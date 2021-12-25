 የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መስተጓጎል እና መጻኢው የሊቢያ ዕጣ ፈንታ | አፍሪቃ | DW | 25.12.2021

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አፍሪቃ

የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መስተጓጎል እና መጻኢው የሊቢያ ዕጣ ፈንታ

ላለፉት አስር አመታት በቀውስ ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ዘንድሮ በምርጫ አዲስ መንግስት ይኖራታል ተብሎ ታስቦ የነበር ቢሆንም፤ ለግዜው ይህ ሳይሆን ቀርቷል። ትናንት ዓርብ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ዲሴምበር 24፤ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሊቢያ የፖለቲካ ሀይሎች ተስማምተው የምርጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተዋል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:18

ሊቢያውያን የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መች እንደሚደረግ ማወቅ አልቻሉም

ላለፉት አስር አመታት በቀውስ ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ዘንድሮ በምርጫ አዲስ መንግስት ይኖራታል ተብሎ ታሶ የነበር ቢሆንም፤ ለግዜው ይህ ሳይሆን ቀርቷል። ትናንት ዓርብ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ዴሴምበር 24፤ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሊቢያ የፖለቲካ ሀይሎች ተስማምተው የምርጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ነበር፤  ባለፈው ዕሮብ ምርጫው መቅረቱ የተገለጸው።

Saif al-Islam al-Gaddafi, son of Libya's former leader Muammar al-Gaddafi, registers as a presidential candidate in Sebha

ምርጫው ለምን ሊካሄድ እንዳልቻለና የሊቢያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንዴትነት የዛሬው  ዝግጅት ትኩረት ይሆናል።

Saif al-Islam Gaddafi

 

በተጨማሪም በአፍሪካ  የአዲሱን የኮረና ተዋህሲን (ኦሚክሮን) ስርጭትንና ሊወሰዱ ስለሚባቸው የመካላከያ እርምጃዎችም ፕሮጋራሙ ይዳስሣል

ገበያው ንጉሴ

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ሊቢያውያን የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መች እንደሚደረግ ማወቅ አልቻሉም  