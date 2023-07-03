የፌዴራል መንግሥት አስፈፃሚዎች የሥነ ምግባር ክትትል እና የጥቅም ግጭትን ለመከላከል የተዘጋጀው ረቂቅ ደንብ ምን ይዟል?

የፌዴራል የሥነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የመንግሥት ከፍተኛ ተሿሚ ባለሥልጣናትን በስማቸው እና በቅርብ ቤተሰቦቻቸው ባለቤትነት የተመዘገቡ የንግድ ድርጅቶችን ወይም የአክሲዮን ድርሻዎችን እንዲያቋርጡ ወይም ለሌላ እንዲያስተላፉ" የሚያስገድድ ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቷል።
ግልፀኝነትን በማስፈን እና ተጠያቂነትን በማበረታታት ሙስናን መከላከል ዋና አላማው ነው የተባለለት ይህ ረቂቅ ደንብ ላይ የባለስልጣናቱን የጥቅም ግጭት ለመከላከል እና ለማስወገድ ባለስልጣን የሆነ ሁሉ "የጥቅም ግጭት መነሻ የሆነው የግል ኢንተርፕራይዝ ፣ ኩባንያ ወይም ሌላ የግል ድርጅት ድርሻውን ማስተላለፍ ወይም ማቋረጥ" ይኖርበታል።
በተመሳሳይ "በግል የያዘውን ኢንቨስትመንት እና የግል ድርጅት በወኪል ማሠራትና ካፒታልና ትርፉን በማያዝበት የባንክ ሒሳብ ማስቀመጥ" አለበት ሲል ደንግጓል። ይህም ብቻ አይደለም እነዚህ ባለ ስልጣናት የጥቅም ግጭት የሚከሰት ከሆነ "በተለያዩ የግል መሥሪያ ቤቶች ወይም ድርጅቶች በቦርድ አባልነት ፣ በዳይሬክተርነት የያዙትን ኃላፊነት መልቀቅ" እንዳለባቸው ደንግጓል። ባለስልጣኑ "በራሱ ፣ በትዳር ጓደኛው እና በቅርብ ዘመድ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ትንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሳቀስ ሀብት እና በየወቅቱ የሚገኝ ገቢውንም ማሳወቅና ማስመዝገብ እንዳለበትም" ሰፍሯል።
ሙስናን ለመከላከል የሚሠራው የትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ቢሮ የቦርድ አባል እና የሕግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብዱራዛቅ ነስሮ ኮሚሽኑ ይህንን ደንብ ሲያወጣ የግለሰብ መብት እንዳይጣስ መጠንቀቅ አለበት ብለዋል። አክለውም ይልቁንም ከዚህ በፊት የጀመረውን የባለስልጣናቱን ሀብት የማስመዝገብ ጥሩ ያሉትን ተግባር ቢያጠናክር የተሻለ ነው።
ውይይት እየተደረገበት ያለው ይህ ረቂቅ ደንብ ማንኛውም ይህ ሕግ የሚመለከተው ባለስልጣን የቤተሰቡን ድርጅት ማስተዳደር ፣ በአነስተኛ እና ጥቃቅን የኢንዱስትሪ ልማት ሥራዎች ላይ መሰማራት ቢፈልግ እንዲሁም ወደ ውጪ ሀገር ለጉብኝት ወይም ለመንግሥት ሥራ ቢወጣ አስቀድሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ለፀረ ሙስና ኮሚሽን ማስፈቀድ ወይም ከእነዚህ አካላት ይሁንታ ማግኘት አለበት በማለት ይደነግጋል።
እነዚህ ተሿሚዎች ከያዟቸው ኃላፊነቶች ጋር በተያያዘ ከማንኛውም የግል ድርጅት ወይም ግለሰብ ነፃ ቤት ፣ የትምህርት ዕድል እንዲሁም ነፃ የህክምና አገልግሎት መቀበልም ሆነ መገልገል የለበትም ይላል። የሕግ ባለሙያው እንደሚሉት መንግሥት ሙስናን ለመከላከል የፖለቲካ ቁርጠኝነት ካልያዘና ግዙፍ የሙስና ወንጀሎችን ማጥፋት ላይ ካላተኮረ በቀር ደንብ ማውጣቱ ውጤታማ ያደርገዋል ማለት አይደለም።
በአምስት ክፍሎች የተዘጋጀው እና የፌዴራል መንግሥት አስፈፃሚዎች የሥነ ምግባር ክትትል እና የጥቅም ግጭትን ለመከላከል የተዘጋጀ የተባለው ረቂቅ ደንብ "በማንኛውም የመንግሥት ባለ ስልጣናት እና የልማት ድርጅቶች ተሿሚዎች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል" ተብሏል። በዚህም መሠረት የሪፐብሊኩን ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን፣ ምክትል ጠቅላይሚኒስትሩን፣ ሚኒስትሮችን ጨምሮ የዴሞክራሲ ተቋማት መሪዎችን፣ የዩኒቨርሲቲ ዋና መሪዎችንና ምክትሎቻቸውን እና ሌሎችንም የሚመለከት ነው ተብሏል። ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጡ ለፌዴራል ሥነ ምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን የሥራ ኃላፊዎች ደጋግመን በእጅ ስልካቸው ብንደውልም ስብሰባ ላይ መሆናቸውን በመግለፃቸው ልናገኛቸው አልቻልንም።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
ኂሩት መለሰ