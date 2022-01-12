 የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዓመታዊ የመጀመሪያ ንግግር | ዓለም | DW | 02.03.2022

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የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዓመታዊ የመጀመሪያ ንግግር

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሀገሪቱ ፕሬዚደንቶች ካለፉት ሁለት ክፍለ ዘመናት አንስቶ በየዓመቱ ኮንግሬስ ፊት ቀርበው የሚያደርጉትን ንግግር ትናንት አሰምተዋል። ፕሬዚደንቱ በዚሁ የመጀመሪያ ንግግራቸው ስለሀገራቸው እና ስለዓለም ወቅታዊ ጉዳዮች መግለጫ በመስጠት ማብራሪያም አሰምተዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:36

የንግግራቸው ዐቢይ ትኩረት የዩክሬን ሩስያ ጦርነት ነበር

የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሀገሪቱ ፕሬዚደንቶች ካለፉት ሁለት ክፍለ ዘመናት አንስቶ በየዓመቱ ኮንግሬስ ፊት ቀርበው የሚያደርጉትን ንግግር ትናንት አሰምተዋል። ፕሬዚደንቱ በዚሁ የመጀመሪያ ንግግራቸው ስለሀገራቸው እና ስለዓለም ወቅታዊ ጉዳዮች መግለጫ በመስጠት ማብራሪያም አሰምተዋል። የፕሬዚደንቱ ዓመታዊ ንግግር ላይ የሩስያ እና ዩክሬን ጦርነት፤ የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ርምጃ እና የአውሮጳ ብሎም የኔቶ አቋምን የዳሰሰም ነበር። የፕሬዚደንቱ የመጀመሪያ ዓመታዊ ንግግርን የዋሽንግተኑ ወኪላችን አበበ ፈለቀ ተከታትሎታል። ፕሬዚደንቱ በትናንቱ ንግግራቸው፦ የሀገር ውስጥ የኤኮኖሚ ጉዳይ፤ የኮቪድ ወረርሽኝ ሥርጭት፤ የዋጋ ግሽበት እና ሥራ አጥነትን እንዲሁም የሕገወጥ ጦር መሣሪያዎችን መቆጣጠርን የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ አተኩረዋል። በዋናነት እና ባልተለመደ መልኩ ከንግግራቸው አንድ ሦስተና ያተኮሩት በikeሬን እና ሩስያ ጦርነት ጉዳይ ላይ የአሜሪካን አቋም በማንጸባረቅ ነበር። 

ጆ ባይደን በንግግራቸው ወቅት የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ዩክሬን ውስጥ የጀመሩትን ጦርነት በብርቱ ነቅፈዋል። የሩስያ ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ የመንግሥት እና ከመንግሥት ጋር ንክኪ ያላቸው ባለሐብቶችን ንብረት ስለማገድም ተናግረዋል። ሩስያ ዩክሬን ላይ ወረራ የፈጸመችው ወረራ አስቀድሞ የታሰበበት ነው፤ አውሮጳ እና አሜሪካ በአንድነት ይህን ማሸነፍ መቻል አለበት ብለዋል። በዋናነትም የሩስያ ኤኮኖሚ ላይ ብርቱ ማዕቀብ በመጣል ነው መታገል የፈለጉት።

ሪፐብሊካኑ የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የአውሮጳ ኅብረት እና የአሜሪካ መንግሥት ማዕቀብ እንጥላለን ማለታቸውን ትርጉም አልባ ሲሉ ነቅፈውታል። ቭላድሚር ፑቲንን ብልህ ሲሉ በማወደስ የሀገራቸው መሪዎችን ደካማ በማለት አጣጥለዋል። አሜሪካ ሩስያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ማሰቧ በዶናልድ ትራምፕ እና የእሳቸው ደጋፊ ሪፐብሊካኖች ተጣጥሏል። በዚህም አለ በዚያ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮቿን ዩክሬን ውስጥ እንደማታሰልፍ ዐስታውቃለች።  ከሩስያ ጋር ቀጥተኛ ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትሻም ገልጣለች። 

አበበ ፈለቀ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ 
 

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