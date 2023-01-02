የ2023 ጅምርና የ2022 ፍፃሜ

ምናልባት ዓመቷን በግሪጎሪያኑ ቀመር አታሰላም የምትባለዉ፣አረባዊቱ ራስ አል-ኻይማሕ ለዘመን መለወጫ ድግስ በመጨነቅ-መጠበብ የተስተካከላት የለም።የቱጃሪቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሰሜናዊ ኤሚሬት ርችት ለመተኮስ 600 መቶ ሰዉ አልባ አዉሮፕላኖች (ድሮኖች) አስልፋች።4.7 ኪሎ ሜትር የሸፈነዉ ርችት፣ 1 ሺሕ 100 ሜትር ሽቅብ ሲንቻረር ነበር።
ብራዚሎች በእግር ኳስ ንጉሳቸዉ ሞት እኩል አዝነዉ፣ በቀድሞ ፕሬዝደንታቸዉ ዳግም ሹመት በደስታ-ክፌት ተከፋፍለዉ ደግሞ በጋራ ለአዲሱ ዓመት ብርቀት ፈነጠዙ።ዩክሬኖች፣ሩሲያዎች፣ ምዕራባዉያዉን እንደ እንደተዋጉ፣እንደ ተዛዛቱ፣ ኢትዮጵያዉን ከሰሜን ግዛታቸዉ የነፈሰዉን የሰላም ሽዉታ እያጣጣሙ፣በምዕራብ ግዛታቸዉ ግጭት፣ግድያ ንረት እንደተከዙ፣ የግሪጎሪያኑ አምና በዘንድሮ ተተካ።የሮማ ካተሊካዉያን በ600 ዓመት ታሪካቸዉ አዲስ ታሪክ ለሰሩ ርዕሰ-ሊቃነ ጳጳሳቸዉ ነብስ እንደፀለዩ፣ለሽኝት እንደተሰለፉ አዲሱ ዓመት ሁለት አለ ዛሬ።የአዲሱን ዓመት ብርቀት ካሮጌዉ ከ2022 ሁለተኛ መንፈቅ ዓመት አበይት የዓለም ሁነተቶች ጋር አሰባጥረን ባጫጭሩ እንቃኛለን ።ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት ለሁለት ዓመት በየቤቱ ጠፍንጎት የነበረዉ ዓለም ዘንድሮ የሁለት ዓመት ዉዝፉን በአደባባይ ርችት፣ ፌስታ ጭፈራ ተወጣዉ።ኦክላንድ፣ ኒዉዚላንድ ከዓለም ትላልቅ ከተሞች ቀድማ አዲስ ዓመት ዓለች።ቅዳሜ።ዓመቱ ማብቂያ ላይ በበረዶ ክምር የተሞሸረችዉ ኒዮርክ አዲሱን ዓመት ዘግየት ብለዉ ከተቀበሉት ከተሞች ትልቋ ናት።በኦክላንድ-ኒዮርክ መሐል ትንሺቱ፣ምናልባት ዓመቷን በግሪጎሪያኑ ቀመር አታሰላም የምትባለዉ፣አረባዊቱ ኤምሬት ራስ አል-ኻይማሕ ለዘመን መለወጫ ድግስ ብዙ በመጨነቅ-መጠበብ የተስተካከላት የለም።የቱጃሪቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሰሜናዊ ኤሚሬት ርችት ለመተኮስ 600 መቶ ሰዉ አልባ አዉሮፕላኖች (ድሮኖች) አስልፋች።4.7 ኪሎ ሜትር የሸፈነዉ ርችት፣ 1 ሺሕ 100 ሜትር ሽቅብ ሲንቻረር ነበር።
ሕይወትን ዘና፣ደልቀቅ፣ቀብረር አድርጎ ለሚኖረዉ የቴለር ስዊፍት አዲስ ዘፈን፣የሆሊዉድ የሽልማት መድረክ መሪ በባልደረባዉ ጥፊ የተጮለበት፣ ቢሊየነሮች የከበሩ-የነሰሩ፣የከሰሩበት ዓመት ነበር2022።
