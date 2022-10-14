የ2014 ዓ.ም. 12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሂደት ችግሮችና አስተምህሮቱ

ባለፈው ሳምንት ፣በአራት የአማራ ክልል ዩኒቨርስቲዎች ለመፈተን ከሄዱ ተማሪዎች ፈተናውን ጥለው ወጡ የተባሉ ከ12 ሺህ በላይ ተማሪዎች፣ዳግም ፈተና እንዳይወስዱ ትምሕርት ሚኒስቴር መወሰኑ ሲያነጋግር ከርሟል። የፈተናው ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችና አስተምህሮቱ የዚህ ውይይት ትኩረት ነው።
በሁለት ዙር የተሰጠው የ2014 ዓም የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መጠናቀቁን የትምህርት ሚኒስቴር ባለፈው አርብ አስታውቋል። ትምሕርት ሚኒስቴር እንዳለው በፈተናው መርሃግብር ከ900 ሺህ በላይ ተማሪዎች በ130 የፈተና ማዕከላት ተፈትነዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በዩኒቨርስቲዎች ውስጥ የተሰጠው ይኽው ፈተና በመጀመሪያው ዙር በማህበራዊ ሳይንስ ፈተና ሂደት ካጋጠሙ ችግሮች ውጪ በታቀደው መሠረት መጠናቀቁን መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ፈተናው በዩኒቨርስቲዎች እንዲሰጥ የተደረገው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሲደርስ የነበረውን «የፈተና ስርቆትና ማጭበርበርን» ለማስቀረት ታሶቦ መሆኑን መስሪያ ቤቱ ከዚህ ቀደም አስታውቆ ነበር።በዚሁ መሠረት በአሁኑ የፈተና መርሃ ግብር፣ ተማሪዎች ከተማሩባቸው አካባቢያዎች ወደ ሌሎች ስፍራዎች ተወስደው ሲፈተኑ ፤ ፈታኞችም ከሚያስተምሩባቸው ቦታዎች ርቀው በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ነው የፈተኑት። ባለፈው ሳምንት ፣በአራት የአማራ ክልል ዩኒቨርስቲዎች ለመፈተን ከሄዱ ተማሪዎች ፈተናውን ጥለው ወጡ የተባሉ ከ12 ሺህ በላይ ተማሪዎች ዳግም ፈተና እንዳይወስዱ ትምሕርት ሚኒስቴር መወሰኑ ሲያነጋግር ከርሟል። የፈተናው ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችና አስተምህሮቱ የዛሬው እንወያይ ትኩረት ነው።በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ ሦስት እንግዶች አሉን።እነርሱም ዶክተር ዓለማየሁ ሽፈራው በጅማ ዩኒቨርስቲ ረዳት ፕሮፌሰር ፣ገበያው ንጉሴ የዶቼቬለ የብራሰልስ ዘጋቢ የቀድሞ መምህርና የኢትዮጵያ መምህራን ማኅበር አመራር አባል እንዲሁም ተማሪ እሸቱ ጌትነት የአማራ ተማሪዎች ማህበር ሊቀመንበር ናቸው።የትምህርት ሚኒስቴር የስራ ሃላፊዎችን በውይይቱ ለማሳተፍ ብዙ ጥረን ነበር። ሆኖም የሞከርናቸው ስልኮች በሙሉ ማለት ይቻላል አልተነሱልንም ።በዚህ የተነሳም ሃላፊዎቹን ማሳተፍ አልቻልንም።
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ኂሩት መለሰ