የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መስተጓጎል እና መጻኢው የሊቢያ ዕጣ ፈንታ

ላለፉት አስር አመታት በቀውስ ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ዘንድሮ በምርጫ አዲስ መንግስት ይኖራታል ተብሎ ታስቦ የነበር ቢሆንም፤ ለግዜው ይህ ሳይሆን ቀርቷል። ትናንት ዓርብ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ዲሴምበር 24፤ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሊቢያ የፖለቲካ ሀይሎች ተስማምተው የምርጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተዋል
ላለፉት አስር አመታት በቀውስ ውስጥ የምትገኘው ሊቢያ ዘንድሮ በምርጫ አዲስ መንግስት ይኖራታል ተብሎ ታሶ የነበር ቢሆንም፤ ለግዜው ይህ ሳይሆን ቀርቷል። ትናንት ዓርብ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ዴሴምበር 24፤ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲካሄድ የሊቢያ የፖለቲካ ሀይሎች ተስማምተው የምርጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ ነበር፤ ባለፈው ዕሮብ ምርጫው መቅረቱ የተገለጸው።
ምርጫው ለምን ሊካሄድ እንዳልቻለና የሊቢያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንዴትነት የዛሬው ዝግጅት ትኩረት ይሆናል።
በተጨማሪም በአፍሪካ የአዲሱን የኮረና ተዋህሲን (ኦሚክሮን) ስርጭትንና ሊወሰዱ ስለሚባቸው የመካላከያ እርምጃዎችም ፕሮጋራሙ ይዳስሣል
ገበያው ንጉሴ
ታምራት ዲንሳ