 የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ | ኢትዮጵያ | DW | 24.05.2022

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ኢትዮጵያ

የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ

መንግሥት ከሰሞኑ በግለሰቦች ላይ የጀመረው እሥር እና የኃይል አፈና አገርን ወደ ከፋ ውስብስብ ቀውስ የሚያስገባ ነው ሲሉ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ርምጃውን ነቀፉ። መንግሥት በበኩሉ በሕገ ወጥ ተግባራት ላይ በመሳተፍ ኹከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ሆን ብለው በሚሰሩ ባላቸው አካላት ላይ የሚወስደውን ርምጃ እንደሚቀጥልበት ከሰሞኑ ተናግራል።

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ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ

መንግሥት ከሰሞኑ በግለሰቦች ላይ የጀመረው እሥር እና የኃይል አፈና አገርን ወደ ከፋ ውስብስብ ቀውስ የሚያስገባ ነው ሲሉ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ርምጃውን ነቀፉ። ኅብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በወታደራዊ ኃይል ሕግን ማስከበር፣ የሕዝብ ሥልጣንን መቆጣጠርም ሆነ ሠላምና መረጋጋትን ማስፈን አይቻልም ሲል በተለያየ ሞያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ የተወሰደውን የእሥር ርምጃ ኮንኖታል። ፓርቲው ባለፉት አራት ዓመታት ኢትዮጵያ ከመቸውም ጊዜ በባሰ መልኩ ችግር ውስጥ መግባቷን ተናግሮ መንግሥት ከያዘው የጥፋት ያለው መንገድ እንዲወጣም ጠይቋል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በበኩሉ በአሁኑ ወቅት ከ12 የማያንሱ አባላቶቹ እንዲሁም በተለያየ የሞያ ዘርፎች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች በእሥር ላይ መሆናቸውን ተናግራል። ፓርቲው ታሳሪዎቹ በአስቸኳይ እንዲለቀቁም ጠይቃል። ፓርቲው የመንግስት ርምጃ ሕዝብን ወደ ሕዝባዊ አመጽ እንዲሸጋገር የሚገፋ በመሆኑ ሊታረም ይገባል ብሏል። መንግሥት በበኩሉ በሕገ ወጥ ተግባራት ላይ በመሳተፍ ኹከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር ሆን ብለው በሚሰሩ ባላቸው አካላት ላይ የሚወስደውን ርምጃ እንደሚቀጥልበት ከሰሞኑ ተናግራል። 

ሰለሞን ሙጬ

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ሸዋዬ ለገሰ

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ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች የእስር ዘመቻውን አወገዙ  

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የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን «የሕግ የበላይነትን የማስከበር» ባለው ርምጃ በርካቶች ለእስር እየተዳረጉ ነው። የመንግሥትን ርምጃ የጅምላ እስር በሚል የሚተቹ በርካቶች ናቸው። የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ሂደቱ በዋናነት ታጥቋል ያሉት ኢመደበኛ ቡድን እና ትስስር ያላቸው ያሏቸው አካላት ላይ ያነጣጠረ ነው ብለዋል።

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ለ20 ዓመታት እስር ላይ የሚገኙት የኤርትራ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች 23.09.2021

«20 ዓመት ብዙ ነዉ። 20 ዓመት እኮ ያልነበረ ሰዉ ተወልዶ አድጎ ራሱን የቻለ ሰዉ የሚሆንበት ጊዜ ነዉ። ረጅም ነዉ ። ስለታሰሩት ጋዜጠኞች ታሪክ ለመናገር እሞክራለሁ። ድምፅ ለመሆን እሞክራለሁ። ምን ነበሩ በምን ምክንያት ታሰሩ። እንዴት ናቸዉ። የሚለዉን ነገር እናገራለሁ።» ይርጋለም ፍስሃ መብራቱ