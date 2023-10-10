በትግራይ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና
በነበረው ጦርነት እና ሌሎች ምክንያቶች ለተከታታይ አራት ዓመታት በትግራይ ያልተሰጠው የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቅያ ፈተና ወይም የ12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከረዥም ግዜ በኋላ ከዛሬ መስከረም 29 ቀን ጀምሮ በክልሉ መሰጠት ተጀምሯል። ሀገራዊው ፈተና ዛሬ በትግራይ ክልል በልዩ መርሐግብር እየወሰዱ ያሉት ተማሪዎች፥ ፈተናውን በ2012 ዓ.ም. ወስደው አሁን የዩኒቨርስቲ ትምህርት ላይ ሊቆዩ አልያም ትምህርት ሊያጠናቅቁ ይችሉ የነበሩ ተማሪዎች መሆናቸው ነው የተገለፀው። ሆኖም መጀመርያ በኮረና ተሐዋሲ ስርጭት ስጋት ቀጥሎ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ከመደበኛ የትምህርት ገበታ የተስተጓጐሉ መሆናቸው ተመልክቷል። በመቐለ፣ ራያ፣ አክሱም እና ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲዎች ዛሬ የተጀመረው እና ለተከታታይ ሦስት ቀናት የሚቀጥለው የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቅያ ፈተና እየተሰጠባቸው ያለ ሲሆን 9,514 ተማሪዎች ደግሞ የተፈጥሮ እና ማሕበራዊ ሳይንስ ፈተናዎች ለመውሰድ ተቀምጠዋል። ፈተናውን የሚሰጠው የኢትዮጵያ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት እንደሚለው በትግራይ ያሉ በጦርነቱ ምክንያት ከመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውጭ የሆኑ ተማሪዎችን ለመመለስ፥ የተለየ መርሐግብር በማውጣት ፈተናውን መስጠት መጀመሩን የሚገልፅ ሲሆን ላለፉት ሁለት ወራት የማካካሻ የትምህርት ድጋፍ በዩኒቨርስቲዎች ሲሰጣቸው የነበሩ መደበኛ፣ የማታ እና የግል ተፈታኞች ዛሬ ለሀገራዊው ፈተና መቅረባቸው ገልጿል። የኢትዮጵያ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ከበደ፥ የትግራይ ትምህርት ቢሮ እና ትምህርት ሚኒስቴር በጋራ በከወኑት የዝግጅት ሥራ ተማሪዎችን ለፈተና ለማቅረብ መቻሉን ገልፀዋል።
ሀገራዊውን ፈተና በትግራይ ለማስፈፀም ከ830 በላይ ፈታኞች፣ አስተባባሪ አንዲሁም የፀጥታ አካላት በክልሉ በሚገኙ አራት የፈተና ማዕከላት መሰማራታቸውን የገለፁልን ያነጋገርናቸው የትግራይ ትምህርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ በበኩላቸው፥ ዛሬ መሰጠት ከጀመረው የ12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተና በተጨማሪ፥ በዚህ ዓመት ብቻ በትግራይ በልዩ መርሐግብር ለሦስት ጊዜ የመልቀቅያ ፈተናው እንደሚሰጥ ጠቁመዋል። ዶክተር ኪሮስ «ሀገራዊ የምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት በ2016 ዓ.ም. በትግራይ ሦስት ጊዜ ሀገራዊው ፈተና ለመስጠት ነው አቅዶ ያለው። በ2012 ዓ.ም. 12ኛ ክፍል የነበሩ ከዛሬ ጀምሮ እየተፈተኑ ነው። በ2012 ዓ.ም. 11ኛ ክፍል የነበሩ ደግሞ በመጪው ጥር ወር የ12ኛ ክፍል ፈተና ይፈተናሉ። በተመሳሳይ በ2012 ዓ.ም. 10ኛ ክፍል የነበሩት ደግሞ በያዝነው ዓመት ግንቦት ወር አካባቢ ሀገራዊውን የ12ኛ ክፍል ፈተና እንዲወስዱ ነው የታቀደው። በሀገር ደረጃም ካሪክለም ተቀይሯል። እኛ ወደዛ ለመምጣት ሰፊ ዝግጅት ያስፈልገናል» ብለዋል።
ጦርነቱን ተከትሎ የትግራይ የትምህርት ዘርፍ በርካታ ፈተናዎች እየገጠሙት መሆኑ የሚያነሱት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ሐላፊው ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ፥ በክልሉ ከነበሩ አጠቃላይ መምህራን አሁን ከ14 ሺህ በላይ የሚሆኑት በማስተማር ሥራቸው ላይ አለመሆናቸውን በማንሳት በትግራይ የአስተማሪዎች ቁጥር ውሱንነት ጭምር መኖሩ አመልክተዋል። በጦርነት ቀጣና፣ ከትምህርት ርቀው ለቆዩ በትግራይ የሚገኙ ተማሪዎች ልዩ የድጋፍ ማዕቀፍ ስለሚኖርበት አጋጣሚ የተጠየቁት የኢትዮጵያ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር እሸቱ ከበደ ፥ በትምህርት ሚኒስቴር በቀጣይ የሚታይ መሆኑ ጠቁመዋል።
ዛሬ በትግራይ ክልል መሰጠት የተጀመረውን ሀገራዊ ፈተና ለመታዘብ ወደ ፈተና መስጫ ማዕከሉ ብናቀናም፥ ከተወሰኑ የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ሌላ በተለይም የውጭ መገናኛ ብዙሐን እንዳይገቡ በፌደራል ፖሊስ ተከልክሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ መረጃ እንደሚያመለክተው፥ በትግራይ አሁንም ከ1 ሚልዮን በላይ ተማሪዎች በተለያየ ምክንያት ከመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውጭ ናቸው።
ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