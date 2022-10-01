የ 2022 ዓ.ም የአማራጭ ኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሶስት አፍሪቃውያን  

"በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ እየደረሰ ባለው መጠነ ሰፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ምክንያት የመጀመሪያውን የአስገድዶ መድፈር ሰለባዎች የቀውስ ማገገሚያ ማዕከል አገልግሎትን ጀመርን:: በታጣቂና አሸባሪ ቡድኖች ለሚታገቱና ለሚታሰሩ ሕጻናትና ወጣቶችም ሰብዓዊ አገልግሎቶችን እንሰጣለን:: ይህም በሕይወትና በሰላም የመኖር መብትን የሚያረጋግጥ ነው"
በዘንድሮው የ 2022 ዓ.ም የስዊድን አማራጭ ኖቤል ወይም ራይት ላይቭሊሁድ የተባለው ዓለማቀፍ ሽልማት ውድድር የሶማሊያ፣ የኡጋንዳ፣ የቬንዙዌላ እና የዩክሬን እጩ ተወዳዳሪዎች ለዓለም ሰላም እና የሰብዓዊ መብት መከበር ባበረከቱት የላቀ አስተዋጽዖ ተመርጠው ተሸላሚ ሆነዋል:: ከሶስቱ አሸናፊ አፍሪቃውያን መካከል ሶማሊያዊቷ ፋርቱን አዳን እና ሴት ልጇ ኢዋድ ኤልማን የተጋረጠባቸውን አደጋና መሰናክል ተቋቁመው ለሰው ልጆች መብት መከበርና "ለድምጽ አልባዎች ድምጽ በመሆን" ባበረከቱት የላቀ አስተዋጽዖ 371 ሺህ ዶላር የሚያስገኘውን ሽልማት ተቀዳጅተዋል:: ኡጋንዳዊው ዲከንስ ኩሙጊሻም ፍትሃዊና ዘላቂ የአየር ንብረት እንዲሁም ደህንነቱ የተጠበቀ ስነ ምህዳር እንዲኖር ለማስቻልና የማህበረሰቡ መብት እንዲከበር ከፍተኛ ትግል ከማድረጋቸውም ባሻገር ከኡጋንዳ እስከ ታንዛንያ በአልበርት ሃይቅ ዳርቻ የሚዘረጋው የአውሮጳ ሃገራት የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ ፓይፕላይን ፕሮጀክት በእርሻ መሬቶች በውሃ ሃብቶችና በአርሶ አደሮች ሕይወት ላይ አደጋ መደቀኑን በመቃወም እንቅስቃሴው እንዲገታ ትግል ካደረጉ የመብት ተሟጋቾች አንዱ መሆናቸው ተነግሯል:: ከፍተኛ ተቃውሞና ጫና የበረታበት የአውሮጳ ኮሚሽን በቅርቡ የኃይል መስመር ግንባታ ፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ ማድረጉ የሚታወስ ነው:: ኩሙጊሻ የአፍሪቃ የኃይል አስተዳደር ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲሆኑ የኡጋንዳ መንግሥት አምና የሃገሪቱን ደንብ እና መመሪያ ጥሰዋል በሚል እሳቸው የሚመሩትን ተቋምና 54 የሲቭል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ማገዱ አስታውቋል:: ከዚህ ሌላ በዩክሬን ዘላቂ የዴሞክራሲ ተቋማትን በመገንባትና ለጦር ወንጀሎች ዓለማቀፍ ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚረዱ ሥርዓቶችን በመዘርጋት የምትታወቀው ዩክሬናዊቷ የመብት ተሟጋች ኦሌክሳንድራ ማትቬቹክ እና ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ በቬንዙዌላ ከ 100 ሺህ ለሚልቁ የማህበረሰብ ክፍሎች የማህበራዊና የጤና አገልግሎት እያበረከተ የሚገኘው ሲዎኮሴሶላ የተሰኘው አንጋፋ ግብረሰናይ ድርጅትም የዘንድሮው የአማራጭ ኖቤል ሽልማት ተጋሪዎች ናቸው::
