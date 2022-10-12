የ2022 የተፈጥሮ ሳይንስ የኖቤል ተሸላሚዎች እና ምርምሮቻቸው

ከመቶ አመታት በላይ ያስቆጠረው የየሮያል ስዊድን የሳይንስ አካዳሚ ያለፈው ሳምንት በተለያዩ ዘርፎች የኖቤል ሽልማትን ሰጥቷል። በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎችም አንዲተ ሴት ሳይንቲስትን ጨምሮ ለሰባት ተመራማሪዎ ሽልማት ሰጥቷል።
ከመቶ አመታት በላይ ያስቆጠረው የየሮያል ስዊድን የሳይንስ አካዳሚ ያለፈው ሳምንት በተለያዩ ዘርፎች የኖቤል ሽልማትን ሰጥቷል።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅትም በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ የሆኑ ሳይንቲስቶችን እና ምርምራቸውን ይቃኛል።
በየዓመቱ የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ ተመራማሪዎች ሽልማት የሚሰጠው የየሮያል ስዊድን የሳይንስ አካዳሚ በዘንድሮው ዓመትም ለ14 የተለያዩ ተመራማሪዎች የኖቤል ሽልማት ሰጥቷል።
እስከካለፈው ሳምንት መጨረሻ ድረስ የዘለቀው የኖቤል ሽልማት ሥነ-ስርዓት በመጀመሪያዎቹ ሶስት ተከታታይ ቀናት በተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የላቀ ምርምር ላደረጉ ሰባት ሊቃውንት ሽልማቱን ሰጥቷል።
በዚህም መሰረት በፊዚዮሎጅ እና በህክምና ሳይንስ ዘርፍ ስዊድናዊው ተመራማሪ ስቫንቴ ፔቦ የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን በሚያሳየው ግኝታቸው ሽልማቱን ማሸነፋቸው ያለፈው ሰኞ ጥቅምት 2022 ዓ/ም ይፋ ሆኗል።
«የኖቤል ጉባኤ ዛሬ በካሮሎንስኪ ኢንስቲቲዩት የ2022ን የፊዚዮሎጅ እና የህክምና የኖቤል ሽልማትን በጠፉ «ሆሚኒንስ» ዘረ መል እና የሰው ልጆች ዝግመተ ለውጥን ለተመለከቱ ግኝቶቻቸው ለስፖንቶ ፓአቦ ለመስጠት ወስኗል።»
በ1955 በስቶክሆልም ስዊድን የተወለዱት ፕሮፌሰር ፔቦ ለኖቤል ሽልማት ያበቃቸውን ጥናት የሰሩት በ19 90 ዓ/ም በጀርመን ሙኒክ ዩኒቨርሲቲ እና ላይፕዚግ በሚገኘው ማክስ ፕላንክ የዝግመተ ለውጥ እና አንትሮፖሎጅ ምርምር ተቋም ይሰሩ በነበረበት ወቅት ነው።
ምርምራቸው ያተኮረውም በጥንታዊ የሰው ልጆች ዘረ-መል ላይ ሲሆን፤ ቆይተውም ኒያንደርታል በሚባለው ጥንታዊ የሰው ዝርያ ዘረ-መልን በያዙ ህዋሳት ውስጥ ያሉ አወቃቀሮችን ለመመርመር ወሰኑ። የኒያንደርታል ዘረ-መል ትንሽ እና በህዋስ ውስጥ ካለው መረጃ የተወሰነ ክፍል ብቻ የያዙ በመሆናቸው ፤ስለሰው ልጆች እድገት መረጃ በሚሰጡት እና የህዋስ ቅጅ በሆኑት «ጀኖም» በተባሉት ክፍሎች ላይ ምርምር ማድረጋቸውን ቀጠሉ። በ 2008 በሳይቤሪያ ደቡባዊ ክፍል በዴኒሶቫ ዋሻ ውስጥ በተገኘ የ 40,000 ዓመት ዕድሜ ያለው የጣት አጥንት ቁራጭ ላይ ባድረጉት ምርምር ከዚህ በፊት ከሚታወቁት «ኒያንደርታል» እና «ሆሞ ሳፒየንስ» ከሚባሉት እንዲሁም ከአሁኑ የሰው ልጅ ዘረ-መል ጋር ሲወዳደር የተለዬ ዘረ-መል አግኝተዋል። ሳይንቲስቱ ከዚህ ቀደም ባደረጉት ምርምር «ሆሚኒን» የተሰኘ የዝርያ መጥፋቱን አረጋግጠው ስለነበር፤ አዲሱን ዝርያ «ሆሚኒ ዴኒሶቫ» የሚል ስም ሰጥተውታል።