከግጭትና ቀዉስ አዙሪት እንዴት ትዉጣ?

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ከግጭትና ቀዉስ አዙሪት እንዴት ትዉጣ? 28.05.2023

በተለያዩ የግጭት ምዕራፍ ውስጥ ገብታ እየተናጠች ያለችው ኢትዮጵያ መውጫዋ ወዴት ይሆን? ምንድን ነዉ ከአንዱ ችግር ወጥተን ወደሌላ ችግር የምንገባበት ምክንያት? መንግሥትን ለመጣል የሚደረግ ትጥቅ ትግል ጊዜዉ ነዉ ወይ? መንግሥትም ሆነ ታጣቂዎች ጦርነት ዉስጥ መግባት ህዝብን ጦርነት ዉስጥ ማስገባት መቼ ነዉ የሚቆመዉ? ከየት ይምጣ ዘላቂው መፍትሄ?

ኢትዮጵያ ብርቱ የበጀት ጉድለት ገጥሟታል

ኢትዮጵያ ብርቱ የበጀት ጉድለት ገጥሟታል 08.06.2023

ለ2016 በጀት ዓመት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀደቀው 801 ቢሊየን ብር ካለፉት ዓመታት በጀት አንፃር የልማት ፍላጎቶችን ለማሟላት በቂ አለመሆኑ ተገልጿል ። መንግሥት ከሀገር ውስጥ ገቢ እና ከውጪ አገር ርዳታ ምንጮች 520 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አሕመድ ሽዴ ገልጸዋል ።

20.01.2022 Fire accident in Addis Ababa City, the capital city of Ethiopia. The fire broke out around shopping mole in the heart of the city today.( Thursday 20.01.2022

ዘላቂው መፍትሄ ከየት ይምጣ? 28.05.2023