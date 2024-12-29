የ2024 ዓ.ም ዐበይት ክስተቶች አንድምታቸውና መዘዞቻቸው

የ2024 ዓ.ም ዐበይት ክስተቶች አንድምታቸውና መዘዞቻቸውእሑድ፣ ታኅሣሥ 20 2017
ጎርጎሮሳዊው 2024 ዓ.ም ተሰናብቶ ስፍራውን ለቀጣዩ 2025 ዓም ሊያስረክብ ሁለት ቀናት ብቻ ቀርተዋል። ተነገ ወዲያ ማክሰኞ እኩለሊት የምንሰናበተው 2024 ዓለማችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አይታው የማታውቃቸው ከባድ ጦርነቶች የቀጠሉበት በዚህ ሰበብም በርካታ ሰዎች የተገደሉበት ሚሊዮኖች ቀያቸውን ለቀው የተሰደዱበት ዓመት ነው።
የፊታችን የካቲት ፣3 ዓመት የሚደፍነው የዩክሬን ሩስያ ጦርነት፣ ከዓመት በላይ የዘለቀውና ወደ ሊባኖስም የተስፋፋውና የመን ኢራንንና ሌሎች የአካባቢውን ሀገራት ያዳረሰው የእስራኤል ሀማስ ጦርነት እንዲሁም ዓመት ከስምንት ወር ያለፈው የተዘነጋው የሱዳን ጦርነት በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። የእነዚህ ጦርነቶች ዳፋም ለመላው ዓለም ተርፏል ማለት ይቻላል።
በየአካባቢያቸው በሚኖር ህዝብ ላይ ካደረሱት ሞት የአካል ጉዳትና ልዩ ልዩ ሰቆቃዎች ባሻገር ጦርነቶቹ በተቀረው ዓለም ላይም ያስከተሉት የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ክስተት ሆኗል።
በእጥፍ የጨመረው የአውሮጳ ሀገራት የጦር መሣሪያ ግዥ
የሶሪያው መሪ በሽር አል አሳድ ከሀገራቸው መኮብለልና አማጽያኑ ብዙም ሳይዋጉ ሀገሪቱን መቆጣጠራቸው በዚህ ዓመት ዓለምን ካስደመመው ክስተቶች አንዱ ነው፤ የትራምፕ ወደ ሥልጣን መመለስም እንዲሁ።የጀርመን ጥምር መንግሥት ፈርሶ ያልተጠበቀ ምርጫ መጠራቱ፣ የፈረንሳይ ከቀድሞ ቅኝ ግዛቶችዋ መገፋት በዓመቱ ትኩረት የሳቡ ተጨማሪ ክስተቶች ናቸው ።ማሕደረ ዜና፣ የዩክሬን ጦርነት፣ የምዕራብ-ምሥራቆች ፍጥጫ አብነት
የዛሬው እንወያይ የእነዚህንና የሌሎችንም የዓመቱን ዐበይት ክስተቶች አንድምታዎችና መዘዞቻቸውን ይዳስሳል። በ2025 ዓም ምን እንደሚጠበቅም ይመለከታል። በነዚህ ጉዳዮች ላይ የሚወያዩት ዶክተር ፀጋዬ ደግነህ የምጣኔ ኃብትና አስተዳደር ባለሙያ ከበርሊን፣አቶ አብዱራህማን ሰዒድ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁር የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች ተንታኝ ከለንደን ፣ገበያው ንጉሴ የዶቼቬለ የብራሰልስ ዘጋቢ እንዲሁም የዶቼቬለ የዋሽንግተን ዘጋቢ አበበ ፈለቀ ናቸው።
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ኂሩት መለሰ