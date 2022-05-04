የፕሬስ ነጻነት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ከነበረችበት የዓለም የፕሬስ ነጻነት ደረጃ 13 ደረጃዎችን ዝቅ በማለት ዘንድሮ 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ 180 አገራት ላይ ጥናት አድርጎ ደረጃውን ያወጣው ሪፖርተርስ ዊዝ አዉት ቦርደርስ ግጭትና ጦርነቶች ለፕሬስ እጅጉን ፈታኝ ክስተት መሆናቸውን በጥናቱ አውስቷል፡፡
ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት ከነበረችበት የዓለም የፕሬስ ነጻነት ደረጃ 13 ደረጃዎችን ዝቅ በማለት ዘንድሮ 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ 180 አገራት ላይ ጥናት አድርጎ ደረጃውን ያወጣው ሪፖርተርስ ዊዝ አዉት ቦርደርስ ግጭትና ጦርነቶች ለፕሬስ እጅጉን ፈታኝ ክስተት መሆናቸውን በጥናቱ አውስቷል፡፡ በዓለማቀፍ ደረጃ በጎርጎሳውያኑ አቆጣጠር ግንቦት 03 በያመቱ የሚከበረው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን ትናንት ታውሶ ውሏል፡፡ ከሶስት ዓመታት በፊት አንድም ጋዜጠኛ ያልታሰረባት በሚል የዚህ መድረክ አዘጋጅ አገር ለነበረችና ላለፉት 18 ወራት ገደማ በጦርነት ላይ ለከረመች ኢትዮጵያ ግን ነገሮች የዛሬ ሶስት እና አራት ዓመታት በነበሩበት እንደማይገኙ በሰፊው ይወሳል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት የማይቀበለው ወቀሳ ቢሆንም የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል ለወራት የስልክም ሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ፣ ጦርነቱን ተከትሎ በተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት የተቺዎቹን አፍ ለመዝጋት ብዙ ርቀት ሄዷል የሚሉ ክሶችን በተደጋጋሚ ያቀርባሉ፡፡ ለፕሬስ ነጻነትና ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው ሪፖርተርስ ሳንስ ፊሮንትየርስ በዓመቱ 180 አገራት ላይ ጥናት ያደረገ ሲሆን በፕሬስ ነጻነቱ ኢትዮጵያ ከባለፈው ዓመት 13 ደረጃዎችን በመንሸራተት 114ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡ የአዲስ ስታንታርድ ጋዜጣ የቀድሞ ዋና አዘጋጅና መስራች ፀዳለ ለማ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከፈተው ጦርነት በኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነቱ ለማሽቆልቆሉ አንድኛው ምክኒያት ነው ትላለች፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ማህበር ሰብሳቢ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ደግሞ የአሁኑን የኢትዮጵያ ፕሬስ ነጻነት ሁኔታ ከዛሬ ሶስት እና አራት ዓመታት ሁኔታ ጋር ለማመዛዘን ወዷል፡፡
ጋዜጠኞችን ማስፈራራት፣ ማዋከብ እና ማሸማቀቅ በተለይም ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያ በስፋት መስተዋሉን ጋዜጠኞቹ ይገልጻሉ፡፡ እንደ ጋዜጠኛ ፀዳለ ምልከታ የዘርፉ ለውጥ ከዓመታት በፊት በተገባለት ቃል መሰረትም እየሄደ አይደለም፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መንግስታዊ ለውጡን ተከትሎ የተሻሻለው የፕሬስ ህግ እንከን አልባ ቢሆንም ገቢራዊነቱ ላይ መፍትሄ ያሻል የሚሉት ባለሙያዎቹ መገናኛ ብዙሃኑን ጠንካራ ለማድረግ ይረዳል ያሉትን ሀሳቦችንም ሰንዝረዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