 የፌደራል መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ትግራይ ገባ | ኢትዮጵያ | DW | 29.12.2022

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ኢትዮጵያ

የፌደራል መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ትግራይ ገባ

የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር መቀሌ አጠገብ አጉላና የፌደራሉ ፖሊስ ባልደረቦች ደግሞ እዚያዉ መቀሌ አሉላ አባነጋ አዉሮፕላን ማረፊያ አጠገብ ሰፍረዋል።የፌደራሉ መከላከያ ጦር የህወሓት ታጣቂዎች የፈቱትን ከባድ ጦር መሳሪያ ይረከባል።የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት የሚከታተለዉና የሚቆጣጠረዉ የጋራ ኮሚቴም ዛሬ ሥራ ጀምሯል።

የሰላም ስምምነቱ ከታሰበዉ በላይ ፈጥኖ ገቢር እየሆነ ነዉ

የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሐት) የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት ብዙዎች ከጠበቁት በላይ ፈጥነዉ ገቢር እያደረጉ ነዉ።የፈደራሉ መንግስት ትግራይ ዉስጥ ተቋርጠዉ የነበሩ የመብራት፣ስልክ፣የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ጀምሯል።የባንክና መሰል አግልግሎቶችን ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነዉ።

የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር መቀሌ አጠገብ አጉላና የፌደራሉ ፖሊስ ባልደረቦች ደግሞ እዚያዉ መቀሌ አሉላ አባነጋ አዉሮፕላን ማረፊያ አጠገብ ሰፍረዋል።የፌደራሉ መከላከያ ጦር የህወሓት ታጣቂዎች የፈቱትን ከባድ ጦር መሳሪያ ይረከባል።የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት የሚከታተለዉና የሚቆጣጠረዉ የጋራ ኮሚቴም ዛሬ ሥራ ጀምሯል።

የሰላም ስምምነቱገቢራዊነት ተከታታይና ተቆጣጣሪ ባልደረቦች

የሰላም ስምምነቱገቢራዊነት ተከታታይና ተቆጣጣሪ ባልደረቦች

የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ እንደዘገበዉ የቀድሞዉ የናጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሌ ሴጎን ኦባሳንጆ የመሩት የአፍሪቃ ሕብረት አደራዳሪዎች ቡድን፣ የኢጋድ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናትና የ32 ሐገራት አምባሳደሮችም ዛሬ መቀሌን ጎብኝተዋል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

ነጋሽ መሐመድ እሸቴ በቀለ

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የሰላም ስምምነቱ ከታሰበዉ በላይ ፈጥኖ ገቢር እየሆነ ነዉ

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የሰላም ስምምነቱ «ሽንቁሮች»

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የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ የፀጥታ አማካሪ ሬድዋን ሁሴይን የፕሪቶሪያዉ ስምምነት በተፈረመ ማግስት ለዉጪ ዲፕሎማቶች በሰጡት መግለጫ ህወሐትን በአሸባሪነት የሚፈርጀዉ ደንብ እንዲነሳ መንግስታቸዉ እንደሚጠይቅ ገልፀዉ ነበር

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የዩናይትድ ስቴትስ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ ጽኑ ፍላጎት እንዳላት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ ። ብሊንከን እንዳሉት ሃገራቸው ገለልተኛ የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠችው በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መኖር አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ነው።

26.11.2022+++ Girls hold a banner in support of the recent peace deal agreed between the Ethiopian federal government and Tigray forces, at a street carnival organized by the Tigray Development Association, in Mekele, the capital of the Tigray region, in northern Ethiopia on Saturday, Nov. 26, 2022. (AP Photo)

ዜና፣ ታሕሳስ 18፣2015 27.12.2022