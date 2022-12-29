የፌደራል መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ትግራይ ገባ

የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር መቀሌ አጠገብ አጉላና የፌደራሉ ፖሊስ ባልደረቦች ደግሞ እዚያዉ መቀሌ አሉላ አባነጋ አዉሮፕላን ማረፊያ አጠገብ ሰፍረዋል።የፌደራሉ መከላከያ ጦር የህወሓት ታጣቂዎች የፈቱትን ከባድ ጦር መሳሪያ ይረከባል።የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት የሚከታተለዉና የሚቆጣጠረዉ የጋራ ኮሚቴም ዛሬ ሥራ ጀምሯል።
የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሐት) የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ብዙዎች ከጠበቁት በላይ ፈጥነዉ ገቢር እያደረጉ ነዉ።የፈደራሉ መንግስት ትግራይ ዉስጥ ተቋርጠዉ የነበሩ የመብራት፣ስልክ፣የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ጀምሯል።የባንክና መሰል አግልግሎቶችን ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነዉ።
የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር መቀሌ አጠገብ አጉላና የፌደራሉ ፖሊስ ባልደረቦች ደግሞ እዚያዉ መቀሌ አሉላ አባነጋ አዉሮፕላን ማረፊያ አጠገብ ሰፍረዋል።የፌደራሉ መከላከያ ጦር የህወሓት ታጣቂዎች የፈቱትን ከባድ ጦር መሳሪያ ይረከባል።የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት የሚከታተለዉና የሚቆጣጠረዉ የጋራ ኮሚቴም ዛሬ ሥራ ጀምሯል።
የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ እንደዘገበዉ የቀድሞዉ የናጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሌ ሴጎን ኦባሳንጆ የመሩት የአፍሪቃ ሕብረት አደራዳሪዎች ቡድን፣ የኢጋድ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናትና የ32 ሐገራት አምባሳደሮችም ዛሬ መቀሌን ጎብኝተዋል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ነጋሽ መሐመድ እሸቴ በቀለ