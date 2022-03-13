 የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር | ኢትዮጵያ | DW | 13.03.2022

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ኢትዮጵያ

የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር

የአራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ሥርዓተ ቀብር ከፍ ባለ ክብርና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ዛሬ ተፈፀመ። ብጹዕነታቸው  ባለፈው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነበር በ84 ዐመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት።

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የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር ዛሬ ተፈጸመ

የአራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ሥርዓተ ቀብር ከፍ ባለ ክብርና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ዛሬ ተፈፀመ።
ብጹዕነታቸው  ባለፈው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነበር በ84 ዐመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት።

Äthiopien | Beisetzung Abune Merkorios

ፓትርያርኩ ትናንት በመስቀል አደባባይ የሽኝት ሥነ ሥርዓት የተደረገላቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተገኝተው ሀዘናቸውን ገልፀዋል።
በዛሬው ሥርዓተ ቀብራቸው ላይ ርእሰ ብሔር ሣኅለ ወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች የመንግሥት ባለሥልጣናት ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል።
የኤርትራ ፣ የሶርያ፣ የየመን፣ የአርመን ፣ የግብፅና የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያናትም ሀዘናቸውን ገልፀዋል።

Äthiopien | Beisetzung Abune Merkorios

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በ1930 ዓ.ም ነበር በአሁኑ ደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አንዳቤት ወረዳ ልዩ ስሙ አረጊት ኪዳነ ምሕረት ገዳም አካባቢ የተወለዱት።
ቅዱስ ፓትርያርኩ ከልጅነት እስከ እረፍታቸው ድረስ ቤተክርስትያንን በፍፁም ንጽሕና ማገልገላቸው በሕይወት ታሪካቸው ላይ ተገልጿል።

ሰለሞን ሙጬ

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