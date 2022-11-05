የፍትኅ ሚኒስቴር የሶስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት

የሕግ እና ፍትሕ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተፈጸሙ ግድያዎችን ምርመራን የተመለከቱ ጥያቄዎች ለፍትኅ ሚኒስቴር አቀረቡ። ጥያቄዎቹ የተነሱት አቶ ፍቃዱ ጸጋ የፍትኅ ሚኒስቴርን የሶስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ባቀረቡበት ወቅት ነው። አንድ የቋሚ ኮሚቴው አባል በአዲስ አበባ እስረኞች ላይ ድብደባ እንደሚፈጸም ተናግረዋል።
በሕግ ጥላ ሥር በሚገኙ ታራሚ ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰት እና ረገጣ እየተፈፀ መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ እና ፍትሕ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ቋሚ ኮሚቴው የፍትሕ ሚኒስቴርን የሦስት ወራት ሥራዎች ዛሬ ሲያደምጥ እንዳለው በአሁኑ ወቅት የሕግ የበላይነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ብሏል።
በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ተጠርጣሪ ማቆያ ፖሊስ ጣቢያዎች ውስጥ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ረገጣ ይፈፀማል ያሉት የቋሚ ኮሚቴው አባላት በማረሚያ ቤቶች ድብደባን ጨምሮ ግርፋትና ማሰቃየት እንደሚፈፀም ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል።
የፍትሕ ሚኒስቴር ከባባድ ወንጀሎች በተፈፀመባቸው ክልሎች ልክልሎች ተሰጥቶ የነበረውን ውክልና በማንሳት ጭምር ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል።
የሕግና ፍትሕ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ዛሬ የፍትሕ ሚኒስቴርን የሦስት ወራት ሥራዎች ካደመጡ በኋላ ለተቋሙ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካክል የዛሬ አመት በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ የሸኔ አባላት ናቸው በሚል በወጣቶች ፣ ሴቶችና ሕፃናት ላይ በመንግሥት የፀጥታ አካላት ከፍተኛ የወንጀል ድርጊት ተፈጽሟል የሚለው ይገኝበታ።
"ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ወይ ሞተዋል ፣ ወይም ደግሞ አሥር ቤት ናቸው ተብሎ አድራሻቸው የማይታወቅ ብዙ ሰዎች አሉ"በማለት አንድ የቋሚ ኮሚቴው አባል ተናግረዋል።
ለዚህ ጥያቄ ቀጥተኛ ምላሽ የሰጡት የፍትሕ ሚኒስትር ድኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ "ሕወሓት የፈፀማቸው የወንጀል ድርጊቶች ከዚህ በፊት ተመርምረው ይፋ ተደርጓል። በጦርነቱ ወቅት በመንግሥት እና ጥምር ጦሩ የተፈፀሙ ወንጀሎች እየተመረመሩ ይገኛሉ" ብለዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት ካነሷቸው ሌሎች ጥያቄዎች ውስጥ ለታራሚዎች በሚሰጥ ይቅርታ ላይ አድሎ መኖሩን፣ ዘመድና ገንዘብ ያለው ታራሚ ቶሎ ከእሥር እንደሚወጣ ያነሱት ይገኝበታል። በመታረም ላይ የሚገኙ የወንጀል ተባባሪዎች በእሥር እንዲቆዩ ተደርጎ ዋና የወንጀል ፈፃሚዎች ከእሥር የሚለቀቁበት እውነት መኖሩን በማንሳት እንዲታረም በሚል አንስተኣል።
በተለይ በዋና ዋና ማረሚያ ቤቶች እና በአዲስ አበባ ከተማ የተጠርጣሪ ማቆያ ፖሊስ ጣቢያዎች የመብት ረገጣዎች በአሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ተነስቷል።
"ከታራሚዎች ሰብዓዊ መብት አያያዝ ጋር በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ እሥረኞች ይደበደባሉ" ሲሉ አንድ የቋሚ ኮሚቴው አባል ተናግረዋል። ፍትሕ ሚኒስቴር በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈፀምን ጭፍጨፋ እና ወንጀል ለምን አይመረምርም የሚለው ጥያቄም ተነስቷል። የፍትሕ ሚኒስትር ድኤታ አቶ ፍቃዱ ፀጋ በሁሉም አካባቢዎች ከብሔርና ከኃይማኖት ጋር በተገናኘ የተፈፀሙ ወንጀሎችን ሚኒስቴሩ ምርምመራ እያደረገ ነው ብለዋል። ፍትሕ ሚኒስቴር የወንጀል ድርጊቶች ዘላቂ መፍትሔ እንዲኖራቸው የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ማእቀፍ በማዘጋጀት ላይ መሆኑን ተናግሯል።ሚኒስቴሩ ሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ ሰዎች ላይ መቶ በመቶ ተጠያቂነት ይሰፍናል ብሏል።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