ለሌሎች የብሪታንያዊ ንግስት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ፣የብራዚሉ የእግር ኳስ ዕንቁ ፔሌ፣ የሮማ ካቶሊካዊት የቀድሞ ርዕሰ-ሊቃነጳጳሳት ቤኔዲግት 16ኛ ፣አንጋፋዉ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ዓሊ ቢራ፣ ጎልማሳዉ ማዲንጎ አፈወርቅ የሞቱበት ዓመት ነዉ።ደግሞ ለሌሎች የሶቭየት ሕብረቱ የመጨረሻ መሪ ሚኻኤል ጎርቫቾቭ፣የቻይናዉ የቀድሞ መሪ ጂያንግ ዘሚን የሞቱበት፣የጃፓኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚንስትር ሺንዞ አቤ በሰዉ እጅ የተገደሉበት ዘመንም ነበር።
የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዶሚየር ዜለንስኪ ግን ዓመቱ «የኛ ነበር አሉ» በአዲሱ ዓመት መግለጫቸዉ፣ በአዲሱም ዓመት እንዋጋለን።
«የኛ ዓመት ነበር።የዩክሬን ዓመት ነበር።እንዋጋለን።ድል የሚለዉ ቃል ግቡን እስኪመታ ድረስ መዋጋታችንን እንቀጥላለን።ለ311 ቀን ተጋፍጠነዋል።ከፍተኛ ጥንካሬ አሳይተናል።ይሁንና በዚሕ ወቅት ወደፊት መግፋት ያቃታችሁ ሲመስላችሁ ብዙዉን ጊዜ አብረናችሁ ማሳለፋችንን አስታዉሱ።»
ከቅዳሜ እኩለ-ሌሊት በኋላ «አምና» የሆነዉ ዓመት በርግጥ የዩክሬን ይመስል ነበር።የዓለም መገናኛ ዘዴዎች፣የሐገራት መሪዎች፣ፖለቲከኞች፣ዘፋኞች፣ተመፅዋቾች ሳይቀሩ በዙ የዘገቡ፣የተናገሩለት፣የጠሯት ሐገር ዩክሬን ናት።
በብዙ ፖለቲከኞች፣ መሪዎች፣ዲፕሎማቶች ተጎብኝታለች።ጦር መሳሪያ ዓይነት በዓይነት እንደ ርካሽ ሸቀጥ ጎርፎላታል። ከአዉሮጳ ሕብረት 55 ቢሊዮን፣ከዩናይትድ ስቴትስ 50 ቢሊዮን፣ ከብሪታንያ ከ4 ቢሊዮን በላይ፣ከካናዳ 4 ቢሊዮን ዶላር ተንዠቅዥቆላታልም።
አምና ግንቦት ቱሪን ኢጣሊያ በተደረገዉ የዘፈን ዉድድር (ዩሮ-ሶንግ) ሳይቀር አንደኛ የወጡት ጠፋኞች የዩክሬን ዜጎች ናቸዉ።የሰላም ኖቤል ከሩሲያ መንግስት ተቃዋሚዎች ጋር የተጋሩትም እነሱ ናቸዉ።ዩክሬኖች ናቸዉ።
ለጋሽ፣ጎብኚ፣አስታጣቂ፣ ሸላሚዎችዋ ዩክሬንን ወደዋት ይሆን-ሩሲያን ጠልተዉ በርግጥ ወደፊትም ያጠያይቃል።የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳለዉ ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረችበት ከየካቲት 24 ጀምሮ 7 ሺሕ ዩክሬናዊ አልቋል።ከ10 ሺሕ በላይ ቆስሏል።16 ሚሊዮን ሕዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል።የጠፋዉ ሐብት ንብረት በብዙ ቢሊዮን ዶላር ተገምቷል።
ይሁንና ዜሌንስኪ እንዳሉት ሰኔ 26 ሽሎስ ኤልማዉ ደቡብ ጀርመን የተሰበሰቡት የቡድን 7 ሐገራት መሪዎች፤ ሰኔ28 ማድሪድ-ስጳኝ የተደረገዉ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) ጉባኤም ዩክሬንን ከመርዳት፣ሩሲያን ከመቅጣት ሌላ ያስቀደሙት አልነበረም።
