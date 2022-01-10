የፖለቲከኞች ክስ ማቋረጥ ያስነሳው ውዝግብና የጠ/ሚዉ ማብራሪያ

ባለፈው ዓርብ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በመንግሥት ተከሰው የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ መንግሥት ያስተላለፈው ውሳኔ ለዘላቂ የሀገር እንደነት እና ሰላም አይነተኛ ሚና እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አስገነዘቡ።
ባለፈው ዓርብ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በመንግሥት ተከሰው የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ መንግሥት ያስተላለፈው ውሳኔ ለዘላቂ የሀገር እንደነት እና ሰላም አይነተኛ ሚና እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አስገነዘቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክተው እንደተናገሩት በይቅርታ ክሳቸው መቋረጡ ሀገር ላይ ለተጋረጠው የህልውና አደጋ እንደ መፍትሄ የሚወሰድ መሆኑንም አመልክተዋል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ አሁንም ያልመለሳቸው አወዛጋቢ ጥያቄዎች አለ ይላሉ።
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
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