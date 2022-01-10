 የፖለቲከኞች ክስ ማቋረጥ ያስነሳው ውዝግብና የጠ/ሚዉ ማብራሪያ | ኢትዮጵያ | DW | 10.01.2022

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ኢትዮጵያ

የፖለቲከኞች ክስ ማቋረጥ ያስነሳው ውዝግብና የጠ/ሚዉ ማብራሪያ

ባለፈው ዓርብ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በመንግሥት ተከሰው የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ መንግሥት ያስተላለፈው ውሳኔ ለዘላቂ የሀገር እንደነት እና ሰላም አይነተኛ ሚና እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አስገነዘቡ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:09

የፖለቲካ ምሁር አስተያየት

 

ባለፈው ዓርብ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በመንግሥት ተከሰው የታሰሩ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ መንግሥት ያስተላለፈው ውሳኔ ለዘላቂ የሀገር እንደነት እና ሰላም አይነተኛ ሚና እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አስገነዘቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክተው እንደተናገሩት በይቅርታ ክሳቸው መቋረጡ ሀገር ላይ ለተጋረጠው የህልውና አደጋ እንደ መፍትሄ የሚወሰድ መሆኑንም አመልክተዋል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ አሁንም ያልመለሳቸው አወዛጋቢ ጥያቄዎች አለ  ይላሉ።

 ስዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

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የፖለቲካ ምሁር አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

The Nobel Committee, on October 11, 2019, awarded Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali the Nobel Peace Prize 2019 for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea. Photo via the Office of the Prime Minister, Ethiopia/UPI Photo via Newscom picture alliance

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት 10.01.2022

ሦስት ዋና ዋና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም ይህንን የመንግሥት ውሳኔ በፅኑ ኮንነው በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎች በሰፊው ውዝግብ ያስነሳው የመንግሥት ውሳኔ የፍትሕ ተቋሞችን የሚያዳክምና ከፊት ለፊታችን ለታሰበው ብሔራዊ ምክክር መተማመን እንዳይኖር ሥጋት የፈጠረ መሆኑንም አመልክተዋል።

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የህወሓት ባለሥልጣናት ምሕረት በሕግና የፖለቲካ ምሁራን ዕይታ 10.01.2022

መንግሥት የቀድሞ የህወሓት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ክስ እንዲቋረጥ ማድረጉ አግባብ እንዳልሆነ  አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የባሕር ዳርና ደብረማርቆስ ከተሞች ነዋሪዎች አመለከቱ።

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በኢትዮጵያ መንግሥት ውሳኔ መሠረት በአቶ ጃዋር መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ ከእስር ይፈታሉ። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2013 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ የታሰሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስድስት ከፍተኛ አመራሮች ከእስር እንዲለቀቁ መንግሥት ወስኗል።