ሶማሊያዊያኑ እናትና ልጅ የአማራጭ ኖቤል ተሸላሚዎች
ትውልደ ሶማሊያ የሆኑት እናት እና ልጅ አዳን እና ኤልማን ለሽልማት የበቁት በትውልድ ሃገራቸው ሶማሊያ የሽብር እና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲገቱ የሰብዓዊ መብቶች እንዲከበሩ እና ተዋጊ ኃይላት ወደ ሰላማዊ ሕይወት እንዲመለሱ የሚረዱ አማራጮችን በማመቻቸት በመሰረቱት የሰላም ግብረሰናይ ድርጅት አማካኝነት አያሌ ምሳሌ የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን በማከናወናቸው መሆኑ ተጠቅሷል:: የዛሬዋ የ 33 ዓመት ጎልማሳ ኢድዋን ኤልማን ገና የሁለት ዓመት ጨቅላ ሕጻን ሳለች ነበር በሶማሊያ በተቀሰቀሰው የእርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት ሳቢያ ከእናቷ ፋርቱን አዳን ጋር ወደ ጎረቤት ሃገር ለመሰደድ የተገደዱት:: በሶማሊያ ቀውሱ እየሰፋ በመሄዱ 7 ዓመት ሲሆናት ጦርነትን የመብት ጥሰትንና የሽብር ጥቃትን ሸሽትው ወደ ካናዳ በማቅናት የስደት ተገን ጠይቀው ኑሮዋቸውን በዛው መሰረቱ:: እንደ ጎርጎሮሳዊው አቆጣጠር በ 1991 ዓ.ም የቀድሞ የሃገሪቱ አምባገነን ፕሬዝዳንት ሞሀመድ ዚያድባሬ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በሃገሪቱ የተቀሰቀሰውን የጎሳዎች ግጭትና እንደ አል-ሻባብ ያሉ አሸባሪ ኃይላት መጠናከርን ተከትሎ ታዋቂ የሰላም መብት ተሟጋች የነበረው ወላጅ አባቷ ኤልማን አሊ አህመድ በ 1996 ዓ.ም በታጣቂ ኃይላት ሕይወቱን አጣ:: የአዳን ሞት ከባለቤቱ ጋር በዛው በሶማሊያ አቋቁሞት የነበረው እና "ጠብመንጃ ጣል፣ ብዕር አንሳ" በሚል ዋና መርህ በወቅቱ መሳሪያ አንግበው ግጭት ይፈጥሩ የነበሩ የተለያዩ የሶማሊያ ጎሳ ታዳጊ ወጣት ተዋጊዎችን በስነልቦና እንዲያገግሙ በማድረግና ከማሕበረሰቡ ጋር ተዋህደው ወደ ትምህርት ገበታ ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮዋቸውን እንዲመሰርቱ ያደረገው ጥረት እንደሆነ ሲነገር ይህን በጎ ዓላማ ለማስቀጠልና የአህመድን ራዕይ ለማሳካት በትውልድ ሃገራቸው ሶማሊያ ግጭትና ጦርነት እንዲያበቃ በምሥራቅ አፍሪቃም ሰላም እንዲሰፍን እናትና ልጅ በ 2006 ዓ.ም ወደ ሞቃዲሾ ተመልሰው "ኤልማን ሰላም-ኤልማን ፒስ" የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅትን ዳግም በመስረት የጾታ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶችን በመርዳት እና የጦርነቱ ጉዳት ሰለባዎችን እንዲሁም በግዳጅ ለጦርነት የተዳረጉ የሕጻናት ወታደሮችን መልሶ በማቋቋምና ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ ሰብዓዊ አገልግሎት እያበረከቱ ይገኛሉ:: ዛሬ ለሽልማት ያበቃቸውም ይኸው በጎ ተግባራቸው እንደሆነ ተገልጿል::
