የፍቼ ጫምባላላ በዓል በሲዳማ

አሁን የሚታየውን ቂምና ቆርሾ በመተው ወደ ቀደመ ልቦናችን እንመለስ ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ጥሪ አቀረቡ ። ርዕሰ መስተዳድሩ ምሑራን የመገናኛ ብዙኅን ጥላቻና መገፋፋትን ከመስበክ እንዲቆጠቡ ሲሉ ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በተከበረው የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ የፍቼ ጫምባላላ በዓል ላይ ተናግረዋል ።
የሲዳማ ብሄር የአዲስ ዘመን ማብሰሪያ የፊቼ ጫምባላላ በዓል ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል፡፡ በሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ በሚገኘውና ሶሬሳ ጉዱማሌ በተባለው የመሰብሰቢያ ሥፍራ በተከበረው በዓል ላይ በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ ተዳሚዎች ተገኝተዋል ፡፡ከሀዋሳ ከተማ እና ከዙሪያው የገጠር ወረዳዎች በመነሳት በበዓሉ ቦታ የተገኙ ነዋሪዎች ቄጣላ የተባለውን ባህላዊ ትዕይንት አሳይተዋል ፤ ወጣት ወንዶች እና ሴቶች ደግሞ ፋሮ በመባል የሚታወቀውን ባህላዊ ውዝዋዜ አቅርበዋል፡፡
ዶቼ ቬለ DW በበዓሉ ዙሪያ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው አቶ ቡርቃ ቡጡላ እና ወጣት ቢሩክታይት ካሚሶ በበዓሉ ለመሳተፍ ማልደው ወደ ጉዱማሌ መድረሳቸውን ይናገራሉ ፡፡ ፊቼ ጫምባላላ ከሲዳማነት አልፎ የአገርና የዓለም ቅርስ ሆኗል የሚሉት አቶ ቡርቃ የዘንድሮውን በዓል ከወላይታ ዞን እና ከኦሮሚያ ክልል ከመጡ እንግዶች ጋር እያከበሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡
በዝግጅቱ ላይ ለበዓሉ ታዳሚዎች ንግግር ያሰሙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ፍቅር ፣ መቻቻል እና አብሮነትን መሠረቱ ካደረገው የሲዳማ ፊቼ ጫምባላላ በዓል የሚያስተላልፈው ሠፊ መልዕክት አለው ብለዋል፡፡ በዚህ ዘመን ለሚታየው ጥላቻ ፣ መገፋፋትና መፈናቀል የፊቼ ጫምባላላ እሴቶች የሚያስተላልፉት መልዕክት አብሮ መኖር ይቻላል የሚል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ደስታ “ በሲዳማ በዓመቱ ተከስተው የነበሩ ቂምና ቁርሾዎች ተፈትሸው በምህረትና በይቅርታ እንዲቋጩ ይደረጋል ፡፡ አንዴ በዕርቅ ያለቀን ጉዳይ አንስቶ መጨቃጨቅ በሲዳማ የሚታሰብ አይደለም “ ብለዋል ፡፡
በአሁኑወቅት በአንዳንድ ሙሁራን እና መገናኛ ብዙሃን የሚስተዋሉ የጥላቻ ስብከቶች ሊቆሙ እንደሚገባ የጠቀሱት አቶ ደስታ “ አባቶቻችን ተቻችለው ያቆዩልንን አገር ልንጠብቅ እንጂ ልናፈርስ አይገባም ፡፡ ይልቁንም በሚያቀራርቡን ጉዳዮች ላይ አብረን መሥራት ይኖርብናል ፡፡ ለዚህም ሁላችንም ወደ ቀደመ ልቦናችን ልንመለስ ይገባል“ ብለዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
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እሸቴ በቀለ