 የፍትሕ ሚኒስቴር ማብራሪያ ስለተለቀቁ ፖለቲከኞች | ኢትዮጵያ | DW | 03.02.2022

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ኢትዮጵያ

የፍትሕ ሚኒስቴር ማብራሪያ ስለተለቀቁ ፖለቲከኞች

የኢትዮጵያ መንግስት እስረኞቹን በተለይም ከጦር ሜዳ ተማረኩ የተባሉትን የሕወሓት ነባር አባላትን ከእስር መፍታቱ ተቃዉሞና ጥያቄ አስነስቷል።እስረኞቹ ከተለቀቁ አንድ ወር ሊሞላዉ ሁለት ቀን ሲቀረዉ ዛሬ የፍትሕ ሚንስትር ጌዲዮን ጢሞ ቲዮስ «እሳት የማጥፋት» የመሰለ ገለፀና ማብራሪያ ለሐገሪቱ ምክር ቤት አባላት ሰጥተዋል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:00

የፍትሕ ሚንስቴር ማብራሪያ ክሳቸዉ ስለተቋረጠዉ ፖለቲከኞች

 የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ወንጀሎች ከሷቸዉ የነበሩ ፖለቲከኞችን ክሳቸዉን አቋርጦ እንዲፈቱ የወሰነበትን ምክንያት የሐገሪቱ የፍትሕ ሚንስቴር ዛሬ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስረድቷል።የኢትዮጵያ መንግስት እስረኞቹን በተለይም ከጦር ሜዳ ተማረኩ የተባሉትን የሕወሓት ነባር አባላትን ከእስር መፍታቱ ተቃዉሞና ጥያቄ አስነስቷል።እስረኞቹ ከተለቀቁ አንድ ወር ሊሞላዉ ሁለት ቀን ሲቀረዉ ዛሬ የፍትሕ ሚንስትር ጌዲዮን ጢሞ ቲዮስ «እሳት የማጥፋት» የመሰለ ገለፀና ማብራሪያ ለሐገሪቱ ምክር ቤት አባላት ሰጥተዋል።ሚንስትሩ  በ3 መዝገቦች ተመስርቶ የነበረው ክስ የተቋረጠዉ ተከሳሾቹን በአገራዊ ምክክሩ በማሳተፍ ኢትዮጵያን በዘላቂነት ለመጥቀም ታስቦ ነዉ ባይ ናቸዉ።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ
 

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