የፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ስረዓተ ቀብር

የአራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ሥርዓተ ቀብር ከፍ ባለ ክብርና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ዛሬ ተፈፀመ። ብጹዕነታቸው ባለፈው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነበር በ84 ዐመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት።
የአራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ሥርዓተ ቀብር ከፍ ባለ ክብርና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ዛሬ ተፈፀመ።
ብጹዕነታቸው ባለፈው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነበር በ84 ዐመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት።
ፓትርያርኩ ትናንት በመስቀል አደባባይ የሽኝት ሥነ ሥርዓት የተደረገላቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተገኝተው ሀዘናቸውን ገልፀዋል።
በዛሬው ሥርዓተ ቀብራቸው ላይ ርእሰ ብሔር ሣኅለ ወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች የመንግሥት ባለሥልጣናት ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል።
የኤርትራ ፣ የሶርያ፣ የየመን፣ የአርመን ፣ የግብፅና የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያናትም ሀዘናቸውን ገልፀዋል።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በ1930 ዓ.ም ነበር በአሁኑ ደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አንዳቤት ወረዳ ልዩ ስሙ አረጊት ኪዳነ ምሕረት ገዳም አካባቢ የተወለዱት።
ቅዱስ ፓትርያርኩ ከልጅነት እስከ እረፍታቸው ድረስ ቤተክርስትያንን በፍፁም ንጽሕና ማገልገላቸው በሕይወት ታሪካቸው ላይ ተገልጿል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