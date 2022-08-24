 የፌደራል መንግስትና የሕወሓት አዲስ ግጭት | ኢትዮጵያ | DW | 24.08.2022

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ኢትዮጵያ

የፌደራል መንግስትና የሕወሓት አዲስ ግጭት

የኢትዮጵያ መንግሥት ጦር፣የአማራ ኃይሎችና የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ተዋጊዎች ዛሬ ሰሜን ወሎ፣ ቆቦ ከተማ አካባቢ አዲስ ዉጊያ ገጥመዋል። የቆቦ አካባቢ ነዋሪዎችና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ዛሬ ማለዳዉ ላይ የተጀመረዉ ግጭት እስከ ቀትር ድረስ እንደቀጠለ ነዉ።

እንደ አዲስ የተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት

የኢትዮጵያ መንግሥት ጦር፣የአማራ ኃይሎችና የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ተዋጊዎች ዛሬ ሰሜን ወሎ፣ ቆቦ ከተማ አካባቢ አዲስ ዉጊያ ገጥመዋል። የቆቦ አካባቢ ነዋሪዎችና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ዛሬ ማለዳዉ ላይ የተጀመረዉ ግጭት እስከ ቀትር ድረስ እንደቀጠለ ነዉ። ለዉጊያዉ መጀመር የመንግስትና የሕወሓት ባለስልጣናት አንዳቸዉ ሌላቸዉን ይወቅሳሉ። የሕወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጌታቸዉ ረዳ በትዊተር ገፃቸዉ ዉጊያዉን የጀመሩት የኢትዮጵያ የፌደራል መንስትና የአማራ ክልል ኃይላት ናቸዉ በማለት ሲወቅሱ፣ የሰሜን ወሎ ዞን የሰላምና የፀጥታ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለማርያም አምባዬ ባንፃሩ ቀድሞ ጥቃት የከፈተዉ ሕወሓት ነዉ በማለት ከሰዋል።የፌደራሉ መንግስትና የሕወሓት ባለስልጣናትን በስልክ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ብንሞክርም አልተሳካልንም ።ኮሎኔል ኃይለማርያምን ግን ነጋሽ መሐመድ በስልክ አነጋግሯቸዋል።

ነጋሽ መሐመድ 

ሸዋዬ ለገሰ
 

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