የሶማሊያ ከፍተኛ ውድቀት እና አስፈሪ ክስተቶች
በተለይም ሕጻናት ወታደሮች ለነበሩ እንዲሁም የአስገድ መደፈርና የተለያየ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ከሰቆቃና የጭንቀት ህመማቸው የሚያገግሙበትን የአካልና የመንፈስ ማነቃቂያ የስፖርት ሕክምና የቴራፒ ማዕከል በማቋቋም ድርጅቱ መጠነ ሰፊ አገልግሎት እያበረከተ መሆኑን የምትናገረው የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤልማ የአባቴን የረጅም ዓመታት ራዕይ ለማሳካት የወላጅ እናቴ የመንፈስ ጥንካሬ ምርኩዝ ሆኖኛል ትላለች:: በቀውስ አዙሪት ውስጥ የሚዳክረውን የሶማሊያ ማህበረሰብ በመሰረታዊነት ለመለወጥ መርዳት ያስፈልጋል የሚል እምነትም አላት::
"እናቴ እኔና እህቴን አባታችን ለሰላም መስፈንና መብት መከበር የነበረውን ራዕይ እንድናስቀጥል ጉጉት ስለነበራት ያለ አባት በመልካም ሁኔታ አሳድጋናለች:: በዚህም ምክንያት ነው የግጭት ቀጠና ወደሆነችው ሃገራችን ልንመለስ የወሰነው:: ከእናቴ የመንፈስ ጥንካሬ እንደሴት የፈለከውን መሆንና ማድረግ እንደምትችል ተምሬያለሁ:: ሆኖም ይህ ዓይነቱን መልዕክት ከባህል አኳያ የሶማሊያ ሴቶችና ልጃገረዶች በቀላሉ የሚሰሙትና የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም:: እኔ ግን እናቴ ዘውትር የምትሰጠኝ ሞራል እና ድጋፍ ኃይልና ብርታት እንዲኖረኝ በማድረጉ በሷ አመራር ሰጭነት እየተረዳሁ የበለጠ በስራዬ ልተጋ ችያለሁ"
ገና በሕጻንነቷ ወደ ካናዳ ያቀናችው ኤልማን ወደ ሶማሊያ ከተመለሰች በኋላ ከማህበረሰቡ ጋር በደንብ ለመግባባት መጠነኛ የቋንቋ ችግር ገጥሟት የነበረ ቢሆንም ራሷን ከድርጅቱ ጋር በሚገባ ካቆራኘች በኋላ ግን የእናቷን ፈለግ በመከተል አስፈላጊውን የፋይናንስ እገዛ አሰባስባ ቀደም ባሉት ጊዜያት የሕጻናት ወታደር የነበሩና የተለያየ ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶችን በማሰባሰብ የምክር የጤናና የድጋፍ አገልግሎት ማበርከት መጀመሯን ትናገራለች::
"በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ እየደረሰ ባለው መጠነ ሰፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ምክንያት የመጀመሪያውን የአስገድዶ መድፈር ሰለባዎች የቀውስ ማገገሚያ ማዕከል አገልግሎትን ጀመርን:: በታጣቂና አሸባሪ ቡድኖች ለሚታገቱና ለሚታሰሩ ሕጻናትና ወጣቶችም ሰብዓዊ አገልግሎቶችን እንሰጣለን:: ይህም በሕይወትና በሰላም የመኖር መብትን የሚያረጋግጥ ነው"