በዚህ ምርምር ከዚህ ቀደም የማይታወቀውን «ሆሚኒን ዴኒሶቫን»የተባለውን የጠፋ ዝርያ ላይ መረጃ ሰጪ ግኝት አስተዋውቀዋል ።በዚህ መንገድ የ«ኒያንደርታል»ን የዘረ-መል ቅደም ተከተል ማስቀመጥ ችለዋል።ይህ ምርምራቸው እንደ ኖቤል ኮሚቴው ገለፃ የሰው ልጆችን ከጠፋ የዘመድ የዘር ሀረግ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በቅደም ተከተል የማገናኘት ያህል ነው።የኖቤል ኮሚቴ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ኒልስ-ጎራን ላርሰን እንደገለፁት ይህ «ሆሞ ሳፒያንስ» ስለሚባሉት ጥንታዊ የሰው ዘር ትልቅ ግንዛቤ የሚሰጥ መሰታረዊ ግኝት ነው።
« ይህ ግኝት በእውነቱ የዘመናዊውን የሰው ልጅ ዝርያ አካል የሆኑትን «ሆሞሳፒየንስን» የበለጠ እንድንገነዘብ ያደርጋል።»እንደሚታወቀው ሆሞሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ ያደረጉት ከ300,000 ዓመት በፊት በአፍሪቃ ነው።ከዚያ በመነሳት ነው ወደ አውሮፓ፣ ኤዥያ እና ወደተቀረው ዓለም የመጡት።ስለዚህ ይህ መሰረታዊ የሆነ ትልቅ ግኝት ነው።»
ፔቦ እና የስራ ባልደረቦቻቸው በኒያንደርታሎች እና በአሁኑ ዘመን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በሚገኙ የሰው ልጆች መካከል ያለውን ግንኙነት በመመርመር በንፅፅር በሚያቀርቡት ትንተና ኒያንደርታሎች መሰረታቸው አፍሪቃዊ ከሆኑት ይልቅ ከአውሮፓ ወይም ከእስያ የዘመናችን ሰዎች የዘረ-መል ቅደም ተከተል ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። በዘመናችን የአውሮፓ ወይም የእስያ ዝርያ ባላቸው ሰዎች በግምት ከ1-4% የሚሆነው የጂኖም መነሻ ከኒያንደርታሎች መሆኑንም ተመራማሪው በጥናታቸው አሳይተዋል።
ከዚህ በተጨማሪ የፓኤቦ ከዛሬ 70,000 ዓመታት በፊት አፍሪካን ለቀው መሰደዳቸውን ተከትሎ አሁን መጥፋታቸው ከሚነገርላቸው ከእነዚህ «ሆሚኒን» ከሚባሉት ጥንታዊ የሰው ልጅ ዝርያዎች የዘረ-መል ዝውውሩ «ሆሞ ሳፒየንስ» ወደ ሚባሉት እንደተላለፈ አረጋግጠዋል። ይህ ጥንታዊ የዘረ-መል ፍሰት የሰውነታችን በሽታ የመከላከል ስርዓት እና ለበሽታ በሚሰጠው ምላሽ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።የኖቤል ኮሜቴ ሊቀመንበሩ እንደሚሉት ለዛሬው የሰው ልጅ አጠቃላይ የሰውነት ውቅር ጠቀሜታ አለው።
«በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም በጣም ትልቅ ግኝት ነው። ለኛ የቅርብ ዝምድና ያላቸው እና የጠፉ የጥንት ዝርያዎች በዘረ-መል ደረጃ ትርጉም አግንቷል።ይህ ደግሞ በጠፉት «ሆሚኒንስ» እና በዘመናዊው የ«ሆሞሳፒያንስን» መካከል ያለው ለውጥ እንድናነፃፅር ይረዳናል።ይህም በሰው ልጆች የሰውነት አወቃቀር ላይ ትልቅ ግንዛቤ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ።»
