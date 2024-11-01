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የፕሪቶሪያ ግጭት የማቆም ሥምምነትን የተመለከተ የሕዝብ አስተያየት ከአማራ ክልል

አለምነው መኮንን
ዓርብ፣ ጥቅምት 22 2017

በፕሪቶሪያ በተፈረመ ግጭት የማቆም ሥምምነት የተገታው ጦርነት የትግራይ፣ አማራ እና አፋር ክልሎችን ሲያዳርስ ብርቱ ሰብዓዊ እና ኤኮኖሚያዊ ውድመት አስከትሏል። ጦርነቱ በትግራይ እና በአማራ ክልሎች መካከል ዛሬም ያልሻረ ኃይለኛ ቁርሾ የፈጠረ ነው። የሥምምነቱ ሁለተኛ ዓመት ሲታሰብ ዓለምነው መኮንን የአማራ ክልል ነዋሪዎችን አስተያየት ጠይቋል።

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ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና ጄኔራል ታደሰ ወረደ
የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ጥቅምት 23 ቀን 2015 በፕሪቶሪያ ግጭት ለማቆም ሥምምነት ከተፈራረሙ በኋላ ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና ጄኔራል ታደሰ ወረደ በናይሮቢ ወታደራዊ ጉዳዮችን የሚያጠቃልል የአተገባበር ሠነድ ፈርመዋል። ምስል Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

የፕሪቶሪያ ግጭት የማቆም ሥምምነትን የተመለከተ የሕዝብ አስተያየት ከአማራ ክልል

በኢትዮጵያ መንግሥትና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) መካከል የነበረውን ጦርነት ለማስቆም ያስችላል የተባለው የሠልም ስምምነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተፈረመ 2 ዓመት ሊሞላው ነው። ባለፉት 2 ዓመታት የሠላም ስምምነቱ ምን ያክል ተግባሪዊ ሆነ? በስምምነቱ መሰረት ምን ያልተሰራ ቀሪ ሥራ ይኖራል? ስንል የአማራና የትግራይ ክልሎች የይግባኛል ጥያቄ ያሉባቸው አካባቢ  ነዋሪዎችን ጨምሮ የሌሎች የአማራ ክልል የአንዳንድ ከተሞች ነዋሪዎችን አስተያየት ጠይቀናል።

ነዋሪዎቹ እንዳሉት ስምምነቱ በዋናንት ጦርነቱ እንዲቆም በማድረጉ ሞትንና የአካል ጉዳትን ቀንሷል፣ ሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲጓጓዝ አግዟል፣ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ መንገድ መክፈቱም በበጎ የሚታዩ እንደሆኑ አመልክተዋል።

እንወያይ፤ ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ግጭትን ለመሸከም ጫንቃዉ አላት?

በሌላ በኩል በስምምነቱ መሰረት ያልተተገበሩ ቀሪ ሥራዎች እንዳሉ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። እንደ አስተያየት ሰጪዎቹ  በስምምነቱ መሰረት የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ይፈታሉ ቢባልም እንዲይውም ትጥቃቸውን አጠናክረው ቀጥለውበታል ነው ያሉት።

የአማራ ታጣቂዎች
የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በትግራይ እና በአማራ ክልሎች መካከል ዛሬም ያልሻረ ኃይለኛ መቃቃር አስከትሏል። ምስል EDUARDO SOTERAS/AFP

የአማራና የትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸው አካባቢዎችም ህገመንግስቱን መሰረት በማድረግ መፍትሔ እንደሚያገኝ በስምምነቱ የተገለፀ ቢሆንም ጥያቄው መልስ ሳያገኝ 2 ዓመታት መቆጠሩን አስረድተዋል። አካባቢዎቹ የራሳቸውን አስተዳደራዊ መዋቅር ይዘረጋሉ ቢባልም የተሰራ ነገር ባለመኖሩ ጉዳዩ ትኩረት እንዳላገኘ እንደሚሰማቸው አስተያየት ሰጪዎቹ በቅሬታ ተናግረዋል።

የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች ጉዳይ

አንድ አስተያየት ሰጪ “የፕሪቶሪያው የሠላም ስምምነት ጦርነቱን ከትግራይ ወደ አማራ ክልል እንዲዛወር ምክንያት ከመሆን ውጪ ያመጣው አንዳችም ፋይዳ አልታየኝም” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።

ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ
ዮሐንስ ገብረእግዚዓብሔር 