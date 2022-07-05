የ FM ራድዮኖች የገጠማቸዉ ፈተና

ፉሪ ጋራ ላይ የሚገኙ ከ10 በላይ ጣቢያዎች መብራት ሲቋረጥ የመጠባበቂያ ጀነሬተር ለመጠቀም የሚያስችላቸውን ነዳጅ ከማደያዎች የሚቀዱትም ከየክፍለከተማቸው የንግድ ጽ/ቤቶች የድጋፍ ደብዳቤ በማጻፍ ነበረ። አሁን ግን የሚጽፍልንም የለም ቀደም ሲል የተጻፈላቸውም በፖሊስ አትቀዱም ተብለዋል።
በነዳጅ እጥረት ምክንያት ሥርጭታቸውን ሊያቋርጡ እንደሚችሉ የተለያዩ በአዲስ አበባ የሚኖሩ FM ራድዮ ጠቢያዎች አስጠነቀቁ። ከ10 በላይ የሚሆኑ ጣቢያዎች በአዲስ አበባ ዙሪያ ፉሪ በተባለ ተራራ ማሰራጫ ጣቢያቸው ተክለው የሚያሰራጩ ሲሆን፤ በቦታው ከአንድ ወር በላይ ያህል መብራት ተቋርጦብናል ብለዋል። በዚሁ ምክንያት ማሰራጫ ጣቢያቸውን በጀነሬተር ለማንቀሳቀስ ቢፈልጉም ነዳጅ መቅዳት ስለተከለከሉ ሥርጫታቸው አደጋ ላይ መውደቁን ለDW ተናግሯል። የንግድና ቀጠናዊ ሚኒስቴር በበኩሉ ችግሩ የተፈጠረው የነዳጅ ኮንትሮባንድ ንግድ ለመከላከል የወጣ መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ በነበረው የመሸጋገሪያ ጊዜ መሆኑን በመጥቅ ችግሩ በቅርቡ መፍትሄ ያገኛል ብሏል።
አብዛኛዎቹ ራድዮ ጣብያዎች የማሰራጫ ጣቢያቸው የሚገኘው ዓለም ገና አካባቢ በሚገኘው ፉሪ ጋራ ላይ ነው። ከአንድ ወር በላይ ያህል ጊዜ ግን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ኤሌክትሪክ ተቋርጦብናል በማለት ያማርራሉ። አቶ ዳንኤል ደበበ በኢትዮ FM ራድዮ ጣቢያ የቴክኒክ ክፍል ሃላፊ እንዳሉት በአካባቢው መብራት በተደጋጋሚ ይቋረጣል። አሁን ይባስ ብሎ ከተቋረጠ አንድ ወር ቢያልፈውም ምንም መፍትሔ ባለመገኘቱ በናፍታ የሚሰራ መጠባበቂያ ጀነሬተር ለመጠቀም መገደዳቸውን ያስረዳሉ። ለዚህ የሚሆን በወር እስከ 300 ሊትር ናፍጣ ለመግዛት ተጨማሪ ወጪ ከማውጣታቸውም በላይ በሌለ ነዳጅ ለአገሪቱም ኪሳራ ነው ብሏል።
ፉሪ ጋራ ላይ የሚገኙ ከ10 በላይ ጣቢያዎች መብራት ሲቋረጥ የመጠባበቂያ ጀነሬተር ለመጠቀም የሚያስችላቸውን ነዳጅ ከማደያዎች የሚቀዱትም ከየክፍለከተማቸው የንግድ ጽ/ቤቶች የድጋፍ ደብዳቤ በማጻፍ ነበረ። አሁን ግን የሚጽፍልንም የለም ቀደም ሲል የተጻፈላቸውም በፖሊስ አትቀዱም በመባላቸው ተቸግረናል ይላሉ አቶ ዳንኤል ደበበ።
አንድ ማንነታቸው እና የሬድዮ ጣቢያቸው ሥም እንዳይጠቀስ በብርቱ ያስጠነቀቁን የቴክኒክ ኃላፊም በነዳጅ እጥረት ምክንያት ጣብያቸው ሥርጭት የማቋረጥ አደጋ እንደተጋረጠበት አክሏል።
የኢትዮ FM የቴክኒክ ኃላፊ አቶ ዳንኤልም ለመጠባበቂያ ጀነሬተሮች የሚውል ነዳጅ የሚያገኙበት ሁኔታ ካልተመቻቸ ሥርጭታቸው ሊቋረጥ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸውልናል።
ጉዱን በቀጥታ ይመለከተዋል የተባለው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን አነጋግረናል። የሚኒስቴር መስሪያቤቱ የኮሚዩኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ቁምነገር እውነቱ ችግሩ የተፈጠረው ከዳጅ ድጎማ ጋ ተያይዞ የወጣ አዲስ መመሪያ ተግባራዊ እስኪሆን ነበር ብሏል። መመሪያው ያስፈለገው በበርሜልና በጀሪካን እየቀዱ ለህገወጥ ንግድ የሚያውሉትን ለመቆጣር ታሳቢ ያደረገ ንደሆነ አሁን ግን ችግሩ እንደሚቀረፍ ነግረውናል። የይቅዱ ፈቃድ ወረቀት ይዘው ተከለከሉ ስለተባለው ግን ተጨባጭ የሆነ ምክንያት ባላቸው ተቋማት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አላደረግንም ብሏል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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