በዚህ መልኩ የፔያቦ ግኝቶች የሰውን ልጅ ዝግመተ ለውጥ እና ፍልሰት የበለጠ ለመረዳት በሳይንስ ማህበረሰቡ ዘንድ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ልዩ የመረጃ ምንጭ ሆኗል።
ማክሰኞ ጥቅምት 4 ቀን 2022 ዓ/ም ደግሞ የኖቤል ኮሚቴው በፊዚክስ ዘርፍ ለሶስት ተመራማሪዎች የኖቤል ሽልማት ሰጥቷል።የ2022 የፊዚክስ የኖቤል ተሸላሚዎቹ አላይን አስፔክት፣ ጆን ክላውዘር እና አንቶን ዘይሊንገር የተባሉ የአሜሪካ፣የፈረንሳይና የኦስትሪያ ሳይንቲስቶች ሲሆኑ ፤ሶስቱ የሳይንስ ሊቆች ሽልማቱ የተሰጣቸው በተጣበቁ እና «ፎቶን» በተባሉ ጥቃቅን ቅንጣቶች ባደረጉት ምርምር፣ የጆን ስትዋርት ቤል እኩል ያለመሆን ቀመርን በመጣስ እና ለኳንተም መረጃ ሳይንስን ፈር ቀዳጅ በመሆናቸው ነው። ሲል የኖቤል ኮሚቴው አስታውቋል።
የቤል እኩል ያለመሆን ቀመር በ1960ዎቹ ጆን ስትዋርት ቤል በተባለ የኳንተም ፊዚክስ ሳይንቲስት በስሙ የተሰየመው ቀመር ነው።
የኖቤል ኮሚቴ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር ቶርስ ሃንስ ሃንስሰን ስለተሸላሚው ምርምር ሲናገሩ የኳንተም ሜካኒክስን በትክክል እንድንረዳ ያደረገ ነው ሲሉ ይገልፁታል።
«የዚህ ዓመት ሽልማት ስለኳንተም ሜካኒክ ነው።ኳንተም ሜካኒክ ብዙውን ጊዜ አንድን ነገር በትክክል ያሳያል።እውነት ነው ።ገጽታው ይህ ነው።ነገር ግን የዚህ ዓመት የኖቤል ሽልማት ኳንተም ሜካኒክ በትክክል ምን ማለት እንደሆነ በግልፅ አሳይቷል።»
እንደ ኮሚቴው የተሸላሚዎቹ ግኝት ለተጨማሪ መሠረታዊ ምርምር እና ለአዳዲስ ተግባራዊ ቴክኖሎጂ መንገዱን ጠርጓል።
አላይን አስፔክት፣ ጆን ክላውዘር እና አንቶን ዘይሊንገር እያንዳንዳቸው የተጣበቁ የኳንተም ቁሶችን በመጠቀም እጅግ አስደናቂ ሙከራዎችን አድርገዋል።ሁለት ቅንጣቶች በሚለያዩበት ጊዜ እንኳን እንደ አንድ ነጠላ ክፍል እንደሚሰሩ እና በእነዚህ ቁሶች ውስጥ ያሉትን ቅንጣቶች የመመርመር እና የመቆጣጠር አቅምን አሳይተዋል ።ይህም በኳንተም መረጃ ላይ በመመሰረት አዲስ ቴክኖሎጂ ለማበልፀግ መንገዱን ጠርጓል።
ከዚህ በተጨማሪም በአሁኑ ጊዜ የኳንተም ኮምፒውተሮችን፣ የኳንተም ትስስር መረብ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የኳንተም ግንኙነትን ያካተተ ትልቅ የምርምር መስክ መኖሩንም ኮሚቴው ገልጿል።
የኳንተም መካኒክ መስክ የኳንተም ፅንሰ ሀሳብ መስራች ከሆኑት ከኒልስ ቦህር እና ከማክስ ፕላንክ በ1920ዎቹ የመነጨ ሲሆን፤ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ላለፉት መቶ ዓመታት ተፈላጊነቱ እና ጠቀሜታው እየጨመረ የዘለቀ ሳይንስ ነው።በዚህ ዘርፍ የኳንተም አባት በመባል የሚጠራውን ጀርመናዊውን ሳይንቲስት ማክስ ፕላንክን እና አልበርት አነስታይንን ጨምሮ በርካታ የሳይንስ ሊቃውንት የኖቤል ሽልማትን አግኝተዋል።
በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት የመጀመሪያው ተሸላሚ ጀርመናዊው ሳይንቲስት ዊልሄልም ሮንትገን ሲሆን ለሽልማት ያበቃው ምርምርም የኤክስሬይ ቴክኖሎጂን በማግኘቱ ነው።
በዚህ ዘርፍ ከ1901 ጀምሮ ለ115 ጊዜ በተካሄደ ሽልማት 218 ሳይንቲስቶች የኖቤል ሽልማት አግኝተዋል ከነዚህም ውስጥ አራቱ ብቻ ሴቶች ናቸው። የመጀመሪያዋ ሴት ማሪ ኩሪ ስትሆን በ1903 በፊዚክስ በ1911 ደግሞ በኬሚስትሪ ሁለት ጊዜ አሸንፋለች።
ሌላው እና ሶስተኛው የተፈጥሮ ሳይንስ የኖቤል ሽልማት ዘርፍ የኬሚስትሪ ዘርፍ ሲሆን፤በዚህ ዘርፍ አሜሪካውያኑ ካሮሊን በርቶዚ እና ባሪ ሻርፕልስ እንዲሁም ዴንማርካዊው ሞርተን ሜልዳል የ2022 የኬሚስትሪ የኖቤል ሽልማት አሸናፊዎች መሆናቸውን የሮያል ስዊድን የሳይንስ አካዳሚ ያለፈው ረቡዕ በጎርጎሪያኑ ጥቅምት 6 ቀን 2022 ዓ/ም ይፋ አድርጓል።
ተመራማሪዎቹ ሽልማቱን ያሸነፉት «ክሊክ ኬሚስትሪ» እና «ባዮኦርቶጎናል ኬሚስትሪ» የተባሉ የኬሚስትሪ እና የሥነ-ህይወት /ባዮሎጅ/ ዘርፎችን በማቀናጄት ንጥረውህድን በማዳበር እና ሞሎኪሎችን በመገንባት በዘርፉ ላበረከቱት ሥራ ነው። የኬሚስትሪ የኖቤል ኮሚቴ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር ኦሎፍ ራምስትሮም የሶስቱን ሊቃውንት ግኝት ድንቅ ሲሉ ይገልፁታል።
«ይህ ለድንቅ ግኝት የተሰጠ ድንቅ ሽልማት ነው።ሶስቱ ሎሬቶች የተጠቀሙት ዘዴ ሞለኪዎሎችን በቀላሉ እና በቀጥታ በማገናኘት ትልቅ ነገርን መገንባትን ነው።ትልልቅ ህንፃዎችን መንኮራኮሮችን በዘመናዊ መልኩ መገንባት እንደሚቻለው ሁሉ ፤በዚህ ኬሚስትሪም በሞሎኪውል ደረጃ ሁሉንም ነገር በቀላሉ እና በቀጥኛ በሆነ መንገድ መገንባት ይቻላል።»
ሽልማቱ በጎርጎሪያኑ 2001 ዓ/ም በኬሚስትሪ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት ላሸነፉት የ81 አመቱ ሻርፕልስ ሁለተኛ ነው።
«ክሊክ ኬሚስትሪ»ጥቃቅን ንጥረ ውህዶችን በማገናኘት ትልልቅ እና ውስብስብ «ሞሎኪሎች»ን መገንባት ላይ ያተኮረ ሲሆን ፤ይህ ሳይንሳዊ ዘዴ አዳዲስ መድኃኒቶችን እና ቁሳቁሶችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል ።
ሻርፕለስ በ2001 የመጀመሪያውን የኖቤል ሽልማት በኬሚስትሪ ከማግኘታቸው ከዓንድ አመት በፊት፣ ተረፈ ምርቶችን ለማስወገድ የሚችሉ ቀላል እና አስተማማኝ ንጥረውህዳዊ ምላሾችን ለመጀመሪያ ጊዜ በመጠቀም የ«ክሊክ ኬሚስትሪን» ፅንሰ-ሀሳብ ፈጥረዋል።
ብዙም ሳይቆይ ዴንማርካዊው ሞርተን ሜልዳል እና አሜሪካዊው ባሪ ሻርፕለስ ራሳቸውን ችለው ለየብቻቸው አሁን የ«ክሊክ ኬሚስትሪ» አክሊል እየተባለ የሚጠራውን የመዳብ «አዚድ-አልኪን ሳይክሎድዲሽን» የተባለ ንጥረ-ዉህድ ሰርተዋል። ይህም በአሁኑ ወቅት በሰፊው ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኝ ቀልጣፋ ምላሽ ያለው ንጥረ-ውህድ ሲሆን መድሃኒት ለማበልፀግ፣ ለዘረ-መል ምርምር እና ለየትኛውም ስራ ተስማሚ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለመስራት ጥቅም ላይ ይውላል።
የዘንድሮው ዓመት ብቸኛ ሴት ተሸላሚ ተመራማሪዋ ካሮሊን በርቶዚ ደግሞ ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን ጥቃቅን ህዋሳት ተፈጥሯዊ ባህሪያቸውን ሳይለውጡ ምላሽ እንዲሰጡ በማድረግ «ክሊክ ኬሚስትሪ»ን «ባዮኦርቶጎናል» ወደ ተባለ አዲስ ገጽታ ወስደዋል።ይህ እርሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የተመጠቀሙት ዘዴ ንጥረ ቅመማዊ ምላሽም የህዋሳትን መደበኛ ስራ ሳያስተጓጉል የሚከናወን ነው።
እነዚህ ንጥረቅመማዊ ምላሾችም አሁን ህዋሳትን ለመመርመር እና ሥነ-ህይወታዊ ሂደቶችን ለመከታተል በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥቅም ላይ እየዋለ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት ተመራማሪዎች «ባዮኦርቶጎናል» ምላሽን በመጠቀም የተሻሻሉ የካንሰር መድሐኒቶችን ለመስራት፣ሙከራ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።ለወደፊቱም በርካታ ነገሮችን መስራት ተስፋ ተጥሎበታል።
«እንደማስበው ወደፊት የበለጠ ተጠናክሮ እና በገበያ ላይም ውጤታማ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት መጠቀም እንችላለን።መድሃኒቶችን ለመስራት፣ ህዋሳትን ለማሳደግ የሚስችሉ ነገሮችን ለመስራት ልናውለው እንችላለን። ለምሳሌ የተጎዳ ጀሮ ቢኖር በዚህ ዘዴ ህዋሳትን በማምረት ጀሮን ማከም ይቻላል። ለወደፊቱ ለኛ ለሰው ልጆች በርካታ ቀጥተኛ ጥቅም ሊሰጠን ይችላል።»,
የምርምር ዘርፉ ገና በጅማሮ ላይ በመሆኑ ካሮሊን በርቶዚ እንደሚሉት መታወቅና ይበልጥ መጠናት ያለባቸው ብዙ አዳዲስ ነገሮች አሉ።
ከዚህ በተጨማሪ «ክሊክ ኬሚስትሪ» ኤሌክትሪክን የሚያስተላልፉ፣የፀሀይ ብርሀንን የሚይዙ፣ፀረ-ባክቴሪያ የሆኑ፣ «አልትራቫዮሌት» ወይም ጎጅ ጨረሮችን የሚከላከሉ እና ሌሎች ተፈላጊ ባህሪያት ያላቸውን ንጥረ ነገሮችን ለማገናኘት ይጠቅማል።
በዚህ ጠቀሜታው የተነሳ የኖቤል ሽልማት ኮሚቴ «የክሊክ ኬሚስትሪ» ግኝት መስኩን ከፅንሰ-ሀሳብ ወደ ተግባራዊነት ዘመን እንዲሸጋገር ያደረገ ምርምር ነው ሲል ገልጿል።
የመጀመሪያው የኬሚስትሪ የኖቤል ሽልማት የተሰጠው ለኔዘርላንዳዊው ሳይንቲስት ጃኮቡስ ሄንሪከስ ቫን ቲ ሆፍ በጎርጎሪያኑ 1901 ዓ/ም ሲሆን ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በኬሚስትሪ ዘርፍ ለ113 ጊዜ ለ187 ሊቃውንት የኖቤል ሽልማት ተሰጥቷል።ከነዚህም ውስጥም ሰባቱ ሴቶች ናቸው።
በስዊድናዊው አልፍሬድ ኖቤል ስም በየዓመቱ የላቀ ምርምር ላበረከቱ የሚሰጠው የኖቤል ሽልማት ከጎርጎሪኑ 1901 ዓ/ም ጀምሮ እስካሁን ለ615ኛ ጊዜ ተካሂዶ 989 ግለሰቦችንና ድርጅቶችን በተለያዩ ዘርፎች ሸልሟል።
ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