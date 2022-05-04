 የፕሬስ ነጻነት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 04.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የፕሬስ ነጻነት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ከነበረችበት የዓለም የፕሬስ ነጻነት ደረጃ 13 ደረጃዎችን ዝቅ በማለት ዘንድሮ 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ 180 አገራት ላይ ጥናት አድርጎ ደረጃውን ያወጣው ሪፖርተርስ ዊዝ አዉት ቦርደርስ ግጭትና ጦርነቶች ለፕሬስ እጅጉን ፈታኝ ክስተት መሆናቸውን በጥናቱ አውስቷል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:49

ኢትዮጵያ ከ 180 ሃገራት መካከል 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች

ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ከነበረችበት የዓለም የፕሬስ ነጻነት ደረጃ 13 ደረጃዎችን ዝቅ በማለት ዘንድሮ 114ኛ ደረጃ  ላይ ተቀምጣለች፡፡ 180 አገራት ላይ ጥናት አድርጎ ደረጃውን ያወጣው ሪፖርተርስ ዊዝ አዉት ቦርደርስ ግጭትና ጦርነቶች ለፕሬስ እጅጉን ፈታኝ ክስተት መሆናቸውን በጥናቱ አውስቷል፡፡  በዓለማቀፍ ደረጃ በጎርጎሳውያኑ አቆጣጠር ግንቦት 03 በያመቱ  የሚከበረው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን ትናንት ታውሶ ውሏል፡፡ ከሶስት ዓመታት በፊት አንድም ጋዜጠኛ ያልታሰረባት በሚል የዚህ መድረክ አዘጋጅ አገር ለነበረችና ላለፉት 18 ወራት ገደማ በጦርነት ላይ ለከረመች ኢትዮጵያ ግን ነገሮች የዛሬ ሶስት እና አራት ዓመታት በነበሩበት እንደማይገኙ በሰፊው ይወሳል፡፡

የኢትዮጵያ መንግስት የማይቀበለው ወቀሳ ቢሆንም የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል ለወራት የስልክም ሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ፣ ጦርነቱን ተከትሎ በተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት የተቺዎቹን አፍ ለመዝጋት ብዙ ርቀት ሄዷል የሚሉ ክሶችን በተደጋጋሚ ያቀርባሉ፡፡ ለፕሬስ ነጻነትና ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው ሪፖርተርስ ሳንስ ፊሮንትየርስ በዓመቱ 180 አገራት ላይ ጥናት ያደረገ ሲሆን በፕሬስ ነጻነቱ ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት 13 ደረጃዎችን በመንሸራተት 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ የአዲስ ስታንታርድ ጋዜጣ የቀድሞ ዋና አዘጋጅና መስራች ፀዳለ ለማ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከፈተው ጦርነት በኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነቱ ለማሽቆልቆሉ አንድኛው ምክኒያት ነው ትላለች፡፡ 

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ማህበር ሰብሳቢ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ደግሞ የአሁኑን የኢትዮጵያ ፕሬስ ነጻነት ሁኔታ ከዛሬ ሶስት እና አራት ዓመታት ሁኔታ ጋር ለማመዛዘን ወዷል፡፡  

ጋዜጠኞችን ማስፈራራት፣ ማዋከብ እና ማሸማቀቅ በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያ በስፋት መስተዋሉን ጋዜጠኞቹ ይገልጻሉ፡፡ እንደ ጋዜጠኛ ፀዳለ ምልከታ የዘርፉ ለውጥ ከዓመታት በፊት በተገባለት ቃል መሰረትም እየሄደ አይደለም፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መንግስታዊ ለውጡን ተከትሎ የተሻሻለው የፕሬስ ህግ እንከን አልባ ቢሆንም ገቢራዊነቱ ላይ መፍትሄ ያሻል የሚሉት ባለሙያዎቹ መገናኛ ብዙሃኑን ጠንካራ ለማድረግ ይረዳል ያሉትን ሀሳቦችንም ሰንዝረዋል፡፡

ሥዩም ጌቱ 

አዜብ ታደሰ 

ነጋሽ መሐመድ 

Audios and videos on the topic

ኢትዮጵያ ከ 180 ሃገራት መካከል 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በሩስያ ላይ 6 ኛዉን ማዕቀብ ለመጣል የተዘጋጀዉ የአዉሮጳ ኅብረት

በሩስያ ላይ 6 ኛዉን ማዕቀብ ለመጣል የተዘጋጀዉ የአዉሮጳ ኅብረት 04.05.2022

የአዉሮጳ ኅብረት በሩስያ ላይ የነዳጅ ዘይትን ጨምሮ ሌሎችን ማዕቀቦችን የሚካትት ስድስተኛ ማዕቀብን በሩስያ ላይ እንደሚጣል አስታዉቋል። ይህ ጀርመንን ጨምሮ በማንኛዉም የአዉሮጳ ህብረት ሃገራት ከሩስያ ነዳጅ አይገባም ማለት እንደሆነ እየተነገረ ነዉ። ይህ አዉሮጳ በሩስያ ላይ ለማሳረፍ ያቀደዉ ማዕቀብ ምን ምን ያካተተ ይሆን?

Ein Presseausweis dient dem Nachweis der haupt- oder nebenberuflichen journalistischen Tätigkeit gegenüber Dritten und ist damit in erster Linie ein Arbeitsinstrument, das die journalistische Recherche erleichtern soll. Im November 2016 hatten sich der Deutsche Presserat und die Innenministerkonferenz (IMK) darauf geeinigt, ab 2018 wieder bundeseinheitliche Presseausweise auszugeben. (Themenbild, Symbolbild) 28.01.2022

የዓለም ዜና፤ ሚያዚያ 25 ቀን 2014 ዓም ማክሰኞ 03.05.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የማክሰኞ ሚያዚያ 25 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ሙሉ ስርጭት 03.05.2022