የቡድን 7ና የኔቶ አባል ሐገራት መሪዎች ሩሲያ ላይ ሲረባረቡ ሕዝባዊት ቻይና በታሪኳ አድርጋዉ የማታዉቀዉን ከፍተኛ የጦር ልምምድ አደረገች።ነሐሴ 4 ነበር።የቤጂንግ ባለስልጣናት በቁጥር ከዓለም አቻ የሌለዉን የጦር ጡንቻቸዉን ያሳዩት የዩንይትድ ስቴትሷ የምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ታይፔ-ታይዋንን መጎብኘታቸዉ አስቆጥቷቸዉ ነዉ።
ነሐሴ 9 ኬንያ ዉስጥ በተደረገዉ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ምክትል ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ ማሸነፋቸዉ ተረጋገጠ።ዶክር ዊሊያም ኪፕቺሪቺር ሳሙኤል አራፕ ሩቶ ከደሐ ቤተሰብ የተወለዱ፣በድሕነት ያደጉና የተማሩ ፖለቲከኛ ናቸዉ። መስከረም ላይ ቃለ መሐላ ፈፀሙ።
መስከረም 12፣ ናጎርኖ ካራባሕ በሚባለዉ አዋሳኝ ግዛት የሚወዛገቡ፣እያረፉ፣ጊዜና አቅም እያሰሉ የሚዋጉት አርሜንያና አዘርበጃን አዲስ ዉጊያ ገጠሙ።ቫርዴኒስ፣ጎሪስ፣ሶትክ እና ጄርሙክ በተባሉ ከተሞችና አካባቢዎች ለአንድ ሳምንት ያክል በተደረገዉ ዉጊያ 100 የአርሜኒያ፣71 የአዘርበጃን ወታደሮች ተገደሉ።
ከመስከረም 14-እስከ 20።ሌሎቹ የቀድሞዋ ሶቭየት ሕብረት ሪፐብሊኮች ኪርጊስታንና ታጂኪስታን ተዋጉ።የደረሰዉ ጉዳት በመቶ የሚቆጠሩ ወታደሮች ተገደሉ ከመባሉ በስተቀር ዝርዝሩ አልተጠቀሰም።
መስከረም 30። ሩሲያ ከዩክሬን የማረከቻቸዉን ዶኔትስክ፣ሉሐንስክ እና ኼርሶን እና ከግዛትዋ ቀየጠች።
«የዶኔትስክ፣ሉሐንስክና ኼርሶን ግዛቶች ሕዝብ ከእንግዲሕ ለዘላለሙ የኛ ዜጋ ሆኗል።ለመደራደር ዝግጁ ነበረን።ከዚሕ በፊት ብዙ ጊዜ ጠይቀናል።ከእንግዲሕ ግን በዶኔትስክ፣ሉሐንስክና ኼርሶን ህዝብ ዉሳኔ ላይ አንደራደርም።ሩሲያ አትታለልም።»
ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን።የዉሕደቱን ስምምነት ሲፈርሙ።
ጥቅምት 23።ለ7 ቀን የተሰየመዉ የቻይና ሕዝባዊት ሪፐብሊክ ኮሚኒስት ፓርቲ ጉባኤ ዋና ፀሐፊ ሺ ጂፒንግን ለሶስተኛ ዘመነ ስልጣን በድጋሚ ሰየመ።ሺ የዋና ፀሐፊነቱን ስልጣን ለሰወስተኛ ጊዜ ሲይዙ ከ30 ዓመት ወዲሕ የመጀመሪያዉ መሪ ናቸዉ።
የሶማሊያዋ ርዕሰ ከተማ ሞቃዲሾ በሁለት የመኪኖች ላይ በተጫኑ ቦምቦች ፍንዳታ ተሸበረች።ከ100 በላይ ሰዉ አለቀ።ጥቅምት 29 ነበር።
ህዳር 2።ፕሪቶሪያ።የኢትዮጵያ መንግስትና የሕወሓት ተወካዮች ከ10 ቀን ድርድር በኋላ ግጭት ማቆም የተባለዉን ታሪካዊ የሰላም ስምምነት ተፈራረሙ።ዋና አደራዳሪ ኦሌሶጎን ኦባሳንጆ ስምምነቱን ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪቃ ቀንድ ለመላዉ አፍሪቃም አዲስ ምዕራፍ አሉት።«ዛሬ ለኢትዮጵያ፣ለአፍሪቃ አንድ፣ በርግጥም ለመላዉ አፍሪቃ የአዲስ ብርሐን የበረቀበት ዕለት ነዉ
