 የፍቼ ጫምባላላ በዓል በሲዳማ | ኢትዮጵያ | DW | 20.04.2023

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ኢትዮጵያ

የፍቼ ጫምባላላ በዓል በሲዳማ

አሁን የሚታየውን ቂምና ቆርሾ በመተው ወደ ቀደመ ልቦናችን እንመለስ ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ጥሪ አቀረቡ ። ርዕሰ መስተዳድሩ ምሑራን የመገናኛ ብዙኅን ጥላቻና መገፋፋትን ከመስበክ እንዲቆጠቡ ሲሉ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በተከበረው የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ የፍቼ ጫምባላላ በዓል ላይ ተናግረዋል ።

የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ

የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ የፊቼ ጫምባላላ በዓል ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል፡፡ በሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ በሚገኘውና ሶሬሳ ጉዱማሌ በተባለው የመሰብሰቢያ ሥፍራ በተከበረው በዓል ላይ በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ ተዳሚዎች ተገኝተዋል ፡፡ከሀዋሳ ከተማ እና ከዙሪያው የገጠር ወረዳዎች በመነሳት በበዓሉ ቦታ የተገኙ ነዋሪዎች ቄጣላ የተባለውን ባህላዊ ትዕይንት አሳይተዋል ፤ ወጣት ወንዶች እና ሴቶች ደግሞ ፋሮ በመባል የሚታወቀውን ባህላዊ ውዝዋዜ አቅርበዋል፡፡

ዶቼ ቬለ DW በበዓሉ ዙሪያ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው አቶ ቡርቃ ቡጡላ እና ወጣት ቢሩክታይት ካሚሶ በበዓሉ ለመሳተፍ ማልደው ወደ ጉዱማሌ መድረሳቸውን ይናገራሉ ፡፡ ፊቼ ጫምባላላ ከሲዳማነት አልፎ የአገርና የዓለም ቅርስ ሆኗል የሚሉት አቶ ቡርቃ የዘንድሮውን በዓል ከወላይታ ዞን እና ከኦሮሚያ ክልል ከመጡ እንግዶች ጋር እያከበሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡

በዝግጅቱ ላይ ለበዓሉ ታዳሚዎች ንግግር ያሰሙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ፍቅር ፣ መቻቻል እና አብሮነትን መሠረቱ ካደረገው የሲዳማ ፊቼ ጫምባላላ በዓል የሚያስተላልፈው ሠፊ መልዕክት አለው ብለዋል፡፡ በዚህ ዘመን ለሚታየው ጥላቻ ፣ መገፋፋትና መፈናቀል የፊቼ ጫምባላላ እሴቶች የሚያስተላልፉት መልዕክት አብሮ መኖር ይቻላል የሚል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ደስታ “ በሲዳማ በዓመቱ ተከስተው የነበሩ ቂምና ቁርሾዎች ተፈትሸው በምህረትና በይቅርታ እንዲቋጩ ይደረጋል ፡፡ አንዴ በዕርቅ ያለቀን ጉዳይ አንስቶ መጨቃጨቅ በሲዳማ የሚታሰብ አይደለም “ ብለዋል ፡፡

በአሁኑወቅት በአንዳንድ ሙሁራን እና መገናኛ ብዙሃን የሚስተዋሉ የጥላቻ ስብከቶች ሊቆሙ እንደሚገባ የጠቀሱት አቶ ደስታ “ አባቶቻችን ተቻችለው ያቆዩልንን አገር ልንጠብቅ እንጂ ልናፈርስ አይገባም ፡፡ ይልቁንም በሚያቀራርቡን ጉዳዮች ላይ አብረን መሥራት ይኖርብናል  ፡፡ ለዚህም ሁላችንም ወደ ቀደመ ልቦናችን ልንመለስ ይገባል“ ብለዋል ፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

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እሸቴ በቀለ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

15ኛዉ የአፋር ሱልጣን አህመድ አሊሚራህ ማን ናቸዉ?

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“ባንዲራችንን እንኳን እኛ ግመሎቻችንን ያውቋታል” በሚል አነጋገር የአፋር ህዝቦች ይታወቃሉ። በተለይ በዚህ ንግግራቸዉ የባንዲራን እና የአገር ፍቅርን ይበልጥ የገለፁት 9ኛዉ የአፋር ሱልጣኔት አሊሚራህ ሀንፍሬ ናቸዉ። ልጃቸዉ ሱልጣን አህመድ አሊሚራህ ሱልጣን አንፍሬ አሊሚራህ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኃላ 15ኛ ሱልጣን ሆነዉ ተሾመዋል።

Titel : 15th enthronement of Awusa Sultan Ahmed Alimirah Hanfare. Sultan Ahmed Alimirah of Aussa sultanate of Afar people of Ethiopia and horn of Africa has been officially crowned the 15th Sultan on 13th March 2023 at a ceremony in the Afar region Beschreibung: Ahmed Alimirah Hanfare on Monday is enthroned as the 15th Sultan of Hausa. He has been a regent to the throne. A cultural ritual was performed as part of the enthronement ceremony. Religious leaders, senior Ethiopian government figures and some members of the diplomatic community attended it. The Afar also known as the Danakil, Adali and Odali, are a Cushitic-speaking ethnic group inhabiting the Horn of Africa. They primarily live in the Afar Region of Ethiopia and in northern Djibouti, as well as the entire southern coast of Eritrea. The Afar speak the Afar language, which is part of the Cushitic branch of the Afroasiatic family. Afars are the only inhabitants of the Horn of Africa whose traditional territories border both the Red Sea and the Gulf of Aden Copyright: Gaas Ahmed Schlagworte: Oromia, Addis Abeba, Ethiopia , Äthiopien, Addis Ababa , Afar

“ባንዲራችንን እንኳን እኛ ግመሎቻችንን ያውቋታል” ሱልጣን ዓሊ ሚራሕ 30.03.2023

«የበረሃ መርከብ»

«የበረሃ መርከብ» 20.03.2023

በአፋር ሕዝብ ዘንድ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ባሕላዊ የዳኝነት ሥርዓት የአንድ ሰው ነፍስን ያጠፋ ግለሰብ ሲዳኝ ካሳ የሚከፍለውግመልን በመስጠት ነው። ይህ የሚያሳየውደግሞ የአፋር ማኅበረሰብ ግመልንእንደ ሰው ህይወት ማየቱ ነዉ።