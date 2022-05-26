 የፖለቲካና የሲቪል ማኅበራት ስምምነት | ኢትዮጵያ | DW | 17.06.2022

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ኢትዮጵያ

የፖለቲካና የሲቪል ማኅበራት ስምምነት

የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች እንዳሉት የፖለቲካና የሲቪ ማሕበራት በበ1997 ከተደረገዉ ምርጫ በኋላ ተባብረዉ ከመስራት ይልቅ እንዲፈራሩና እንዲራራቁ በሕግ የታገዘ ጫና እና ወከባ ይደረግባቸው እንደነበር ተናግረዋል

Äthopien | Political Parties Joint Council | Ethiopian Civic Gorganaizations Consortium

                           
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እና የኢትዮጵያ ሲቪል ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ዴሞክራሲን ለማስፈን በጋራ ለመሥራት ተስማሙ።የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች እንዳሉት የፖለቲካና የሲቪክ ማሕበራት በበ1997 ከተደረገዉ ምርጫ በኋላ ተባብረዉ ከመስራት ይልቅ እንዲፈራሩና እንዲራራቁ በሕግ የታገዘ ጫና እና ወከባ ይደረግባቸው እንደነበር ተናግረዋል።ተወካዮቹ ዛሬ ስምምነቱን ሲፈራረሙ እንዳሉት ተቋማቱ ከእንግዲሕ በዴሞክራሲ ግንባታ፣ በልማት፣ በሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ላይ ተባብረዉ ይሰራሉ።ሁለቱ ተቋማት "በርቀት ነበር የሚተያዩት። በዴሞክራሲ ግንባታ ላይ፣ በልማት ላይ፣ ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ፣ የሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ላይ ይሰራሉ" ሲሉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ ሁለቱ ተቋማት ዛሬ በጋራ በአገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለመሥራት ሲፈራረሙ ተናግረዋል።"የሀገሪቱን ፖለቲካም ሆነ ልማቷን ሕዝብ በባለቤትነት እንዲመራው ይሠራሉ" ያሉት ዶክተር ራሄል ይህ የሁለቱም ሥራ ነው ብለዋል።ሁለቱ ድርጅቶች በተለይ በሀገራዊ የምክክር ሂደቱ ላይ በንቃት ይሳተፋሉ ተብሏል።"ሕዝብ በተረጋጋና በሰላማዊ መልኩ የሀገሪቱን ዴሞክራሲና ሰላም ወደሚያራምድበት ትክክለኛ የአሥተዳደር ሥርዓት በሚመጣበት መንገድ የጋራ ግብ አለን" ሲሉ የስምምነታቸውን አንኳር ነጥብ ዶክተር ራሄል ተናግረዋል።በገለልተኝነት እንደሚንቀሳቀስ የሚታመነው የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መለሰ ሁለቱ ተቋማት "በዋናነት በሰላም ግንባታ፣ በግጭት አፈታት ፣ በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እና በሌሎች አገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ አብረን እንሠራለን" ብለዋል።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

ተዛማጅ ዘገባዎች

+++ACHTUNG EINSCHRÄNKUNG: Nur zu diesem Thema nutzen!!!+++ Logo von Oromo Liberation Front Quelle: http://oromoliberationfront.org/english/resolutions-of-the-oromo-liberation-front-olf-executive-committee-ec/

ያለሕግ አግባብ የቀጠለዉ የኦነግ አመራሮች እስር 26.05.2022

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 የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አራት የሥልጣን ዓመታት 06.04.2022

ከአራት ዓመታት በፊት የሕዝብ የለውጥ ትግል ሲያይል ኢህአዴግም በውስጡ በመፍረክረኩ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ቃል ገብቶ አዲስ አመራር ወደ መምረጡ ነበር የሄደው።