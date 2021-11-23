 የፖለቲከኞች ጦር ግንባር የመዝመት ውሳኔ  | ኢትዮጵያ | DW | 24.11.2021

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ኢትዮጵያ

የፖለቲከኞች ጦር ግንባር የመዝመት ውሳኔ 

ከፍተኛ አመራሮቹን ጨምሮ አባላትና ደጋፊዎቹ ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምቱ ትናንት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የወሰነው ኢዜማ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው እንዲህ ባለው ጊዜ ለሀገር ህልውና በጋራ መቆም ምርጫ የሌለው ግዴታ ነው ብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:13

የፖለቲከኞች ጦር ግንባር የመዝመት ውሳኔ 

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር መሄድ  የኢትዮጵያን ድል ያፋጥናል ብሎ እንደሚያምን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማሕበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) ተናገረ።  ከፍተኛ አመራሮቹን ጨምሮ አባላትና ደጋፊዎቹ ወደ ጦር ግንባር እንዲዘምቱ ትናንት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የወሰነው ኢዜማ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆነው እንዲህ ባለው ጊዜ ለሀገር ህልውና በጋራ መቆም ምርጫ የሌለው ግዴታ ነው ብሏል።አንድ የፖለቲካ ሳይንስ አዋቂ በበኩላቸው የፌዴራል መንግሥት ጉዳዩን በጦርነት ለመጨረስ ያስገደደው ያቀረበው የሰላም አማራጭ ተቀባይነት አለማግኘቱና የተወሰኑ ምዕራባውያን ሃገራት ጦርነቱን ቀጣናዊ ለማድረግ ጣልቃ መግባታቸው ነው ብለዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ
 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Diskussion zwischen den PM Abiy Ahmed und Opposition in ECA, Addis Abeba Datum: 02.02.19 Rechte: Yohannes G/Egiziabher / DW

ኢትዮጵያን የመታደጊያ የተባለዉ የመጨረሻው ፍልሚያ 23.11.2021

የብልፅግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ የፓርቲውና የመንግሥት ከፍተኛ አመራሮች ወደ ጦር ግንባር ዘምተው ሕዝብን እንዲመሩ ፓርቲው ትናንት ወሰነ። ትግራይ ውስጥ የዛሬ ዓመት የጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አድማሱንም፤ ጉዳቱንም አስፍቶ ቀጥሏል። 

The new council of ministers of Ethiopia. Schlagworte Ethiopia, Äthiopien,Addis Abeba . Datum 061021 Fotograf House of people’s representative of Ethiopia

የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሚኒስትሮች ሹመት ጸደቀ 06.10.2021

ሦስቱ ሚኒስትሮች ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ናቸው።ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ መሪ፣ አቶ በለጠ ሞላ ጌታሁን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን  ሊቀመንበር እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። ተሿሚ ሚኒስትሮቹም ዛሬ በምክር ቤቱ ቃለ መሀላ ፈጽመዋል።

Berhanu Nega _ leader of EZeMa Ethiopian Citizens for Social Justice is a national-liberal political party in Ethiopia. It was formed in May 2019 from the merger of the Patriotic Ginbot 7, Ethiopian Democratic Party (EDP), All-Ethiopian Democratic Party (AEDP), Semayawi Party, New Generation Party (NGP), Gambella Regional Movement (GRM), and Unity for Democracy and Justice (UDJ) party. In July 2019, ye-Ethiopia Ra'iy Party (ERaPa) also merged into EZeMa.[1] The party's logo consists of scales of justice with a large pencil acting as a pole connecting the scales. its leader is Berhanu Nega, and its deputy leader is Andualem Aragie. Yeshiwas Assefa and Chane Kebede are chairperson and deputy chairperson, respectively. (c) Tajebe Jenber

ኢዜማ እጩ ተወዳዳሪዎቹን መለየት ጀመረ  25.01.2021

የፖለቲካ ተሣትፎን፣ የሥራ ልምድንና ሕዝባዊ አገልግሎትን ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ በመስፈርትነት ማስቀመጡን የሚናገረው፣ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ መምጣት በኋላ የተመሰረተው ኢዜማ  እጩ ተወዳዳሪዎቹን ከያዝነው ጥር አንስቶ በግልፅ ውድድር መለየት መጀመሩን ገልጿል።