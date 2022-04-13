 የፕላስቲክ ዳግም ማምረቻ ፋብሪካ | ኢትዮጵያ | DW | 20.09.2022

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ኢትዮጵያ

የፕላስቲክ ዳግም ማምረቻ ፋብሪካ

አራት መቶ ሚሊየን ብር በሚጠጋ ወጪ የተመሰረተው ይህ ፋብሪካ በቀጣይ በግብዓትነት የሚጠቀምበትን ያገለገሉ ፕላስቲክ የውሀ መያዣ ኮዳዎችን ከድሬደዋ በተጫማሪ ከምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች አካባቢዎች ለማሰባሰብ እቅድ መያዙን አስታውቋል።

«ፋብሪካዉ ለ10 ሺሕ ሰዎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል» ስራ አስኪያጅ

             
አገልግሎት የሰጡ የፕላስቲክ የውሀ ኮዳዎችን ፈጭቶ ዳግም  አገልግሎት እንዲሰጡ ወይም Recycle የሚያደርግ ፋብሪካ ድሬደዋ ዉስጥ ተከፈተ። ኤም አይ ጂ ተብሎ የሚጠራዉ ፋብሪካ ኃላፊዎች እንዳሉት ፋብሪካቸዉ በቀን 24 ቶን ፕላስቲክ መፍጨት ይችላል።የሚጣሉ የፕላስቲክ የውሀ ኮዳዎች ለማስወገድና በአካባቢ ላይ የሚያደርሱትን ብክለት ለመከላከል ይረዳልም።

በድሬደዋ ወደ ስራ የገባው ኤምአይጂ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ ኢንጅነር አበበ መንገሻ ፋብሪካው በቀን ሃያ አራት ቶን ፕላስቲክ የመፍጨት አቅም እንዳለው ጠቅሰው በጥሬ አቅርቦት እና ምርቱ ለገበያ በሚቀርብበት ሁኔታ ካይ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።

አራት መቶ ሚሊየን ብር በሚጠጋ ወጭ ወደ ስራ መግባቱ የተነውገረው የዚህ ፋብሪካ ፕሮጀክት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳለው ኢንጅነር አበበ ጠቁመዋል።የድሬደዋ አስተዳደር የስራ ክህሎት እና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሮቤል ጌታቸው በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ለከተማዋ ውበት እና ፅዳት እና ውበት መጠበቅም ሆነ በስራ እድል ፈጠራ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚሰጥ አስረድተዋል።በከተማዋ ተወላጅ ወጣቶች ወደ ስራ የገባውን ፕሮጀክት ስራ ያስጀመሩት የድሬደዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሀር ስራው እንዲሳካ በመንግስት የተደረገውን ድጋፍ ጠቅሰው በቀጣይም ይኸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልፀዋል።

አራት መቶ ሚሊየን ብር በሚጠጋ ወጪ የተመሰረተው ይህ ፋብሪካ በቀጣይ በግብዓትነት የሚጠቀምበትን ያገለገሉ ፕላስቲክ የውሀ መያዣ ኮዳዎችን ከድሬደዋ በተጫማሪ ከምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች አካባቢዎች ለማሰባሰብ እቅድ መያዙን አስታውቋል

መሳይ ተክሉ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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«ፋብሪካዉ ለ10 ሺሕ ሰዎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል» ስራ አስኪያጅ  

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