ጥቃቶችን መከላከል:- ለሴቶች እና ሕጻናት መብት መከበር መቆም
የተባበሩት መንግሥታት ጥናት እንደሚያመለክተው ከሶማሊያ አጠቃላይ የሕዝብ ብዛት 60 በመቶ ያህሉ ዕድሜያቸው ከ 25 ዓመት በታች የሆነ ወጣቶች በመሆናቸው ሕጻናት በታጣቂ ኃይላት በግዳጅ ለውትድርና የመመልመል አደጋ ተጋርጦባቸዋል:: በ 2021 ዓ.ም የተመዘገበው በአገሪቱ የተፈጸመው የጾታ ጥቃትም ከሁለት ዓመታት ከነበረው አሃዝ ጋር ሲነጻጸር በ 81 በመቶ ማሻቀቡ ታውቋል:: የስዊድን የአማራጭ ኖቤል ሽልማት ድርጅት ቡድን በሶማሊያ የጨቅላ ህጻናት ሞት፣ ደህንነት ያልተጠበቀና አደገኛ ጽንስን የማቋረጥ ተግባር እንዲሁም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሕጻናት በሞቃዲሾና በሌሎችም ጎዳናዎች ላይ ተጥለው የሚታይበት ክስተት በሃገሪቱ ያለውን ስር የሰደደ ማህበራዊ ችግር ለመገንዘብ እንዳስቻለው እማኝነቱን ገልጿል:: የዘንድሮ የስዊድኑ አማራጭ ኖቤል ተሸላሚዋ ሶማሊያዊቷ ኤልማንም ለማህበረሰቡ ከሚሰጠው ጊዜያዊ የሰብዓዊ አገልግሎት ባሻገር በዘላቂነት ለዘመናት ስር የሰደዱ ጎጂ ባህሎች ማህበራዊ ቀውሶች የመብት ጥሰቶችና ጥቃቶች ንቃተ-ህሊናን በሚያጎለብቱ ትምህርቶች እንዲለወጡና በህግ እንዲሻሻሉም ፍላጎቷ ነው::
"ስራችን አሁን ላይ ከጊዜያዊ የሰብዓዊ አገልግሎት እንቅስቃሴ ባሻገር ማህበረሰቡን ወደ ማስተማርና ማንቃትንም ከፍ ብሏል:: ከዚህ በተጓዳኝ ስር የሰደዱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እና በደሎችን ለማስቆም ከመንግስት ጋር በመተባበር የተሻሻሉና አዳዲስ ህጎች እንዲወጡና በማህበራዊ ደንቦቻችንም ላይ ለውጥን ለማምጣት የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን እየሰራን ነው"
የስዊድኑ አማጭ ኖቬል ራይት ላይቭሊሁድ ዋና ዳይሬክተር ኦሌ ፎን ኡክስኩል "የዘንድሮ የአማራጭ ኖቤል ተሸላሚዎች የታችኛው የማህበረሰብ ክፍል ሁለንተናዊ ኑሮና ሕይወት እንዲሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያበረከቱ ናቸው" ሲሉ ገልጸዋል:: የእነዚህ ተሸላሚዎች የስራ ስኬት "ከአዕምሮና የጉልበት ብዝበዛ ይልቅ በፍትህ መርህዎች ላይ አንድን ማህበረሰብ እንዴት መገንባት እንደምንችል አስተማሪ ነው" ሲሉም ዳይሬክተሩ ጨምረው አስረድተዋል::
እንደ ጎርጎሮሳዊው አቆጣጠር በ 1980 ዓ.ም የተመሰረተው የስዊድኑ አማራጭ ኖቤል ወይም ራይት ላይቭሊሁድ የተባለው ዓለማቀፍ የሽልማት ውድድር ድርጅት ላለፉት 42 ዓመታት ዓለማቀፍ ችግሮችን ለመፍታት የላቀ አስተዋጽዖ ያበረከቱ ሰዎችን ለማበረታታትና ለመደገፍ ሽልማቶችን ሲሰጥ ቆይቷል:: እስካሁንም ከ 74 ሀገራት የተውጣጡ 190 ግለሰቦች በተናጥልና በጋራ ሽልማቱን ተቀብለዋል::
እንዳልካቸው ፈቃደ
ቶቦሬ ኦቮሬ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር