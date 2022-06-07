 የ2015 ዓመት የኢትዮጵያ በጀት | ኢትዮጵያ | DW | 07.06.2022

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ኢትዮጵያ

የ2015 ዓመት የኢትዮጵያ በጀት

786.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀደቀው የ2015 ዓ.ም ጠቅላላ በጀት ውስጥ የመደበኛ ወጭው በአብዛኛው ለዕዳ ክፍያ ፣ የሀገር ደህንነትን ለማስጠበቅ ፣ ለዕለት እርዳታ፣ ለአፈር ማዳበሪያ እና ለስንዴ ድጎማ ትኩረት የሚሰጥ ነው ተባለ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:24

በጀቱ ለዕዳ ክፍያ ፣ የሀገር ደህንነትን ለማስጠበቅ ፣ ለዕለት እርዳታ፣ ለአፈር ማዳበሪያና ለስንዴ ድጎማ ትኩረት የሚሰጥ ነው

786.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀደቀው የ2015 ዓ.ም ጠቅላላ በጀት ውስጥ የመደበኛ ወጭው በአብዛኛው ለዕዳ ክፍያ ፣ የሀገር ደህንነትን ለማስጠበቅ ፣ ለዕለት እርዳታ፣ ለአፈር ማዳበሪያ እና ለስንዴ ድጎማ ትኩረት የሚሰጥ ነው ተባለ።

የገንዝብ ሚኒስትሩ ዛሬ ከቀትር በኋላ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዐመቱን የበጀት መግለጫ ሲያቀርቡ የፌዴራል መንግሥት የካፒታል በጀት ነባር ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ፣ በጦርነት ምክንያት የወደሙ መሠረተ ልማቶችንና አገልግሎቶችን መልሶ ለመገንባት ይውላል ብለዋል።

ለዐመቱ ከተያዘው በጀት ውስጥ 213.4 ቢሊዮን የተጣራ የበጀት ጉድለት እንደሚገጥመው የተተነበየው ይሄው በጅት በአገር ውስጥ እና በውጭ በሚወሰድ ብድር እንዲሸፈንም ታቅዷል።

በሁለት አሃዝ ባደገ የዋጋ ንረት የተመታው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከ 2011 እስከ 2013 ዓ. ም በነበሩት ሦስት ዐመታት ውስጥ ከእቅድ በታች የሆነ የ7.1 በመቶ አማካይ ዕድገት ማሳየቱም ተገልጿል።

የምክር ቤት አባላት ከጦርነት ባልወጣውና አሁንም በሚያሰጋው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የሕዝብና ባት ቆጠራ ባልተደረገበት ሁኔታ የበጀት ድልድል ፍትሓዊነት እንዴት ሊኖር ይችላል በማለት ደጋግመው ጠይቀዋል።

የመንግሥት የበጀት አጠቃቀም ችግርና ብክነት እንዲሁም በአገር ውስጥ ገቢ የመሰብሰብ አቅም ማነስ ላይ ጥያቄዎች ተሰንዝረዋል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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በጀቱ ለዕዳ ክፍያ ፣ የሀገር ደህንነትን ለማስጠበቅ ፣ ለዕለት እርዳታ፣ ለአፈር ማዳበሪያና ለስንዴ ድጎማ ትኩረት የሚሰጥ ነው  

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