»
ሁለት ዓመት ያስቆጠረዉ፣ በአንዳዶች ግምት ግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በቀጥታ በጦርነቱ፣ በረሐብና በሽታ ያለቀበት፣ መቶ ሺዎች የቆሰሉ፤ ሚሊዮኖች የተፈናቀሉ፣ ብዙ ሴቶች የተደፈሩበት ዘመን በሌላ ተተካ።የቀድሞ ተፋላሚ ኃይላት መሪዎች ስምምነቱን ገቢር ሲያደርጉ እንደ ጥሩ ወዳጅ ሲተቃቀፉ፤ሲሞጋገሱም አየን፣ ሰማን።2022።
ምዕራብ ኢትዮጵያ ግን ለአራተኛ ዓመት ደም እየተገበረ፣አስከሬን እየተለቀመ፣ተፈናቃይ እየተቆጠረበት አምና በዘንድሮ ተተካ።
ሕዳር 15 የዓለም ሕዝብ 8 ቢሊዮን ደፈነ።339 ሚሊዮኑ ግን ምግብ ተመፅዋች ነዉ።ታሕሳስ 2።የቻይና መንግስት ከፍተኛ ተቃዉሞ የቀሰቀሰበትን የዜሮ-ኮቪድ ደንቡን ሻረ።
ታሕሳስ 26።ሰሜናዊ ዩናይትድ ስቴትስንና ደቡባዊ ካናዳን የመታዉ የቀዝቃዛ ዉሽንፍርና በረዶ 91 ሰዉ ገደለ።የሁለቱን ሐገራት የትራንስፖርት አገልግሎት፤የመብራትና የጋስ መስመሮችን ዘጋ።
አባቱ «ኤድሰን» ያሉት እንደሳቸዉ እግር ኳስ እንዲያፈቅር እንዲጫወት አልነበረም።አንደ አሜሪካዊዉ ተመራማሪ ሳይንቲስት እንዲሆን ተመኝተዉ እንጂ። እሱ ግን በዘጠኝ አመቱ ቃል ገባ።ፔሌ።
«ለአባቴ አንድ የዓለም ዋንጫ አሸንፋለሁ ብዬ ቃል ገባሁለት።9ኝ ምናልባት 10 አመቴ ነበር።ከ8 አመት በኋላ በ17 ዓመቴ ብራዚል የዓለም ዋንጫን አሸነፈች።»
በሱ ጥበብና ብርታት ብራዚል የዓለም ዋንጫን ሁለተኛ ደገመች፤አሰለሰችም።ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናስሲሜንቶ---ፔሌ ሞተ።ታሕሳስ 29።82 ዓመቱ ነበር።ታሕስሳ 31 የቀድሞዉ የሮማ ካቶሊካዊት ርዕሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክት 16ኛ ሞቱ።95 ዓመታቸዉ ነበር።በ600 ዓመት የሮማ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን ታሪክ የርዕሰ-ሊቃነ ጳጳስነቱን ስልጣን በመልቀቅ ቤኔዲክት የመጀመሪያዉ ናቸዉ
።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስም በሕይወት ካለ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣን በመረከብ የመጀመሪያዉ እንደሆኑ ሁሉ የቀድሞ ርዕሰ ጳጳሳትን እንደ ርዕሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ፀልየዉ ሲቀብሩ የመጀመሪያዉ ይሆናሉ።ሐሙስ።ቅዳሜ የተጀመረዉ 2022 ዓመት ግን ቅዳሜ እኩለ ሌሊት አበቃ።በዘመኑ ለምታሰሉ መልካም አዲስ አመት።
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